Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

Верховный комиссар ООН по делам беженцев ожидает, что в этом году Украину покинут в общей сложности 8,3 млн человек. В настоящее время около 5,7 млн беженцев уже пересекли границы соседних с Украиной стран. В Швейцарии зарегистрировались 46 368 беженцев, 41 198 из них получили статус защиты S. Поток людей не иссякает, и солидарность, которую с самого начала проявили многие швейцарцы, кажется, начинает немного ослабевать – из-за многочисленных бюрократических проволочек.

В последние дни сразу несколько швейцарских СМИ опубликовали свидетельства разочарованных швейцарских семей, согласившихся принять у себя дома беженцев. Так, одна пара рассказала телеканалу RTS, что близка к эмоциональному выгоранию. В некоторых случаях беженцев и вовсе просят уйти. Так, одна женщина предложила семье с тремя детьми пожить в ее доме, а затем обвинила беженцев в излишней навязчивости, заявила, что хочет выставить свой дом на продажу, и обратилась к властям своего кантона с просьбой поместить семью в центр коллективного проживания. Еще один пенсионер приютил мать и двух ее детей, девочку-подростка и шестилетнего мальчика, но явно недооценил возможные неудобства и позже попросил семью съехать.

По данным ассоциаций помощи беженцам, которые, как правило, курируют размещение людей в частных домах, такие ситуации возникают редко. Но проблема заключается в том, что не всегда беженцы обращаются за помощью в подобные ассоциации. Нередко жилье ищут через социальные сети или знакомых, и в этой «серой зоне» нет официального сопровождения, а значит, нет и никакой статистики.

Что же может стать причиной таких неприятных ситуаций? Многие добровольцы жалуются на недостаточную поддержку со стороны властей и заявляют о том, что чувствуют себя предоставленными самим себе. В частности, они критикуют нехватку переводчиков, административной и психологической помощи. Они также сожалеют об отсутствии финансовой поддержки, поскольку размер социальной помощи часто оказывается слишком низким. Надя Розенбергер, в доме которой живет семья из Харькова, поделилась в комментарии SRF тем, что за последние несколько недель провела восемь часов на телефоне: миграционный офис, социальные службы города и кантона, школа. «Это фрустрирует. Большая солидарность, которая существует среди населения, отсутствует со стороны властей», - убеждена она.

Швейцарский журналист Кристоф Хайм, сам принимающий беженцев в своем доме, разгромил работу кантональных властей в своей недавней колонке. «Хотя принимающие семьи оказывают неоценимые услуги не только по размещению, но и по интеграции украинских беженцев, социальные органы не поддерживают их ни словом, ни делом. А когда доходит до того, чтобы компенсировать семьям их усилия самым минимальным образом – ведь они берут на себя настоящую государственную задачу по оказанию помощи беженцами – они все максимально усложняют», - пишет автор, перечисляя ряд недостатков системы. Так, в кантоне Берн принимающие семьи имеют право на сумму в 195 франков на человека в месяц, но только задним числом и только при минимальном сроке пребывания беженцев в их доме в течение трех месяцев. Компенсацию хозяева должны сами запросить у государства: «Если вы ничего не просите, вы ничего не получите, хотя власти хорошо информированы об именах и услугах принимающих семей, для которых до сих пор не было никакой информации. Многие из них даже не знают, что имеют право на получение компенсации расходов. Это тем более шокирует, что кантоны получают деньги от правительства именно на размещение беженцев». Аналогичная ситуация складывается, по словам Кристофа Хайма, и в других кантонах, за исключением Базеля-городского, где власти выплачивают 250 франков в месяц на принимающую семью – независимо от того, сколько беженцев она размещает. «Нет ни одной семьи, которая бы принимала беженцев с целью заработать на них деньги. Однако кантоны и коммуны обязаны консультировать принимающие семьи по вопросам оказания помощи беженцам, отдавать должное их сотрудничеству в рамках швейцарской культуры гостеприимства и с самого начала оказывать им финансовую поддержку. Это связано с тем, что федеральные взносы прямо предназначены для размещения беженцев. И если это будет делаться в миграционных центрах или социальном жилье, то, конечно, обойдется кантонам и муниципалитетам гораздо дороже, чем если это сделают принимающие семьи», - подытоживает автор.

Организация помощи беженцам (OSAR) также считает, что кантоны должны вкладывать больше средств и активнее участвовать в этом процессе – только в таком случае решение проблемы принимающих семей было бы устойчивым и долгосрочным. К слову, на настоящий момент занято только около 4 000 из более чем 66 тысяч, предложенных швейцарскими семьями. Причина заключается в том, что сначала необходимо обеспечить наличие персонала для сопровождения принимающих семей.

Кантональные власти, в свою очередь, считают, что уже делают все возможное для приема украинских беженцев и призывают проявить снисхождение, признавая, что не все проходит идеально и многое еще предстоит делать. «За два месяца мы должны были удвоить возможности размещения людей в кантонах. И мы хотим сделать это качественно, предложив беженцам проект на перспективу, потому что мы не знаем, когда эти украинцы смогут вернуться домой», - отметил в комментарии RTS советник кантона Во Филипп Леба.

Тем временем, становится очевидным, что размещение беженцев в семьях – не самый лучший вариант в средне- и долгосрочной перспективах. Власти видят потенциал в пустующих квартирах, которые можно было бы предоставлять бесплатно или сдавать очень дешево. Однако для арендодателей это может быть проблемой. Если сдать беженцам квартиру с очень низкой арендной платой, например, только для покрытия коммунальных услуг, то в зависимости от кантона последующие арендаторы могут сослаться на последний договор аренды и оспорить более высокую арендную плату, заявив, что предыдущие жильцы платили гораздо меньше. Таким образом, домовладелец, который хочет помочь, может на долгие годы застрять со слишком низкой арендной платой и нести убытки. Юристы советуют сохранять арендную плату, но предоставлять скидку для данной конкретной ситуации и указывать это в письменном виде в договоре. Вопрос в том, захотят ли хозяева квартир сдать свои квартиры беженцам на таких условиях. На данный момент такую готовность выразили владельцы всего 680 квартир, а, по данным статистики, в Швейцарии насчитывается около 72 000 пустующих квартир. Не все из них подходят для приема беженцев, так как некоторые находятся в отдаленных районах или местах зимнего отдыха, где в межсезонье нет почти никакой инфраструктуры. В любом случае, радует то, что в Швейцарии идут дискуссии по этому вопросу - если проблемы признавать и не замалчивать, то их можно решить.