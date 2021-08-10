Автор: Надежда Сикорская, Базель, 10. 08. 2021.
В прошлое воскресенье более пятисот человек собрались перед зданием Апелляционного суда в Базеле, требуя пересмотра принятого им решения.|
Dimanche dernier plus de 500 personne ont manifesté devant la Cour d’appel de Bâle, enragées par la décision prise par cette instance.
Уж сколько поколений зрителей смеются над ставшими хрестоматийными словами Городничего из гоголевского «Ревизора»: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла». Этот второстепенный персонаж появляется в 11 явлении четвертого действия пьесы и, по ремарке автора, не требует «особых изъяснений», поскольку «оригиналы всегда почти находятся перед глазами». Сойдя со сцены, персонаж этот с самой что ни на есть распространенной фамилией Иванова давно стал означать в повседневной жизни человека, нарвавшегося на неприятность, которую он сам себе учинил.
Этот эпизод, придуманный Николаем Васильевичем в 1836 году, немедленно всплыл в памяти, когда мы увидели в вечернем воскресном выпуске новостей репортаж об акции, прошедшей в тот же день в Базеле – эхо от нее прокатилось, через соцсети, по всей стране и вылилось в эфиры и на страницы ведущих СМИ. В руках митинговавших были самодельные, явно наспех сделанные на фанере транспаранты с такими слоганами: «Нет по-прежнему означает нет», «Ни ЧТО мы делаем, ни с КЕМ не является приглашением к насилию», «Только да значит да».
Что за шум? Так отреагировала общественность на обнародованное решение судьи Апелляционного суда в Базеле сократить срок наказания насильнику с 51 месяца тюрьмы до 36, причем с заключением под стражей в течение всего 18 месяцев. Председатель суда, Лизлотт Хенц, объясняет свое решение тем, что жертва «играла с огнем» и «подавала (насильнику) сигналы» - надо понимать, поощряющие; что сам акт насилия – 11 минут! – был коротким; плюс жертва на обратилась к врачу, значит, не особенно и пострадала.
Не будет тратить время на комментарии странной аргументации, да еще из уст женщины. Не удивительно, что именно это «объяснение» даже больше, чем само решение возбудило общественность во главе с организациями по защите жертв сексуального насилия и различными феминистскими ассоциациями. Они призвали участников манифестации растянуть минуту молчания на целых 11 минут – столько, напоминаем, длился акт насилия, а это, согласитесь, очень долго! Устроители акции заявили, что «не тот сигнал» посылает в данном случае сам суд, снимающий ответственность с насильника: последствия такого решения могут быть катастрофическими.
В этой связи интересно мнение советницы от Партии зеленых Невшателя, профессионального адвоката и члена этой самой Комиссии Селин Вара. Она защищает позицию «Да – это да» и настаивает на введении понятия «отсутствие согласия» в юридическое определение сексуального насилия. На сегодняшний день для того, чтобы акт был признан насильственным, его автор должен прибегать к угрозам или оказывать на жертву давление. По словам Селин Вара, решение суда в Базеле – не исключение, просто именно оно привлекло к себе внимание. Факты смягчения приговора в подобных ситуациях не редки. «Судьи будут и впредь определять степень вины авторов подобных актов, и это их работа. Но с введением понятия согласия жертва будет иметь больше шансов высказать свою точку зрения», - считает адвокат.
Агота Лавойе, специалист по оказанию помощи жертвам сексуального насилия в кантоне Шаффхаузен, также считает, что при рассмотрении подобных случаев больше внимания уделяется поведению жертвы «до, во время и после» насильственного совокупления, чем самому преступному акту. Обществу следовало бы более «строго требовать абсолютного уважения «нет», написала она в воскресенье в газете NZZ am Sonntag, добавив, что данное дело возвращает к жизни устаревшие взгляды на сексуальное насилие: «Создается впечатление, что мы возвращаемся на десятилетия назад, в эпоху, когда насильники избегали ответственности, если женщина вела себя так называемым неподобающим образом». Кажется, не только текст закона надо менять, но и профессиональную подготовку судей.
… Прошение гоголевской унтер-офицерской вдовы о выплате городничим штрафа было основано на императорском указе от 21 января 1835 года, в котором предписывалось «взыскивать впредь по двести рублей за каждый удар, невинно данный». Посмотрим, какую меру наказания наложит на насильников швейцарское правосудие.
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