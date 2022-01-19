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среда, 19 января 2022 года   

Швейцарский знак качества для сайтов|Le label suisse de qualité pour les sites web

Автор: Заррина Салимова, Женева, 19. 01. 2022.

Спикеры виртуальной пресс-конференции, состоявшейся 18 января. Скриншот Нашей Газеты

В Швейцарии запущен лейбл Digital Trust Label, с помощью которого интернет-пользователи смогут идентифицировать надежных поставщиков цифровых услуг.

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La Suisse lance le Digital Trust Label, grâce auquel les utilisateurs peuvent désormais mieux identifier les services numériques fiables.

За реализацией инициативы Swiss Digital Initiative (SDI) Наша Газета внимательно следит с сентября 2019 года, когда основатель ассоциации DigitalSwitzerland Марк Вальдер объявил

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