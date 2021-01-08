Рестораны закрыты, театры не работают, концерты отменены, а прежде чем пойти в гости, нужно два раза подумать. Что же делать? Куда сбежать от масок, санитайзеров и ограничений? В деревню, в глушь, в Альпы – туда, где всегда светит солнце и где проложены километры захватывающих дух зимних пешеходных маршрутов.

Горные капеллы

Зимняя тропа от станции Мельхзее-Фрутт (Melchsee-Frutt) идет до Таннальпа или Беттенальпа и проходит вдоль озер Мельхзее и Таннензее. Вы сможете полюбоваться нетронутыми заснеженными пейзажами с видом на долину Мельхталь. По пути вы увидите две живописные альпийские часовни. Кроме того, у путешественников есть возможность прокатиться на кресельном подъемнике до Бонистока. Туда и обратно можно добраться примерно за 2,5 часа, длительность всего маршрута составляет 10 км. Обратите внимание на советы горных проводников на странице Melchsee-frutt.ch. Сейчас, например, снег довольно мягкий, поэтому гулять по этой тропе сложнее.

Бернский «Гранд-Каньон»

Если вы хотите «подзарядиться» солнечной энергией, то отправляйтесь в поход из Грютшальпа (1485 метров над уровнем моря) до уютной горной деревушки Мюррен (1650 метров). Тропа проходит над глубоким котлованом долины Лаутербруннен и впечатляет своими фантастическими видами на Эйгер, Мёнх и Юнгфрау, причем горные вершины отлично видны на протяжении всей прогулки. Симпатичные деревянные домики Мюррена покорят вас своим деревенским очарованием. Если вы хотите сэкономить время, то можете прогуляться пешком до Винтерегга, а затем сесть на поезд до Мюррена или Грютшальпа. Маршрут протяженностью около пяти километров считается легким и занимает полтора часа.

С видом на ледник

Поезжайте в Ридеральп, садитесь на канатную дорогу и поднимитесь до деревеньки Моосфлю, откуда открывается фантастический вид на ледник Алеч и заснеженные вершины Валезанских Альп. Двигайтесь в западном направлении, следуя указателям, до Брайтебоде. Вы пройдете вдоль горной гряды Хердернаграт, увидите Алеч и величественные горные пики-четырехтысячники. Затем дорога пойдет вниз к горному отелю Riederfurka. Пятикилометровый маршрут можно пройти за два с половиной часа. Сейчас по этой тропе рекомендовано гулять только на снегоступах.

Сказочный Церматт

Один из, наверное, самых романтичных пеших маршрутов Швейцарии проходит из Церматта в Фури через деревню Цмутт с милыми традиционными домиками из потемневшего дерева, над которыми, кажется, не властно время. Тропа пересекает 11-километровый живописный ручей Цмуттбах. По пути вы также сможете полюбоваться северной стороной Маттерхорна, который по праву считается одной из самых известных горных вершин Конфедерации и символом страны. Прогулка длиной пять километров займет около двух часов.

Туризм в Швейцарии Швейцарцы верят в легенду, что Бог, распределяя природные богатства по недрам земли, случайно позабыл маленькую страну в центре Европы. Тогда в компенсацию он решил дать Швейцарии красивейшие ландшафты: захватывающие дух горы, уникальные водопады, чистейшие озера и плодородные долины. Так родился альпийский рай, который мы приглашаем вас посетить. Перейти на страницу досье

Вдоль озер

Поэтический озерный маршрут пролегает во всемирно известном своей красотой регионе Энгадин-Санкт-Мориц. Начальная точка похода расположена в Санкт-Мориц-Баде, рядом с канатной дорогой, далее вы пройдете вдоль замерзшего озера Лай Марш, где летом можно купаться, и спуститесь к озеру Шамфер, откуда открывается панорама на Энгадин. Затем можно пройти по мосту Сурлея и полюбоваться озерным ландшафтом. Обязательно загляните в деревеньку Зильс, чтобы увидеть традиционные для этого региона дома. Конечный этап похода пролегает через озеро Зильсерзее и мимо деревни Изола, где можно немного перевести дух, чтобы пройти оставшиеся километры до Малойи. Маршрут считается сложным и длится около пяти часов.