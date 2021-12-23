Из-за пандемии путешествовать за рубеж стало гораздо сложнее, чем всего два года назад, но истинные оптимисты знают, что унывать не стоит, особенно, если находишься в Швейцарии, где много изумительных мест. В числе городов, в которые хочется приезжать много раз – Золотурн, с узкими улочками в исторической части, красивой набережной и множеством милых уголков, ради которых не лень включить фотоаппарат. Ищете рождественские подарки? В магазинах Золотурна можно найти сюрпризы на любой вкус для и семьи и друзей. Удобство шопинга здесь в том, что город небольшой, и от магазина к магазину легко передвигаться пешком, одновременно любуясь старинными домами и рождественской иллюминацией. Золотурн считается крупнейшим швейцарским городом, построенным в стиле барокко. Его историческая часть возведена в 1530-1792 гг, в архитектуре здесь сочетаются швейцарский, французский и итальянский стили. На сайте Золотурна подчеркивается, что это самый красивый город Конфедерации в стиле барокко. Вероятно, кто-то не согласится со словом «самый», но отрицать то, что Золотурн великолепен, нельзя.

Устав от поиска подарков, можно зайти в одну из кондитерских и отведать творения местных мастеров, а после – отправиться на рождественский рынок. Сюда можно идти даже не с целью купить сувенир (хотя удержаться от соблазна будет трудно), а просто насладиться атмосферой, оценить изделия мастеров этой части страны, попробовать глинтвейн и т.д. Среди достопримечательностей города, которые обязательно стоит увидеть – здание музея «Старый Арсенал», которое ярко сияет в период перед Рождеством, потому что его фасад с раскрашенными окнами превращается в огромный адвент-календарь, один из крупнейших в Швейцарии. Полюбоваться им можно до первой недели января, каждый день он радует детей и пожилых увлекательными историями, от которых кажется, что слабое декабрьское солнце начинает сиять ярче.

Если вы любите каштаны, то советуем побывать на площади Маретплац, где у фонтана стоит коричнево-зеленый домик. В этом самом месте семья Страццини продает жареные каштаны уже более 180-ти лет, т.е., покупая ароматный товар, можно пообщаться с продавцом и послушать интересные истории о городе и его развитии.

Когда на улице не очень холодно, то, кроме прогулки по улицам старого города, можно полюбоваться пейзажами вокруг Золотурна, а если мороз к долгим походам не располагает, то стоит обратить внимание на музеи, которых здесь немало. В музее искусств представлена коллекция работ XIX-XX веков, среди авторов – Куно Амьет, Фердинанд Ходлер, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Пабло Пикассо и другие мастера. В музее гребенок посетители увидят изящные экспонаты, которые носили королевские особы Англии и Испании, а в музее Блюменштайн, расположенном в старинной вилле, ранее принадлежавшей богатой семье, можно получить представление о том, как жили в прошлые века местные аристократические семьи. В музее Enter более 10 тыс. экспонатов «расскажут» историю радиоприемников и электронных устройств, от первой швейцарской радиостанции до компьютера Apple 1. Коллекция оборудования и программного обеспечения, компьютерной периферии, калькуляторов, а также все еще исправных радиоприемников и телевизоров имеет международное значение. Наконец, в Sauriermuseum с фонариком в руках вам предстоит осматривать выставку, воссоздающую лес, кишащий динозаврами в натуральную величину.

Приятного вам отдыха!