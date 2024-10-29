Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 29 октября 2024 года   

Сентиментальная монументальность |Monumentalisme sentimental

Автор: , Цюрих-Лозанна-Кур, .

Photo © L. Slonimsky

Приглашенный автор Нашей Газеты Леонид Слонимский возвращается к авторской архитектуре и приглашает читателей посетить два музея и дом танцев.

|

L'auteur invité de Nasha Gazeta, Leonid Slonimsky, revient sur l'architecture de l'auteur et invite nos lecteurs à visiter deux musées et une maison de la danse.

Швейцарии есть, чем похвастаться в области привлечения талантов со всего мира, в частности, в области архитектуры. Хороший пример – барселонское бюро Barozzi Veiga (Бароцци и Вейга), сумевшее выиграть три разных конкурса на важные общественно-культурные здания в трёх разных городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне и Куре. Бюро Barozzi Veiga было основано итальянцем Фабрицио Бароцци и испанцем Альберто Вейга в Барселоне в 2004 году и получило известность благодаря зданиям, спроектированным по всему миру: от Испании и Чехии до США и Южной Кореи.

Сами архитекторы описывают свой подход к проектированию как «сентиментальную монументальность». Давайте попробуем разобраться в его особенностях на примере трёх построек.

Платформа Х: музей на месте локомотивов

Платформа 10 – музейно-культурный район в Лозанне, находящийся рядом с вокзалом, об открытии которого Наша Газета своевременно рассказывала. Ансамбль Платформы 10 формируется длинным зданием MCBA – кантонального музея изящных искусств, построенного как раз Barozzi Veigа, и квадратным зданием с огромной прорезью, созданным португальскими архитекторами Aires Mateus и совмещающем в себе Музей прикладных искусств и дизайна, MUDAC, и Музей фотографии, Musée de l'Elysée.

После того, как в 2008 году жители Лозанны проголосовали против создания музея на берегу Женевского озера, городские власти стали искать для него новое место и остановили свой выбор на привокзальной зоне, рядом с железнодорожными путями, которая была ранее занята зданиями Швейцарских железных дорог SBB/CFF, в частности огромным зданием локомотивного зала 19 века.


Чтобы открыть эту часть города и соединить ее с Привокзальной площадью, создав новое общественное пространство с музеями, было решено принести в жертву здание локомотивного зала. Мне, как стороннику реконструкций и трансформаций существующих зданий, эта идея не близка. Тем не менее, надо отдать должное новому проекту Бароцци и Вейга: он прост, лаконичен и изящен. В проекте использована коллекция так называемых «найденных фрагментов», то есть кусков старых зданий, которые архитекторы включили в проект нового. К сожалению, они выглядят скорее, как декоративные элементы, нежели как реально функционирующие сполии, то есть элементы архитектуры, которые в поздней античности и раннем Средневековье выламывались из древних сооружений, например, языческих храмов и использовались при строительстве, например, храмов христианских, но можно засчитать это как попытку.

Центральным элементом здания стало новое фойе музея, которое выпирает из фасада, как так называемый objet trouvé – найденный объект в искусстве. Именно это фойе, благодаря своему двусветному пространству и эмблематичной арке, – главный композиционный элемент музея, на котором зиждется вся программа здания.

Арочный «прокол» – единственное отверстие на абсолютно глухом фасаде, обращённом в сторону железнодорожных путей и защищающем городскую площадь от шума поездов. Главный фасад с центральным входом выходит на площадь перед музеем. Он – более открытый и формируется огромными брутальными ламелями, которые издалека смотрятся как глухой кирпичный объём, а при приближении к зданию постепенно раскрывают большие витрины музейной экспозиции.

В перспективе площади открывается вид на огромную светящуюся трещину-вход другого минималистичного музея ансамбля – здания MUDAC. Оно тоже оригинально и стоит посещения – как из-за коллекции, так и из-за архитектуры. 

Танцхаус, зиккурат для танцев

Другим важным проектом каталонского бюро стало здание Tanzhaus в Цюрихе, стоящее на реке Лиммат в районе Леттен. Исторически танц-залы занимали помещения в нескольких промышленных корпусах на улице Wasserwerkstrasse, но в 2012 году, после пожара, полностью уничтожившего один из корпусов, был проведён конкурс на новое здание для танца.

В поставленные перед архитекторами задачи было оживить набережную вдоль реки, не ограничиваясь возведением глухого безжизненного фасада. Здание спроектировано как простой и многоуровневый объем, интегрированный в склон и едва заметный снаружи, с улицы. Плоские крыши создают новые общественные пространства и соединяют существующие маршруты вдоль реки на разных уровнях.

Главным и самым эмблематичным в здании является его бетонный фасад, выходящий на реку в виде двухэтажного зиккурата (от аккадского слова sigguratu — «вершина») с треугольными колоннами. Эти треугольные колонны – несущие, и они выглядят исключительно массивно и «честно», чем-то даже напоминая стены какого-то древнего храма благодаря использованию теплоизолирующего бетона. Простое с виду и не очень простое технологически решение задаёт оригинальный облик всему дому.

Фасад соединяет открытое пространство у реки с длинным фойе, в котором расположилось приятное кафе Nude, расширяющее внутреннее общественное пространство. В треугольных проёмах натянуты металлические тросы, чтобы по ним росли плющ и вьюн. Геометрия проемов и тени, создаваемые рисунком фасада и растительностью, становятся одной из главных особенностей фойе. Программа Танцхауса четко организована на двух уровнях, отделяя помещения с ограниченным доступом для танцоров на верхнем уровне от общественных на нижнем.



Несмотря на оригинальность нового объёма, мой любимый объект в ансамбле Танцхауса – этот скромный на первый взгляд дом, стоящий на верхнем уровне. Он кажется серым, но благодаря серебристой фасадной краске отражает окружающее пространство и в зависимости от погоды и времени суток приобретает оттенки от темно-синего до закатно-оранжевого. Перед нами – реконструкция здания бывшей электростанции, старые каменные окна которого очень деликатно интегрированы в серебристый новый фасад и мирно сосуществуют с новыми огромными блестящими окнами. Здание выглядит почти безымянным из-за своей простоты, но на самом деле оно было спроектировано знаменитыми швейцарскими бюро Gramazio Kohler и Hilderbrand architects.


При всей скромности внешнего вида и небольшого, казалось бы, размера, Танцхаус – это целый квартал, сложный ансамбль из зданий на разных уровнях: старого, существующего здания; нового террасированного  и наполовину реконструированного, серебристого. Проект вписан в окружающую среду, он связывает променад вдоль реки и маршрут на верхнем уровне улицы и искусно объединяет старое и новое.


Орнаментальный куб и Палладианская вилла

Другим важным и не менее эмблематичным проектом Barozzi Veiga стал Музей искусств кантона Граунбюнден в Куре. Проект заключался в расширении исторической виллы Планта, и архитекторам вновь удалось искусно вписать новое здание в сложный исторический ансамбль в центре города. Стремясь минимизировать новое строительство на уровне земли, чтобы сохранить место для общественного пространства и сада, основной объём музея был опущен под землю и связан с историческим объёмом виллы Планта. На поверхности был оставлен лишь относительно небольшой объём входа, фойе и касс – как бы отдельно стоящий орнаментальный куб с репрезентативно-общественной функцией. Новый куб меняет традиционный маршрут по музею, и теперь вход в историческую виллу происходит через подземную лестницу, связывающую новое и старое здания.

Архитекторы создают диалог между новым и старым зданиями, обходясь при этом без прямого подражания и заимствования. Оба здания построены на базе классического центрального симметричного плана, отсылая к палладианскому влиянию на виллу Планта – стилевому течению раннего классицизма, выросшему из идей итальянского архитектора 16 века Андреа Палладио. В новом здании активно используется орнамент: весь куб покрыт квадратными панелями, напоминающими не то кессоны потолка, не то небольшие перспективные порталы, украшающие традиционные входы соборов.

С одной стороны, орнамент – тоже отсылка к классической архитектуре, но c другой – это элегантная сетка, словно пытающаяся вступить в диалог с малоизвестной деталью виллы Планта: дело в том, что в конце 1980-х её реновацией занимался Петер Цумтор, и можно явно проследить связь между фасадами его стеклянных пристроек и нового куба от Бароцци и Вейга.  

Проекты каталонского бюро исключительно практичны, и архитекторы не прибегают к излишествам, чтобы впечатлить зрителя. Тем не менее, в их зданиях действительно просматривается уже упомянутая «сентиментальная монументальность». Этот красивый термин отлично характеризует их проекты: минималистичные, практически бруталистские постройки, всегда дополненные более тонкими, декоративными или контекстуальными решениями и деталями, которые позволяют связать масштаб построенного на века сооружения с окружающим контекстом и масштабом человека. Возможно, именно эта комбинация и сделала их архитектуру близкой швейцарскому вкусу к архитектуре.

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

Перейти на страницу досье

швейцарская архитектура
архитектура и строительство в швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 112.11

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Выходные с "Мемориалом"
Выходные с "Мемориалом" | Un weekend avec "Memorial"
воскресенье, 3 ноября 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

UBS знает, где в Швейцарии лучше всего жить

 UBS знает, где в Швейцарии лучше всего жить Крупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.

Всего просмотров: 711

Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе?

 Сколько сверхбогатых людей живет в Цюрихе? Правительство кантона раскрыло информацию о том, сколько человек платят налог на состояние выше 50 миллионов франков.

Всего просмотров: 654

Искусство как последнее прибежище

 Искусство как последнее прибежище В Кунстхаусе Цюриха в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников.

Всего просмотров: 476
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 15,541

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 19,418

Хруст судьбы

 Хруст судьбы Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 925
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top