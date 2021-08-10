Уж сколько поколений зрителей смеются над ставшими хрестоматийными словами Городничего из гоголевского «Ревизора»: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу, врет. Она сама себя высекла». Этот второстепенный персонаж появляется в 11 явлении четвертого действия пьесы и, по ремарке автора, не требует «особых изъяснений», поскольку «оригиналы всегда почти находятся перед глазами». Сойдя со сцены, персонаж этот с самой что ни на есть распространенной фамилией Иванова давно стал означать в повседневной жизни человека, нарвавшегося на неприятность, которую он сам себе учинил.

Этот эпизод, придуманный Николаем Васильевичем в 1836 году, немедленно всплыл в памяти, когда мы увидели в вечернем воскресном выпуске новостей репортаж об акции, прошедшей в тот же день в Базеле – эхо от нее прокатилось, через соцсети, по всей стране и вылилось в эфиры и на страницы ведущих СМИ. В руках митинговавших были самодельные, явно наспех сделанные на фанере транспаранты с такими слоганами: «Нет по-прежнему означает нет», «Ни ЧТО мы делаем, ни с КЕМ не является приглашением к насилию», «Только да значит да».

Что за шум? Так отреагировала общественность на обнародованное решение судьи Апелляционного суда в Базеле сократить срок наказания насильнику с 51 месяца тюрьмы до 36, причем с заключением под стражей в течение всего 18 месяцев. Председатель суда, Лизлотт Хенц, объясняет свое решение тем, что жертва «играла с огнем» и «подавала (насильнику) сигналы» - надо понимать, поощряющие; что сам акт насилия – 11 минут! – был коротким; плюс жертва на обратилась к врачу, значит, не особенно и пострадала.

Не будет тратить время на комментарии странной аргументации, да еще из уст женщины. Не удивительно, что именно это «объяснение» даже больше, чем само решение возбудило общественность во главе с организациями по защите жертв сексуального насилия и различными феминистскими ассоциациями. Они призвали участников манифестации растянуть минуту молчания на целых 11 минут – столько, напоминаем, длился акт насилия, а это, согласитесь, очень долго! Устроители акции заявили, что «не тот сигнал» посылает в данном случае сам суд, снимающий ответственность с насильника: последствия такого решения могут быть катастрофическими.

А вообще дело было так. В феврале 2020 года, когда ночные клубы еще работали вовсю, двое мужчин (один из них несовершеннолетний) провожали ночью девушку после веселого времяпрепровождения и изнасиловали ее в подъезде дома. История – банальнее некуда, увы, но именно банализация актов сексуального насилия вынула Комиссию по юридическим вопросам Совета кантонов уже со вчерашнего дня засесть за пересмотр юридического определения понятия «насилие» в преддверии принятия закона о реформе уголовного права в сфере преступлений на сексуальной почве. Известно, что консультации по тексту законопроекта завершились в мае, но неутихающие реакции указывает на то, что многие считают его недостаточно жестким.

В этой связи интересно мнение советницы от Партии зеленых Невшателя, профессионального адвоката и члена этой самой Комиссии Селин Вара. Она защищает позицию «Да – это да» и настаивает на введении понятия «отсутствие согласия» в юридическое определение сексуального насилия. На сегодняшний день для того, чтобы акт был признан насильственным, его автор должен прибегать к угрозам или оказывать на жертву давление. По словам Селин Вара, решение суда в Базеле – не исключение, просто именно оно привлекло к себе внимание. Факты смягчения приговора в подобных ситуациях не редки. «Судьи будут и впредь определять степень вины авторов подобных актов, и это их работа. Но с введением понятия согласия жертва будет иметь больше шансов высказать свою точку зрения», - считает адвокат.

Агота Лавойе, специалист по оказанию помощи жертвам сексуального насилия в кантоне Шаффхаузен, также считает, что при рассмотрении подобных случаев больше внимания уделяется поведению жертвы «до, во время и после» насильственного совокупления, чем самому преступному акту. Обществу следовало бы более «строго требовать абсолютного уважения «нет», написала она в воскресенье в газете NZZ am Sonntag, добавив, что данное дело возвращает к жизни устаревшие взгляды на сексуальное насилие: «Создается впечатление, что мы возвращаемся на десятилетия назад, в эпоху, когда насильники избегали ответственности, если женщина вела себя так называемым неподобающим образом». Кажется, не только текст закона надо менять, но и профессиональную подготовку судей.

… Прошение гоголевской унтер-офицерской вдовы о выплате городничим штрафа было основано на императорском указе от 21 января 1835 года, в котором предписывалось «взыскивать впредь по двести рублей за каждый удар, невинно данный». Посмотрим, какую меру наказания наложит на насильников швейцарское правосудие.