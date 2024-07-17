Да, представьте себе: за включение, контроль и выключение установки Jet d'Eau, главной достопримечательности Женевы и одной из главных – всей Швейцарии, отвечают шесть пенсионеров (среди которых пока нет пенсионерок), раньше работавших в Services Industriels de Genève (SIG), городской службе коммунальных услуг. Нередко к началу их рабочего дня на причале уже собираются группы любознательных школьников и туристов, желающих подстеречь момент открытия фонтаном его металлической пасти и выплескивания наружу, со скоростью до 200 км/ч, мощной струи, за две секунды взлетающей ввысь до 140 метров.

Энтузиасты дежурят в две смены: первая работает с 9 утра до 16 часов, вторая – до 23 часов. Эта охрана встает не слишком рано: день начинается с включения света ровно в 9 утра (зимой на час позже). Перед этим смотритель убеждается, что на ротонде нет любопытных зрителей, проверяет, нет ли повреждений и в нужную ли сторону дует ветер. Затем простая зеленая кнопка, расположение которой мы из предосторожности указывать не будем, активирует белую форсунку, окруженную восемью прожекторами. (Форсунка – это такой насос или устройство с одним или несколькими калиброванными отверстиями[ для распыления (пульверизации) каких-либо жидкостей под давлением). Эта кнопка, нажимаемая охранником, открывает машину и запускает двигатели. Каждую секунду распыляется около 500 литров воды.

При сильном ветре капли достигают моста Монблан или газона Английского сада, что может представлять опасность для транспорта и пешеходов, особенно в холодную погоду. При температуре ниже 2°C двигатели выключаются. Опыт научил выключать фонтан и во время грозы: однажды молния упала на Jet d'Eau, и перегорел кабель до самой кабины освещения.



Пенсионеры-профессионалы знают климат Женевы как свои пять пальцев, но все же пользуются измерительными приборами, установленными в специальных помещениях на набережной. Основная их забота – капризные местные ветры, о которых Наша Газета подробно рассказывала. Если поднимается жоран, северо-западный ветер, они сразу нажимают кнопку, и все. Сешар, высотный ветер, толкает верхушку Jet d'eau на мост Монблан на закате. За ним, как и за холодным бизом, нужно внимательно следить, отсюда и необходимость физического присутствия рядом с пристанью.

Стражи фонтана позволяет себе пройтись по набережной, не выпуская своего подопечного из поля зрения, а иногда просят коллег из аэропорта Cointrin прислать им прогноз погоды – интересно, почему они не пользуются новым приложением MétéoSwiss? Если погода хорошая, шлюзы закрываются не позднее 11 часов вечера.

Техническое обслуживание технических установок под Ротондой осуществляется еще активно трудящимися специалистами SIG. Каждые две недели летом и раз в месяц зимой четыре водоотсасывающие решетки чистят щеткой, чтобы удалить прилипшие к ним водоросли. Это делается с причала или с лодки, в зависимости от уровня воды в озере. Раз в год тяжелое оборудование проверяют эксперты. При необходимости два 500-киловаттных двигателя смазываются, а насосы и подшипники проверяются с помощью виброанализа.

Система, несмотря не ремонты и обновления, осталась, по сути, такой же, какой была в 1951 году. Доступ в «сердце» фонтана осуществляется через люк, а затем по металлической лестнице, сделанных в свое время на заказ. Износ очень мал: установка проста и надежна. Двигатель и насос меняются каждые пять лет, но не заменяются: происходит ротация между тремя машинами, одна из которых находится в состоянии покоя и обслуживается, пока две другие работают.

Однако вскоре Jet d'Eau будет все-таки модернизирован: чтобы сократить потребление электроэнергии (сегодня это обходится в порядка 700 000 швейцарских франков в год), ведется работа с Женевской школой ландшафта, инженерии и архитектуры (Hepia) и с Центром профессиональной подготовки. Идея состоит в том, чтобы разработать сопло с изменяемой геометрией для адаптации силы струи к силе ветра, что уже было протестировано в марте.

Не стоит забывать, что женевский фонтан – не игрушка, и любая глупость, не говоря уже о злоумышлении в его отношении строго наказуема: за незаконное проникновение за пределы защитного барьера регулярно возбуждаются уголовные дела. Впрочем, лишь у немногих, да и то только в самую жару возникает подобное желание, когда фонтан работает – за считанные секунды вы вымокнете до костей.

При этом желающих «вымокнуть до костей» – не в фонтане, а у его «подножия» – значительно прибавилось буквально со вчерашнего дня: в понедельник городские власти представили Bains du Jet d'eau (предлагаем свой вариант перевода – «Бани у фонтана») прессе, а во вторник они уже приняли первых желающих освежиться. Вход в «бани» платный, но цены божеские: дети до 6 лет не платят ничего, с 6 до 16 – 1 франк, а взрослым придется раскошелиться на два. Деньги используются прежде всего для оплаты труда трех спасателей в красно-желтой форме, следящих за безопасностью трехсот освежающихся – столько, согласно правилам, бассейны могут принять за раз.



Бассейны? Во множественном числе? Да, их два. Первый – это скорее заграждение, охватывающее 10 метров в ширину и 27 в длину. Дна там нет, этот отсек предназначен для опытных пловцов. Во втором отделении, таких же масштабов, дна можно коснуться, если вы доросли до 1м40 см (без кепки) – здесь смогут развлекаться семьи с детьми.



Идея «Бань у фонтана» принадлежит городской советнице Мари Барбе-Шаппюи, отвечающей в Женеве за безопасность и спорт. Вверенный ей департамент полностью профинансировал реализацию проекта (2,16 млн франков) и взял на себя его ежегодный бюджет (400 тыс. франков). Надо помочь окупить расходы – айда купаться!

