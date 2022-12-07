Многим взрослым в этом году вовсе не до праздников, но лишать детей ощущения чуда ни в коем случае нельзя. Чем же порадовать малышей во время Адвента в Швейцарии?

Украина в гостях у Бернского исторического музея

Защитный статус S, по данным государственного секретариата по миграции (SEM), получили около 70 тысяч украинских беженцев, многие из них – это дети и подростки. Не в последнюю очередь по этой причине Бернский исторический музей в сотрудничестве с украинской общиной организовал серию мероприятий, посвященных украинским рождественским традициям. Малыши смогут смастерить поделку в форме ангела-хранителя, раскрасить новогодние игрушки и нарисовать картинки. Кроме того, музыкант Юлия Шевченко даст в музее несколько концертов: она будет играть на бандуре и исполнит украинские рождественские песни.

Дорогой Дедушка Мороз…

Почта Швейцарии обещает позаботиться о том, чтобы детские письма дошли до Деда Мороза без заминок. Он рад каждому полученному конверту, и любой, кто хочет написать ему, может это сделать – возраст значения не имеет! Если малыш еще не умеет писать от руки, то он может что-нибудь смастерить, так как Дед Мороз с удовольствием принимает рисунки и поделки.

Опытные почтовые работники с первого взгляда определят, куда отправить письма, если на конверте написано Pour le Père Noël/An den Weihnachtsmann (для Деда Мороза), поэтому указывать полный адрес необязательно. Но если вы хотите соблюсти все формальности, то можете использовать один из этих вариантов на французском или немецком языках:

Père Noël, Cercle polaire, Pôle Nord

Christkind, An der Himmelspforte, Himmelreich

Weihnachtsmann, Am Polarkreis, Nordpol

На конверт, как и на все другие письма, нужно наклеить почтовую марку. В недавней беседе с представителями Почты Швейцарии Дед Мороз подтвердил, что в этом году он снова постарается ответить на все детские письма, поэтому не забудьте указать адрес отправителя, если вы надеетесь на ответное письмо. Поскольку в мире живут 2,4 миллиарда детей, Дедушке приходится отвечать на множество писем. И хотя он работает очень быстро, ответа придется подождать – запаситесь терпением.

Любопытно, что в немецкоговорящей части страны также есть свой Дед Мороз – он живет в расположенном на Боденском озере Винахте. Дело в том, что на немецком языке название деревни Wienacht созвучно слову Weihnachten, что означает Рождество, поэтому многие швейцарцы отправляли свои письма туда. Если вы тоже хотите написать швейцарскому Деду Морозу, то можете воспользоваться этим адресом: An das Christkind, 9405 Wienacht.

А где можно увидеть Деда Мороза?

Деревня Деда Мороза расположена на вершине Роше-де-Не, недалеко от Монтре. Подъем по зубчатой железной дороге на высоту более двух тысяч метров – это само по себе уже приключение, а встреча со сказочным персонажем заставит сиять глаза каждого ребенка. Дед Мороз принимает посетителей до 24 декабря, со среды по воскресенье.

Напомним, что Монтре славится своим рождественским базаром, который тянется вдоль празднично украшенной набережной Женевского озера. В этом году, в связи с призывом властей экономить электроэнергию, в городе отказались от использования электрических обогревателей на стендах торговцев. Кроме того, было решено не возобновлять работу катка, который пользовался большой популярностью в прошлом году, но действительно расходовал много энергии. Это позволит сэкономить от 25% до 30% на общем счете за электроэнергию.

Добавим, что с 11 декабря железнодорожная компания CFF/SBB запустит новое расписание: будет увеличено количество региональных поездов и рейсов в туристические регионы. Так, GoldenPass Express позволит пассажирам путешествовать из Монтре в Интерлакен без пересадки.

Хот-дог за … 250 франков

К слову, о швейцарских рождественских рынках – на некоторых из них, например, в Берне и Люцерне, предлагают попробовать «самый дорогой хот-дог в мире». Поинтересовавшись, чем же эта сосиска в хлебе класса премиум отличается от обычной, мы узнали, что для приготовления хот-дога используются шафрановая булочка, свежеприготовленная говяжья колбаска, белый трюфель, пена шампанского, позолоченные горошины перца и даже шоколадная крошка. Время ожидания – 40 минут. Попробовать этот гастрономический изыск мы не рискнули, но будем рады, если кто-то из наших читателей, насладившихся люксовым хот-догом, решит поделиться впечатлениями.