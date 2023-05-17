При слове «мельница» у каждого возникают свои ассоциации: у кого-то Дон Кихот, у кого-то картины Ван Гога, а у третьих – летние каникулы в какой-нибудь деревушке. В Швейцарии, где ценят и берегут собственное прошлое, существует Ассоциация друзей мельниц, которая и стала инициатором проведения, уже в 23-й раз, Дня этих «архитектурных сооружений с механизмами и инструментами для переработки зерна в муку, измельчения крупных фракций сыпучих материалов в более мелкие, а также выполнения различных работ по точению, сверлению, шлифованию и других операций с деревянными, керамическими, стеклянными, каменными и металлическими заготовками».

Однако в субботу, 20 мая, на первый план будет выведена функция конкретно водяных мельниц - гидротехнических сооружений, использующих энергию воды, поступающей на водяное колесо и преобразуемой в электрическую. Многие исторические мельницы были первыми швейцарскими механизмами, производившими электроэнергию, а некоторые продолжают делать это и сегодня, отмечается на посвященном Дню мельниц сайте. На старинных мельницах водяные колеса, а позже турбины влекли за собой разнообразные приспособления. Со временем развития более эффективного производства энергии зубчатая передача была заменена на мотор. Таким образом мельники, часто шедшие в ногу с развитием технологий, первыми нашли решения для своих участков и стали производить гидравлическую энергию непосредственно у ее источника. Время шло, но далеко не сразу появились электросети, к которым сейчас подключен практически каждый дом. А раньше устанавливались локальные батареи, в которых накапливалась электроэнергия, создавались первые небольшие сети для ее местного потребления.

По мнению адептов возобновляемых источников энергии, по чьей инициативе гражданам Швейцарии придется 18 июня голосовать по вопросу о Законе о климате, о чем мы на днях рассказывали, еще и сегодня исторические установки могут вносить свой вклад в обеспечение энергетической автономии Швейцарии благодаря своим гидравлическим колесам, к которым могли бы прибавиться новые. «К сожалению, эти установки находятся в опасности из-за юридических обязательств», сетуют защитники мельниц. «Экологические и исторические элементы на получили должного признания в обществе».

Швейцарская ассоциация друзей мельниц поддерживает инициативу национального масштаба «Каждый швейцарский и возобновляемый киловатт имеет значение», выдвинутую 14 февраля 2023 года организацией Swiss Small Hydro и собирающей в настоящий момент подписи.

Разумеется, мы не призываем вас превращать субботний день в политическую акцию, но хотим обратить внимание на несколько участвующих в Дне мельниц мест, показавшихся нам особенно интересными.

Мельницы Gor du Vauseyon расположены в кантоне Невшатель. Почему бы не посетить дидактический парк и не полюбоваться семью лопастными колесами, активируемыми водопроводящим желобом длиной в 300 м под открытым небом? Колеса крутятся благодаря воде из реки Le Seyon, протекающей по местности, где в радиусе 100 км находятся около ста мельниц. Там же можно будет и перекусить – к услугам посетителей небольшой буфет, а всю остальную практическую информацию вы найдете здесь. gor.ch

Вот в таком красивом окружении находятся старые мельницы VIMOTI. Эта промышленная зона расположена в месте сужения реки Vièze de Morgins, у въезда в деревушку Труаторрент в кантоне Вале. Здесь можно посетить небольшой музей и вблизи рассмотреть различные приспособления, использовавшиеся для обработки дерева, увидеть выставки о конопле и о возобновляемой энергии, а также кузницу, мельницы, валяльную машину, старинный пресс, новое колесо старинной лесопильной установки.

Мельница Veyron будет ждать в субботу посетителей в местечке Chavannes-le-Veyron в кантоне Во. Вы увидите старинное здание, когда-то сдвинутое с изначального места напором воды; отлично сохранившееся лопастное колесо шириной более двух метров; лесопильню, внесенную в список национального культурного наследия; кузницу, пресс, маслобойню… Здесь же можно и подкрепиться. Прежде чем отправляться в путь, рекомендуем проверить часы работы.

Всего в Дне мельниц – 114 участников. Найти ближайшего к вам и получить дополнительную информацию о каждом вы можете, воспользовавшись интерактивной картой.