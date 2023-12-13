Швейцарцам не хватает толерантности. В других |Les Suisses manquent de tolérance. Chez les autres

Трудно представить себе, что в такой спокойной с виду стране, как Швейцария, в основе государственности которой лежит принцип прямой демократии, 72% жителей считают, что их сограждане должны проявлять большую толерантность к мнениям, не совпадающим с их собственными. Однако именно так вывод был сделан на основании общенационального опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения gfd.bern по заказу Швейцарского общества радио- и телевещания (SSR) весной этого года. Это позволяет составить более полное представление о состоянии современного швейцарского общества, дополнив информацию, которой мы поделились с вами в конце лета.