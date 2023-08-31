Счастливая, гордая и недостаточно недовольная Швейцария |La Suisse heureuse, fière et pas suffisamment insatisfaite

О чем думают швейцарцы? Что делает их счастливыми? Чего ждут они от жизни? Опрос, проведенный институтом gfs.bern по заказу SSR, в котором приняли участие 58 тысяч человек, выявил некоторые интересные нюансы в портрете населения страны, устойчиво сохраняющего давно сформировавшиеся стереотипы: швейцарцы богаты, любят природу, сдержанны и здоровы. Так, выяснилось, например, что, будучи в целом довольны своей жизнью, они озабочены климатическими изменениями и тем, как полнее соответствовать принципам устойчивого развития в собственной жизни, с беспокойством следят за развитием противостояния между Россией и Украиной, считают приоритетом свою частную жизнь, стонут от растущих профессиональных требований…



Если вглядеться в результаты опроса повнимательнее, то вырисовывается такая картина.



Климатические изменения бесспорно занимают первое место в списке забот опрошенных: семь из десяти человек полагают, что это – важнейшая проблема, требующая немедленного вмешательства. Как ни странно, перевес тут на стороне романдцев, которых принято считать более легкомысленными, чем их немецкоязычные соотечественники (еще один стереотип!): 76% против 66%. Только 3% считают, что человеческая деятельность тут ни при чем, при этом большинство сомневается в том, что внутренней политики страны достаточно для решения проблемы. Параллельно три четверти опрошенных убеждены, что Конфедерация должна принять на себя долю ответственности, даже если этого не делают страны, гораздо более повинные в загрязнении окружающей среды выхлопами углекислого газа. Ради защиты природы любящие ее швейцарцы готовы даже поступиться своим высоким уровнем жизни – правда, не все, а прежде всего женщины. Один из двух респондентов не рассчитывает на научно-технический прогресс для преодоления проблемы климата и не готов приостановить борьбу против климатических изменений даже во имя обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии. Швейцарцы готовы участвовать в благородном деле в частном порядке – за счет сокращения отопления в целом и отказа от использования в этих целях мазута и газа. Однако к отказу от пользования автомобилями и от потребления мяса они не готовы.



В то время как большинство населения совсем не волнуются или лишь незначительно волнуются за собственное материальное благополучие и продолжают заниматься благотворительностью, 30% признались в озабоченности этим вопросом. При этом мнение большинства совпадает в том, что касается молодежи, не имеющей сегодня возможности обзавестись качественным жильем. Параллельно с этим восемь из десяти человек считают, что среднему классу живется сегодня труднее, чем раньше.



Вряд ли стоит удивляться, что работа занимает большую часть времени в повседневной жизни швейцарцев: в среднем 6 часов в день. При этом постепенно растет время, проводимое с детьми взрослыми в возрасте 30-39 лет (3,8 часа) и теми, кто работает не на полную ставку (3,7 часа). А больше всего времени с друзьями проводят те, кому за семьдесят.



На вопрос, какие эмоции они испытывают чаще всего, большинство респондентов не задумываясь ответили – позитивные, добавив, что ощущают себя любимыми, счастливыми, спокойными, реализовавшими свой потенциал и отдохнувшими. Как сохранить и максимально продлить это прекрасное самоощущение? Опрошенные «ставят» на заботу о здоровье (своем и своих близких), на финансовую защищенность и возможность позволять себе развлечения. Значительная часть швейцарцев убеждена, что секрет счастливого долголетия – в общении с природой и с семьей, в наличии достаточного количества денег и в возможности спать вдоволь. Что касается развлечений, то чаще всего речь идет о спорте (им регулярно занимаются 70% респондентов), потреблении спиртных напитков (это ежедневно позволяют себе 15%) и… о сексе: трое из десяти опрошенных сообщили, что занимаются им хотя бы раз в неделю, причем частота половых актов растет пропорционально к доходу семьи.



Заботясь о здоровье, большая часть населения полностью отказалась от табака, наркотиков и азартных игр и крайне серьезно относится к личной гигиене: три четверти опрошенных ежедневно принимают ванну или душ и не реже раза в неделю меняют полотенца.



Две трети населения считают себя прежде всего швейцарцами и абсолютное большинство убеждено, что соотечественники разделяют их принципы и основные ценности. Среди важнейших факторов, позволяющих причислять себе к истинным швейцарцам, респонденты назвали уважение национальных институтов и законов, владение хотя бы одним государственным языком, бережное отношение к природе и ландшафту. Факт рождения на территории Швейцарии признан второстепенным фактором. Самое же важное условие «швейцарскости» – это прямая демократия: такого мнения придерживаются 84% опрошенных. За ней следуют история маленького независимого государства, не знавшего монархии, языковое разнообразие и… любовь к горам.



А как обстоят дела на личном фронте? Больше трех четвертей резидентов Швейцарии заявили, что удовлетворены состоянием своих отношений – большая часть из них поддерживает их в течение длительного периода времени. В возрастной группе от 40 до 64 лет каждый второй ощущает себя полностью реализовавшимся. Однако любовные отношения – не единственный путь к счастью: 87,7% опрошенных обладают партнером, на которого могут рассчитывать, а шесть швейцарцев из десяти отметили, что ценят как добрые отношения с соседями, так и моменты одиночества. В то время как брак не считается в Швейцарии устаревшим социальным институтом, чуть менее семи из десяти респондентов считают, что дети – не обязательно синоним полноценной жизни. При этом среднестатистический швейцарец высоко ценит верность в отношениях: восемь из десяти человек не могут представить себя в «открытой паре», однако ничего не имеют против разведенных или овдовевших партнеров.



Казалось бы, какие прекрасные показатели – живи и радуйся! Но, как ни странно, не все придерживаются такого мнения. Так, политолог Марк Бюльманн, редактор журнала «Год швейцарской политики», считает, что 5% недовольных – это слишком мало для поддержания «живой демократии», для проведения необходимых изменений в стране.



А что думаете вы, дорогие читатели?

