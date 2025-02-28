Автор: Леонид Слонимский, Биль-Бьен, 28.02.2025.
В новой заметке из цикла «Архитектура Швейцарии» наш приглашенный автор Леонид Слонимский увозит нас в город, который не часто становится туристическим направлением – в двуязычный Биль-Бьен.|
Dans son nouvel article de la série Architecture suisse, notre auteur invité Leonid Slonimsky nous emmène dans une ville qui n'est pas souvent une destination touristique : la ville bilingue de Biel-Bienne.
Город Биль-Бьен расположен на северо-западе Швейцарии, в кантоне Берн на берегу одноимённого озера, название которого звучит по-немецки как Bielersee, в по-французски – Lac de Bienne. Двуязычное название озера имеет объяснение: город находится на языковой границе между немецкоговорящей и франкоговорящей частями Швейцарии. Особое значение он приобрел с 19 века, когда стал важным центром часовой промышленности, где обосновались такие всемирно известные бренды, как Rolex, Omega и Swatch, превратив скромный городок в «мировую столицу часового производства». Как это бывает с любым новшеством, часовая индустрия в начале 20 века сперва привела город к массовым социальным протестам, а потом – к экономическому подъёму, на волне которого в нём расцвёл новый тогда стиль модернизма, вошедший в мир под названием «новое строительство» или Баухаус.
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