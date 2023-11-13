Швейцария – лучшая теплица талантов в мире |La Suisse, pays le plus attractif du monde pour les talents

Нет, мы не ошиблись, перефразировав в заголовке известную поговорку. Сегодня странам, стремящимся к эффективному развитию, недостаточно быть кузницами кадров, но надо еще и уметь их удерживать, чтобы специалисты, получив хорошее образование, не применяли знания и опыт в другом месте. То есть создавать для них тепличные условия.