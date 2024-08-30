Швейцария – страна традиций. Многие из них – хорошие, даже очень. К таким мы относим проведение Дней европейского наследия, «придуманных» Советом Европы, к которому Швейцария присоединилась более тридцати лет назад. Ежегодно жители страны и многочисленные (информированные) туристы получают редкие, а то и уникальные возможности увидеть Конфедерацию с самых разных ракурсов, порой неожиданных. В этом году таких возможностей будет порядка четырехсот: экскурсии, выставки, семинары. Все это бесплатно.

Тема нынешнего выпуска – «Сети», причем не виртуальные, в которых многие из нас практически живут, а вполне реальные, физические, осязаемые, позволяющие участникам акции открыть для себя многочисленные влияния других эпох и стран на национальное материальное и нематериальное культурное наследие. И задуматься о том, как мало, по сути, изменился мир. На протяжении веков люди обменивались товарами и передавали знания, начиная с производства бронзы и заканчивая транспортировкой вина, шелка и льна, по мостам и перевалам. Позже контрабандисты использовали те же маршруты для доставки сигарет и кофе через горы. А разве сейчас не так?

Во время Дней наследия вы сможете проследить за видимыми и невидимыми сетями, которые ведут к историческим зданиям и современным инфраструктурам по древним тропам, и поразмышлять о том, как можно сохранить и организовать культурное наследие в будущем во все более взаимосвязанном мире.

А мы, по нашей собственной традиции, ознакомились с обширной программой и сделали для вас небольшую подборку того, что хотели бы увидеть сами.

Начнем с «объекта наследия», говоря бюрократическим языком, вынесенного на афишу манифестации этого года. Это датируемый 17 веком мост Понте дей Сальти. Построенный недалеко от Лавертеццо, в долине Верзаска в кантоне Тичино, этот двухарочный каменный мост пересекает стремительные воды Верзаски. В 1868 году наводнение снесло одну из арок; разрушенную часть заменили деревянным пешеходным мостом, а затем железным. После очередного наводнения в 1951 году возникли планы заменить весь мост железобетонной конструкцией, но жители долины при поддержке ассоциации Швейцарское наследие выступили против. В результате в 1959 году мост был восстановлен в его первоначальном виде: с двумя арками из сухой каменной кладки.

Экогия, расположенная в сельской местности Версуа, близ Женевы, – место с богатой историей. Табличка на основании акведука напоминает о том, что его источник использовался еще римлянами. Расположение на перекрестке двух древних путей сообщения делает это место обязательным для посещения именно в эти тематические дни. Кажется, вечность отделяет Экогию и учреждения, которые сегодня сделали ее своим домом – это Международный Комитет Красного Креста (МККК), Женевская обсерватория, а также Королла (La Corolle), ассоциация, заботящаяся о людях с физическими недостатками. Обратите внимание также на часовню Богородицы Семи скорбей (Notre-Dame des Sept-Douleurs), построенную в 1862 году баронессой Жиро де л'Эн для захоронения останков членов ее семьи и позже переданную Римско-католической церкви Женевы. Внесенная в список исторических памятников в 1988 году, она была отреставрирована в 2019 году. Вокальный ансамбль Évohé представит здесь *Ad Astra*, композицию на тему космоса и звезд (8 сентября в 14 и 17 часов).

Деревня Сонцебоз-Сомбеваль (Sonceboz-Sombeval) всегда была важным пунктом остановки на пути из Биля в Базель: с момента своего открытия в 1745 году отель L’Hôtel de la Couronne принимал многочисленных путешественников. В 19 веке он использовался дилижансами, пересекавшими перевал Пьер-Пертюи. Поезд, пришедший сюда в 1874 году, постепенно вытеснил конные экипажи, и вокзал стал новым центром муниципалитета. Во время вашего визита обратите внимание на расписной декор отеля и реставрацию навеса над платформой вокзала.

В плотно застроенном и оживленном Старом городе Винтертура, объекте национального значения, люди и исторические здания тесно взаимосвязаны. Многовековые несущие конструкции, исторические и современные жилые и коммерческие помещения, история домов и их обитателей... Работа по сохранению наследия в Старом городе объединяет широкий спектр дисциплин, обычно выходящих за рамки восстановления отдельного здания: от теоретического анализа и практического исследования до технического воплощения. Без сотрудничества многочисленных специалистов сохранение памятников было бы невозможным. Во время экскурсии по историческим переулкам вы узнаете больше о захватывающих связях между застроенным пространством и его интенсивным использованием в прошлом, настоящем и, вероятно, будущем.

Сотрудники Управления по охране памятников и археологии кантона Цуг дадут вам возможность заглянуть за кулисы археологических раскопок. Хрупкие сокровища, найденные с помощью кисточек и скальпелей в ходе экспедиций и обследований зданий, сохраняются с соблюдением всех предосторожностей. В археологической лаборатории можно обнаружить много интересного – от доисторических находок керамики до современных обоев!

Откроет перед вами двери и ротонда Делемона в кантоне Юра, построенная в 1889 году. Здесь вы сможете со всех сторон обследовать вагон B 3505, который в настоящее время находится на реставрации, а также ознакомиться с великолепной исторической коллекцией Швейцарских железных дорог – даже взрослым захочется поиграть в паровозики!

У многих наших читателей Андерматт наверняка ассоциируется с Александром Васильевичем Суворовым и с Чертовым мостом, по которому ему удалось провести свою армию. Но почему бы не открыть для себя и другие достопримечательности этого живописного уголка в кантоне Ури? В этом вам готов помочь кантональный археолог Инес Винет, проведя мимо средневековой долинной церкви Святого Колумбана в ущелье Шёлленен. В этой ключевой точке маршрута через Готардский перевал находятся многочисленные археологические останки мостов, часовен и военных реликвий. Маршрут продолжится по старой тропе для мулов, тянущейся вдоль промышленных археологических останков первой электростанции, которая с 1875 года поставляла энергию для строительства Готардского железнодорожного туннеля. Поход закончится в Гёшенене, где до сих пор можно найти неожиданные средневековые реликвии в виде моста для мулов, старой церкви и остатков башни. Изумительное сочетание природы и культуры произведут впечатляющее впечатление даже на самого искушенного путешественника.

Если вы решите провести выходные в Тичино, то не забудьте заехать в городок Ронко-сопра-Аскона, который расположен между Асконой и Бриссаго, а также между озером Лаго-Маджоре и горой Корона-деи-Пинчи. В Дни Европейского наследия вы сможете побывать на экскурсии, во время которой узнаете о богатых художественных связях, установившихся между Ронко и Флоренцией еще с 17 века. Не сомневаемся, что наши чуткие к красоте читатели оценят художественные и архитектурные достоинства барочного квадратуризма и романтических пейзажей, посетив интерьеры, внутренние дворы и сады Casa Ciseri и двух других патрицианских домов, расположенных в историческом центре Ronco sopra Ascona.

C полной программой Дней Европейского наследия вы можете ознакомиться здесь – у вас в запасе еще целая неделя, чтобы составить собственный маршрут.