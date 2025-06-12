«Приглашение в путешествие»

Ник, вы не указаны в списке сотрудников Steppes Travel на сайте компании, но вы явно являетесь «боссом». Как все началось?

Я основал Steppes в 1989 году, и сейчас у меня есть замечательная команда менеджеров и более широкий коллектив, который занимается повседневной работой компании... Начало уходит в далекое прошлое. В 22 года я проехал на машине из Лондона в Сингапур, остановившись по пути в лодже в джунглях Непала. Я влюбился в это место и купил несколько акций. Это было в 1975 году, и в течение следующих 10 лет я ездил в Непал каждый год.

Затем в 1988 году мне позвонил друг и спросил, не хочу ли я поехать с ним на Алтай посмотреть один туристический проект. И вот я полетел в Барнаул, где нас встретили представители регионального управления охоты, которое в советское время владело этой огромной территорией, хотело развивать ее для туризма и нуждалось в консультациях. Мы провели шесть дней в вертолете Ми-8, летая по всему Алтаю. Я быстро понял, что другим людям это тоже понравится, и мы основали компанию «Steppes East». Я возвращался на Алтай еще как минимум двенадцать раз, и до сих пор это одно из самых красивых мест, которые я видел: цветы, мед, бальзам...

В 2005 году я проехал на мотоцикле из Лондона во Владивосток — еще одно необыкновенное приключение.

На холмах Грузии...

Название вашего агентства, Steppes Travel, безусловно, привлекает внимание русскоязычных людей, хотя русская народная песня, связанная с ним, известна своим несчастным концом – смертью ямщика в степи, которая «кругом». Какие ассоциации вызывает слово «степь» у англоязычных людей?

Никаких. Когда англоговорящий человек слышит это слово, он думает о «шагах» steps. Так что это была игра слов, вызывающая ассоциации как с шагами на восток, так и с российскими степями.

Вы предлагаете чрезвычайно разнообразные направления для путешествий: от Антарктиды до Ботсваны. (Хотя, насколько я знаю, ни в том, ни в другом месте нет степей.) Есть также бывшие советские республики, которые давно являются независимыми государствами: Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. Согласно вашему веб-сайту, Узбекистан является самым популярным из этих направлений. Почему, по-вашему?

Мы действительно возим клиентов в порядка 90 стран, хотя 20 стран — от Кении до Южной Африки, от Коста-Рики до Египта — составляют ядро поездок. Центральная Азия очень популярна, особенно Узбекистан. Почему? Потому что там есть Самарканд, Бухара и Хива — три великолепных города с необыкновенной архитектурой. Кроме того, поездка в Узбекистан проста — 9 дней, и вы увидите все самое интересное.

Узнаете Самарканд?

Если честно, что больше интересует западных туристов, путешествующих в Узбекистан: возможность пойти по стопам Омара Хайяма или вкусная еда?

Большинство людей ничего не знают о еде, прежде чем туда поехать. Судя по рынкам Великобритании и США, и отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что большинство регионов все подвержено модным веяниям. В последние годы Грузия стала местом, куда все хотят поехать. Почему? Потому что люди подвержены влиянию социальных сетей и в свою очередь обсуждают новости в своих сетях. Точно так же, как они обсуждают Узбекистан. Для тех, кто любит новые направления, это два основных направления в бывшем Советском Союзе.

Я знаю, что Steppes Travel начала продавать туры в Россию в 1989 году, а затем расширила свою деятельность, предлагая путешествия в российскую Арктику для клиентов, ищущих по-настоящему экстремальных впечатлений. Позже были добавлены другие, классические направления в России: Москва, Санкт-Петербург, Золотой круг, Соловки... Все они в настоящее время приостановлены по понятным причинам. Но насколько полный этот запрет? Получаете ли вы запросы от клиентов на организацию туров в Россию, несмотря на войну, потому что, давайте будем честны, не все принимают ее близко к сердцу?

Я действительно основал компанию в России в 1990 году, изначально она называлась «Советское путешествие», затем мы переименовали ее в «Travel Russia». Она была очень успешной в привлечении иностранцев в Россию и просуществовала долгое время, у нас были замечательные гиды старшего поколения, которые так много знали... Но, как вы сказали, все наши операции в России в настоящее время приостановлены.

Отвечая на ваш вопрос: нет, запросов мы не получаем. Совсем. Владельцы британских паспортов в России подвергаются ненужному вниманию и не хотят испытывать свою удачу. Надеюсь, времена изменятся, и они снова поедут в Россию.

Но Арктика-то осталась?

Да, я собираюсь туда вернуться в августе, но речь уже не идет о российской Арктике. Теперь мы едем на Шпицберген, архипелаг, открытый голландским исследователем Виллемом Баренцем в 1596 году. Его название, Шпицберген, означает «острые горы» (буквально «шпиль-берг»). В 1920-х годах острова были переименованы Норвегией в Свальбард и остаются безвизовой зоной. Но поверите ли вы, что самая большая группа населения этого архипелага, расположенного между Норвегией и Северным полюсом, — это… тайцы? Так что путешественникам гарантирована отличная тайская кухня! Что также интересно, бывшая соляная шахта сейчас является крупнейшим в мире хранилищем семян — для их сохранения не нужен специальный морозильник. Это путешествие длится неделю и проходит на датском судне с семью каютами. Оно не из дешевых, но стоит каждого потраченного цента. Исландия всегда была популярна среди наших клиентов, но сейчас мы наблюдаем растущий интерес к Гренландии. Клиенты также путешествуют в канадскую Арктику, чтобы увидеть белух и нарвалов.

У кого соседи - белые медведи?

Туристическая отрасль стала одной из самых заметных жертв пандемии COVID-19. Едва она закончилась, как началась война в Украине, что привело, среди прочего, к закрытию огромного воздушного пространства. Как вы справляетесь со всем этим? Пришлось ли вам компенсировать временно недоступные маршруты новыми?

Мир путешествий прекрасен, но он уязвим к геополитическим событиям. Сила такой компании, как Steppes, заключается в том, что, как вы уже упомянули, мы предлагаем клиентам широкий выбор направлений. Таким образом, мы можем обойти горячие точки. Наша история, опыт и сеть контактов позволяют нам осуществлять перекрестные продажи и продолжать заботиться о наших клиентах.

Экологические организации по всему миру не любят туристов, считая их «загрязнителями атмосферы». Осенью 2019 года несколько стран Европейского Союза объявили о введении в ближайшие годы экологического налога на авиакомпании и приступили к реализации этого решения, которое в первую очередь затронуло пользователей лоукостеров, у которых не осталось выбора. Также в 2019 году вы запустили фонд Steppes Fund for Change, чтобы продвигать эту инициативу и сделать так, чтобы каждое путешествие, которое вы организуем, способствовало улучшению мира. В прошлом году вы пожертвовали 169 505 фунтов стерлингов таким влиятельным организациям, как World Land Trust, Galapagos Conservation Trust, Seawilding и The Long Table. Вы поставили цель пожертвовать не менее 1% нашего годового дохода на проекты, связанные с удалением углерода, предотвращением выбросов углерода, восстановлением природы и развитием сообществ. Удалось ли вам достичь этой цели?

Вы правы, путешествия оставляют углеродный след. Мы компенсируем его, уравновешивая выбросы всех рейсов наших клиентов. Но для нас важен не только климат, но и защита биоразнообразия планеты. Наши клиенты путешествуют, чтобы увидеть тигров в Индии, горилл в Руанде или голубоногих олуш в Галапагосах, и все это помогает сохранить и поддерживать эти биоразнообразные среды. Более того, мы можем организовать для наших клиентов привилегированный доступ и знакомство с проектами по охране природы, исследователями и ветеринарами — например, участие в переселении носорогов — что помогает финансировать проекты на местах.

Достигаем ли мы цели в 1%? На самом деле мы превышаем ее, и около 1,5% наших доходов направляется на различные благотворительные и природоохранные организации, от обучения женщин-рейнджеров до проектов по выпуску диких животных в море.

В презентации вашего агентства вы ссылаетесь на Жюля Верна, напоминая посетителям, что знаменитый французский писатель, который пробудил интерес к путешествиям у нескольких поколений читателей, сам путешествовал очень мало. Прошли ли вы сами все маршруты, предлагаемые вашим агентством, и если да, то какой из них любите больше всего?

Я побывал во многих, если не во всех местах. Но каждый из предлагаемых маршрутов точно посетил кто-то из нашей команды, и не один раз. Знаете, все путешествуют по разным причинам. Для меня главная причина — это знакомство с людьми разных культур. Мы тут сидим на Западе, думаем, какие мы замечательны, что заработали все эти деньги, и смотрим на остальной мир с презрением. А потом едешь в Индию и понимаешь, что там есть богатство культуры, которое мы утратили, став стерильными. Каждое путешествие отличается от другого в зависимости от людей, которых встречаешь. У меня было много замечательных впечатлений, но если бы пришлось выбрать одно направление, то это была бы Индия. У всех членов нашей команды есть свои любимые места: от Антарктиды до Южной Африки, от Вьетнама до Армении.

Снова хочется в Индию...

Как бы вы описали своего «типичного клиента», если таковой существует? Есть ли какие-то «национальные особенности», особенно среди клиентов из бывшего Советского Союза?

Типичного клиента нет. У нас есть клиенты из разных слоев общества, из разных частей мира. Думаю, что их привлекает наш опыт и сервис. Всех их объединяет любознательность. Любовь к путешествиям, интерес к людям, понимание культуры и радость от дикой природы и пейзажей. В настоящее время у нас много путешествующих семей, но они предпочитают другой вид путешествий — меньше музеев и больше приключений. А что касается национальных особенностей, то русские — очень сложные люди! (смеется).

Вы когда-нибудь отказывали клиенту?

В первый раз – нет, но во второй – да, некоторых мы иногда вносим в черный список...

Индивидуальные туры становятся все более популярными; многие агентства заявляют, что предлагают уникальные впечатления. У них есть одна общая черта: индивидуальные туры не дешевые. На вашем сайте нет информации, которая позволила бы понять ценовой диапазон. Можете дать нашим читателям некоторые ориентиры?

На нашем сайте есть ориентировочные цены, но, учитывая, что мы действительно занимаемся индивидуальным подбором туров, ни один тур не повторяется, и это только ориентировка. Стоимость также зависит от времени года, направления и колебаний курсов валют. В связи с относительной слабостью иены, Япония сейчас очень выгодна.

Вы говорите, что индивидуальные туры не дешевые. Я бы сказал, что хотя они и могут стоить дороже, они удивительно выгодны с точки зрения уровня обслуживания, качества гидов и общего впечатления.

Но я приведу пример: если вы отправляетесь в сафари, особенно в Ботсвану, это кажется очень дорогим, особенно по сравнению, например, с Южной Африкой. Почему? Потому что вы платите за эксклюзивность и доступ к настоящей дикой природе. Но, будучи индивидуальным, путешествие с Steppes будет стоить столько, сколько вы захотите. Вы можете выбрать между проживанием в современном 5-звездочном отеле в Индии или в старинном дворце махараджи.

Любой поставщик услуг утверждает, что его предложение – исключительно. Чем Steppes Travel отличается от своих конкурентов?

Я думаю, тут надо упомянуть две вещи. Во-первых, наша команда. У нас 32 сотрудника с огромным опытом и знаниями — средний стаж работы в команде составляет 14 лет, а самый «старый» сотрудник работает с нами уже 33 года. Во-вторых, мы – независимая частная компания. Это дает нам гибкость в подходе к обслуживанию клиентов, а также в том, как и где мы работаем. Это означает, что наш сервис не имеет себе равных.

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