Про «красный» Биль, дома-лайнеры и «грибы» остановок |À propos du Bienne «rouge», des maisons-paquebot et des arrêts «champignons»

Город Биль-Бьен расположен на северо-западе Швейцарии, в кантоне Берн на берегу одноимённого озера, название которого звучит по-немецки как Bielersee, в по-французски – Lac de Bienne. Двуязычное название озера имеет объяснение: город находится на языковой границе между немецкоговорящей и франкоговорящей частями Швейцарии. Особое значение он приобрел с 19 века, когда стал важным центром часовой промышленности, где обосновались такие всемирно известные бренды, как Rolex, Omega и Swatch, превратив скромный городок в «мировую столицу часового производства». Как это бывает с любым новшеством, часовая индустрия в начале 20 века сперва привела город к массовым социальным протестам, а потом – к экономическому подъёму, на волне которого в нём расцвёл новый тогда стиль модернизма, вошедший в мир под названием «новое строительство» или Баухаус.