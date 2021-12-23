Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 23 декабря 2021 года   

Рождество в Золотурне|Noël à Soleure

Автор: Лейла Бабаева, Золотурн, 23. 12. 2021.

До праздника осталось недолго © Solothurn Tourismus, Tino Zurbrügg

Праздничное освещение улиц, рождественский рынок, запах горячих каштанов и общая атмосфера праздника – добро пожаловать в Золотурн, во время прогулок по которому невольно начинаешь мечтать. |
L'éclairage public festif, les marchés de Noël, l'odeur des marrons chauds et l'ambiance générale des vacances – bienvenue à Soleure, la ville où les promenades vous font rêver.
Из-за пандемии путешествовать за рубеж стало гораздо сложнее, чем всего два года назад, но истинные оптимисты знают, что унывать не стоит, особенно, если находишься в Швейцарии, где много изумительных мест. В числе городов, в которые хочется приезжать много раз – Золотурн, с узкими улочками в исторической части, красивой набережной и множеством милых уголков, ради которых не лень включить фотоаппарат.
 
Ищете рождественские подарки? В магазинах Золотурна можно найти сюрпризы на любой вкус для и семьи и друзей. Удобство шопинга здесь в том, что город небольшой, и от магазина к магазину легко передвигаться пешком, одновременно любуясь старинными домами и рождественской иллюминацией. Золотурн считается крупнейшим швейцарским городом, построенным в стиле барокко. Его историческая часть возведена в 1530-1792 гг, в архитектуре здесь сочетаются швейцарский, французский и итальянский стили. На сайте Золотурна подчеркивается, что это самый красивый город Конфедерации в стиле барокко. Вероятно, кто-то не согласится со словом «самый», но отрицать то, что Золотурн великолепен, нельзя.
Устав от поиска подарков, можно зайти в одну из кондитерских и отведать творения местных мастеров, а после – отправиться на рождественский рынок. Сюда можно идти даже не с целью купить сувенир (хотя удержаться от соблазна будет трудно), а просто насладиться атмосферой, оценить изделия мастеров этой части страны, попробовать глинтвейн и т.д. Среди достопримечательностей города, которые обязательно стоит увидеть – здание музея «Старый Арсенал», которое ярко сияет в период перед Рождеством, потому что его фасад с раскрашенными окнами превращается в огромный адвент-календарь, один из крупнейших в Швейцарии. Полюбоваться им можно до первой недели января, каждый день он радует детей и пожилых увлекательными историями, от которых кажется, что слабое декабрьское солнце начинает сиять ярче.
 
Настроившись на нужный лад благодаря созерцанию огромного календаря, следует отправиться в Иезуитскую церковь на ул. Хауптгассе, 75, где до начала января выставлен единственный в Конфедерации рождественский вертеп с фигурками эпохи барокко. Около 60-ти фигурок были изготовлены в XVIII веке, восковые лица впечатляют реалистичностью, а великолепные одеяния сделаны из старинных материалов, которые дважды реставрировались – в 1920-м и 1950-м гг. Хочется полюбоваться другими произведениями искусства? До 9 января в выставочном центре RothusHalle по ул. Шонгрунштрассе 2 проходит выставка современного искусства. Здесь представлены около 6 тыс. произведений по цене от 99 до 599 франков.
 
Если вы любите каштаны, то советуем побывать на площади Маретплац, где у фонтана стоит коричнево-зеленый домик. В этом самом месте семья Страццини продает жареные каштаны уже более 180-ти лет, т.е., покупая ароматный товар, можно пообщаться с продавцом и послушать интересные истории о городе и его развитии. 
Когда на улице не очень холодно, то, кроме прогулки по улицам старого города, можно полюбоваться пейзажами вокруг Золотурна, а если мороз к долгим походам не располагает, то стоит обратить внимание на музеи, которых здесь немало. В музее искусств представлена коллекция работ XIX-XX веков, среди авторов – Куно Амьет, Фердинанд Ходлер, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и другие мастера. В музее гребенок посетители увидят изящные экспонаты, которые носили королевские особы Англии и Испании, а в музее Блюменштайн, расположенном в старинной вилле, ранее принадлежавшей богатой семье, можно получить представление о том, как жили в прошлые века местные аристократические семьи. В музее Enter более 10 тыс. экспонатов «расскажут» историю радиоприемников и электронных устройств, от первой швейцарской радиостанции до компьютера Apple 1. Коллекция оборудования и программного обеспечения, компьютерной периферии, калькуляторов, а также все еще исправных радиоприемников и телевизоров имеет международное значение. Наконец, в Sauriermuseum с фонариком в руках вам предстоит осматривать выставку, воссоздающую лес, кишащий динозаврами в натуральную величину.
 
Приятного вам отдыха!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 79.79

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: какие правила действуют с сегодняшнего дня?

 С 20 декабря доступ во многие места в Швейцарии возможен только для вакцинированных и переболевших коронавирусом, а работа из дома снова становится обязательной.

Всего просмотров: 2,328

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: ревакцинация рекомендована для всех

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP) и федеральная комиссия по вакцинации (CFV) скорректировали свои рекомендации: бустер с помощью мРНК-вакцины теперь рекомендуется всем людям старше 16 лет через четыре месяца после основной иммунизации, а не через полгода.

Всего просмотров: 1,143

Covid-19: вход только для вакцинированных и переболевших?

 Федеральный совет вынес на обсуждение два варианта дополнительных мер, предусматривающих повсеместное внедрение так называемого правила 2G.

Всего просмотров: 2,355

Собственное жилье в Швейцарии по зубам не всем

 На фоне постоянно растущих цен и ужесточения правил, покупка жилья становится привилегией, которой все чаще оказываются лишены представители среднего класса.

Всего просмотров: 865
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top