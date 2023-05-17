Автор: Надежда Сикорская, Женева, 17. 05. 2023.
Если вы еще не до конца составили план на предстоящие длинные выходные, то эта информация для вас. Как ни странно, даже такой невинный, казалось бы, праздник имеет политическую подоплеку.|
Si vous n’avez pas encore finalisé vos plans pour le long weekend qui s’approche cette information est pour vous. Étonnement, même cette fête qui a l’air tellement innocent est politisé.
При слове «мельница» у каждого возникают свои ассоциации: у кого-то Дон Кихот, у кого-то картины Ван Гога, а у третьих – летние каникулы в какой-нибудь деревушке. В Швейцарии, где ценят и берегут собственное прошлое, существует Ассоциация друзей мельниц, которая и стала инициатором проведения, уже в 23-й раз, Дня этих «архитектурных сооружений с механизмами и инструментами для переработки зерна в муку, измельчения крупных фракций сыпучих материалов в более мелкие, а также выполнения различных работ по точению, сверлению, шлифованию и других операций с деревянными, керамическими, стеклянными, каменными и металлическими заготовками».
Однако в субботу, 20 мая, на первый план будет выведена функция конкретно водяных мельниц - гидротехнических сооружений, использующих энергию воды, поступающей на водяное колесо и преобразуемой в электрическую. Многие исторические мельницы были первыми швейцарскими механизмами, производившими электроэнергию, а некоторые продолжают делать это и сегодня, отмечается на посвященном Дню мельниц сайте. На старинных мельницах водяные колеса, а позже турбины влекли за собой разнообразные приспособления. Со временем развития более эффективного производства энергии зубчатая передача была заменена на мотор. Таким образом мельники, часто шедшие в ногу с развитием технологий, первыми нашли решения для своих участков и стали производить гидравлическую энергию непосредственно у ее источника. Время шло, но далеко не сразу появились электросети, к которым сейчас подключен практически каждый дом. А раньше устанавливались локальные батареи, в которых накапливалась электроэнергия, создавались первые небольшие сети для ее местного потребления.
По мнению адептов возобновляемых источников энергии, по чьей инициативе гражданам Швейцарии придется 18 июня голосовать по вопросу о Законе о климате, о чем мы на днях рассказывали, еще и сегодня исторические установки могут вносить свой вклад в обеспечение энергетической автономии Швейцарии благодаря своим гидравлическим колесам, к которым могли бы прибавиться новые. «К сожалению, эти установки находятся в опасности из-за юридических обязательств», сетуют защитники мельниц. «Экологические и исторические элементы на получили должного признания в обществе».
Швейцарская ассоциация друзей мельниц поддерживает инициативу национального масштаба «Каждый швейцарский и возобновляемый киловатт имеет значение», выдвинутую 14 февраля 2023 года организацией Swiss Small Hydro и собирающей в настоящий момент подписи.
Разумеется, мы не призываем вас превращать субботний день в политическую акцию, но хотим обратить внимание на несколько участвующих в Дне мельниц мест, показавшихся нам особенно интересными.
Мельницы Gor du Vauseyon расположены в кантоне Невшатель. Почему бы не посетить дидактический парк и не полюбоваться семью лопастными колесами, активируемыми водопроводящим желобом длиной в 300 м под открытым небом? Колеса крутятся благодаря воде из реки Le Seyon, протекающей по местности, где в радиусе 100 км находятся около ста мельниц. Там же можно будет и перекусить – к услугам посетителей небольшой буфет, а всю остальную практическую информацию вы найдете здесь. gor.ch
Вот в таком красивом окружении находятся старые мельницы VIMOTI. Эта промышленная зона расположена в месте сужения реки Vièze de Morgins, у въезда в деревушку Труаторрент в кантоне Вале. Здесь можно посетить небольшой музей и вблизи рассмотреть различные приспособления, использовавшиеся для обработки дерева, увидеть выставки о конопле и о возобновляемой энергии, а также кузницу, мельницы, валяльную машину, старинный пресс, новое колесо старинной лесопильной установки.
Мельница Veyron будет ждать в субботу посетителей в местечке Chavannes-le-Veyron в кантоне Во. Вы увидите старинное здание, когда-то сдвинутое с изначального места напором воды; отлично сохранившееся лопастное колесо шириной более двух метров; лесопильню, внесенную в список национального культурного наследия; кузницу, пресс, маслобойню… Здесь же можно и подкрепиться. Прежде чем отправляться в путь, рекомендуем проверить часы работы.
Всего в Дне мельниц – 114 участников. Найти ближайшего к вам и получить дополнительную информацию о каждом вы можете, воспользовавшись интерактивной картой.
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