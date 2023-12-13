Автор: Надежда Сикорская, Берн, 13.12.2023.
Такого мнения придерживаются три четверти участников опроса, проведенного SSR в апреле-мае 2023 года.|
Ceci est l’avis de près de trois quarts de participants au sondage de la SSR, réalisé en avril-mai 2023.
Трудно представить себе, что в такой спокойной с виду стране, как Швейцария, в основе государственности которой лежит принцип прямой демократии, 72% жителей считают, что их сограждане должны проявлять большую толерантность к мнениям, не совпадающим с их собственными. Однако именно так вывод был сделан на основании общенационального опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения gfd.bern по заказу Швейцарского общества радио- и телевещания (SSR) весной этого года. Это позволяет составить более полное представление о состоянии современного швейцарского общества, дополнив информацию, которой мы поделились с вами в конце лета.
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