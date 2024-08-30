Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 30 августа 2024 года   

Швейцарские «Сети» |«Réseaux» suisses

Автор: , Берн, .

Деревушка Ронко-сопра-Аскона - ну разве не красота? (DR)

7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.

|

 C’est le thème des 31e Journées européennes du patrimoine en Suisse qui auront lieu les 7 et 8 septembre 2024 et présenteront quelque 400 manifestations.

Швейцария – страна традиций. Многие из них – хорошие, даже очень. К таким мы относим проведение Дней европейского наследия, «придуманных» Советом Европы, к которому Швейцария присоединилась более тридцати лет назад. Ежегодно жители страны и многочисленные (информированные) туристы получают редкие, а то и уникальные возможности увидеть Конфедерацию с самых разных ракурсов, порой неожиданных. В этом году таких возможностей будет порядка четырехсот: экскурсии, выставки, семинары. Все это бесплатно.

Тема нынешнего выпуска – «Сети», причем не виртуальные, в которых многие из нас практически живут, а вполне реальные, физические, осязаемые, позволяющие участникам акции открыть для себя многочисленные влияния других эпох и стран на национальное материальное и нематериальное культурное наследие. И задуматься о том, как мало, по сути, изменился мир. На протяжении веков люди обменивались товарами и передавали знания, начиная с производства бронзы и заканчивая транспортировкой вина, шелка и льна, по мостам и перевалам. Позже контрабандисты использовали те же маршруты для доставки сигарет и кофе через горы. А разве сейчас не так?

Во время Дней наследия вы сможете проследить за видимыми и невидимыми сетями, которые ведут к историческим зданиям и современным инфраструктурам по древним тропам, и поразмышлять о том, как можно сохранить и организовать культурное наследие в будущем во все более взаимосвязанном мире.

А мы, по нашей собственной традиции, ознакомились с обширной программой и сделали для вас небольшую подборку того, что хотели бы увидеть сами.

Начнем с «объекта наследия», говоря бюрократическим языком, вынесенного на афишу манифестации этого года. Это датируемый 17 веком мост Понте дей Сальти. Построенный недалеко от Лавертеццо, в долине Верзаска в кантоне Тичино, этот двухарочный каменный мост пересекает стремительные воды Верзаски. В 1868 году наводнение снесло одну из арок; разрушенную часть заменили деревянным пешеходным мостом, а затем железным. После очередного наводнения в 1951 году возникли планы заменить весь мост железобетонной конструкцией, но жители долины при поддержке ассоциации Швейцарское наследие выступили против. В результате в 1959 году мост был восстановлен в его первоначальном виде: с двумя арками из сухой каменной кладки.

Экогия, расположенная в сельской местности Версуа, близ Женевы, – место с богатой историей. Табличка на основании акведука напоминает о том, что его источник использовался еще римлянами. Расположение на перекрестке двух древних путей сообщения делает это место обязательным для посещения именно в эти тематические дни. Кажется, вечность отделяет Экогию и учреждения, которые сегодня сделали ее своим домом – это Международный Комитет Красного Креста (МККК), Женевская обсерватория, а также Королла (La Corolle), ассоциация, заботящаяся о людях с физическими недостатками. Обратите внимание также на часовню Богородицы Семи скорбей (Notre-Dame des Sept-Douleurs), построенную в 1862 году баронессой Жиро де л'Эн для захоронения останков членов ее семьи и позже переданную Римско-католической церкви Женевы. Внесенная в список исторических памятников в 1988 году, она была отреставрирована в 2019 году. Вокальный ансамбль Évohé представит здесь *Ad Astra*, композицию на тему космоса и звезд (8 сентября в 14 и 17 часов).  

Деревня Сонцебоз-Сомбеваль (Sonceboz-Sombeval) всегда была важным пунктом остановки на пути из Биля в Базель: с момента своего открытия в 1745 году отель L’Hôtel de la Couronne принимал многочисленных путешественников. В 19 веке он использовался дилижансами, пересекавшими перевал Пьер-Пертюи. Поезд, пришедший сюда в 1874 году, постепенно вытеснил конные экипажи, и вокзал стал новым центром муниципалитета. Во время вашего визита обратите внимание на расписной декор отеля и реставрацию навеса над платформой вокзала.

В плотно застроенном и оживленном Старом городе Винтертура, объекте национального значения, люди и исторические здания тесно взаимосвязаны. Многовековые несущие конструкции, исторические и современные жилые и коммерческие помещения, история домов и их обитателей... Работа по сохранению наследия в Старом городе объединяет широкий спектр дисциплин, обычно выходящих за рамки восстановления отдельного здания: от теоретического анализа и практического исследования до технического воплощения. Без сотрудничества многочисленных специалистов сохранение памятников было бы невозможным. Во время экскурсии по историческим переулкам вы узнаете больше о захватывающих связях между застроенным пространством и его интенсивным использованием в прошлом, настоящем и, вероятно, будущем.

Сотрудники Управления по охране памятников и археологии кантона Цуг дадут вам возможность заглянуть за кулисы археологических раскопок. Хрупкие сокровища, найденные с помощью кисточек и скальпелей в ходе экспедиций и обследований зданий, сохраняются с соблюдением всех предосторожностей. В археологической лаборатории можно обнаружить много интересного – от доисторических находок керамики до современных обоев!

Откроет перед вами двери и ротонда Делемона в кантоне Юра, построенная в 1889 году. Здесь вы сможете со всех сторон обследовать вагон B 3505, который в настоящее время находится на реставрации, а также ознакомиться с великолепной исторической коллекцией Швейцарских железных дорог – даже взрослым захочется поиграть в паровозики!

У многих наших читателей Андерматт наверняка ассоциируется с Александром Васильевичем Суворовым и с Чертовым мостом, по которому ему удалось провести свою армию. Но почему бы не открыть для себя и другие достопримечательности этого живописного уголка в кантоне Ури? В этом вам готов помочь кантональный археолог Инес Винет, проведя мимо средневековой долинной церкви Святого Колумбана в ущелье Шёлленен. В этой ключевой точке маршрута через Готардский перевал находятся многочисленные археологические останки мостов, часовен и военных реликвий. Маршрут продолжится по старой тропе для мулов, тянущейся вдоль промышленных археологических останков первой электростанции, которая с 1875 года поставляла энергию для строительства Готардского железнодорожного туннеля. Поход закончится в Гёшенене, где до сих пор можно найти неожиданные средневековые реликвии в виде моста для мулов, старой церкви и остатков башни. Изумительное сочетание природы и культуры произведут впечатляющее впечатление даже на самого искушенного путешественника.

Если вы решите провести выходные в Тичино, то не забудьте заехать в городок  Ронко-сопра-Аскона, который расположен между Асконой и Бриссаго, а также между озером Лаго-Маджоре и горой Корона-деи-Пинчи. В Дни Европейского наследия вы сможете побывать на экскурсии, во время которой узнаете о богатых художественных связях, установившихся между Ронко и Флоренцией еще с 17 века. Не сомневаемся, что наши чуткие к красоте читатели оценят художественные и архитектурные достоинства барочного квадратуризма и романтических пейзажей, посетив интерьеры, внутренние дворы и сады Casa Ciseri и двух других патрицианских домов, расположенных в историческом центре Ronco sopra Ascona.

C полной программой Дней Европейского наследия вы можете ознакомиться здесь – у вас в запасе еще целая неделя, чтобы составить собственный маршрут.

Открываем вместе историю Швейцарии
В этом досье собраны воедино факты из истории Швейцарии с времен Юлия Цезаря до создания современной государственной системы. О том, как создавалась Конфедерация, какие тайны хранят ее замки, кто были участники славных (и позорных) битв, как застраивались города, и почему епископ Женевский Святой Франсуа стал покровителем журналистов – читайте и открывайте историю Швейцарии вместе с нами.
Перейти на страницу досье
достопримечательности швейцарии
Дни европейского наследия в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.18
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 108.28

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Женевские конвенции без России или Россия без них?

 25 и 26 августа все страны-члены Совета Безопасности ООН находятся в гостях у Женевы по случаю 75-й годовщины Женевских конвенций. Все, кроме одной.

Всего просмотров: 612

Личная свобода и общая безопасность

 В Швейцарии, как и в любой демократической стране, два эти понятия часто приходят в противоречие. Недавнее убийство в Базеле вывело дискуссию на новый уровень.

Всего просмотров: 494

О деньгах и цветах

 22 сентября швейцарский народ выскажет свое мнение по двум вопросам – реформе второго компонента пенсионной системы и инициативе о биоразнообразии.

Всего просмотров: 488
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 10,338

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 13,549

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 8,744
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top