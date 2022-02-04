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пятница, 4 февраля 2022 года   

Швейцарские достопримечательности - Понтий Пилат и драконы|Les attractions suisses : Ponce Pilate et les dragons

Автор: Наталья Беглова, Люцерн, 4. 02. 2022.

Вид на гору Пилатус. Гравюра середины 19 века из коллекции автора

Веря в справедливость утверждения Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.

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En accord avec Vladimir Vysotsky qui disait qu’«il n’est de plus belles montagnes que celles qui restent à conquérir » nous continuons une série d’articles sur le développement du tourisme alpin.

Наши постоянные читатели уже знают, где в Швейцарии самый красивый восход солнца

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