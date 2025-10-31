История Цюриха через биографии его жителей | L’histoire de Zurich à travers les biographies de ses habitants

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 31.10.2025.
Аудио-инсталляция в Музее жизни и смерти. Фото: Stadt Zürich

В Музее жизни и смерти проходит выставка о знаменитых жителях города на Лиммате, которые обрели свое последнее пристанище на Зильфельдском кладбище. Как раз к Хэллоуину!

Le Musée de la vie et de la mort présente une exposition consacrée aux habitants célèbres de la ville sur la Limmat qui ont trouvé leur dernière demeure au cimetière de Sihlfeld. Juste à temps pour Halloween !

Где провести Хэллоуин? И где в День всех святых можно встретить призраки известных людей? На знаменитом Зильфельдском кладбище в Цюрихе! Оно было построено в 1877 году и сегодня входит в список памятников архитектуры. Зильфельд считается не только самым большим кладбищем города, но также его самым крупным парком, который славится своими аллеями с кипарисами, платанами и липами.

Зильфельдское кладбище. Фото: Stadt Zürich

Именно здесь расположен единственный в Швейцарии Музей жизни и смерти Friedhof Forum, что дословно можно перевести как «кладбищенский форум». Музей выступает за снятие табу с темы смерти и за более современное отношение к ней – спокойное, внимательное, бесстрашное и обращенное к жизни. С помощью выставок, концертов, дискуссий и экскурсий форум помогает разобраться в темах умирания, кончины, скорби и памяти.

Новая выставка в этом уникальном музее посвящена последним 200 годам истории Цюриха на примере биографий десяти человек. Не все из них родились в городе на Лиммате, но все какое-то время жили там и обрели покой на Зильфельдском кладбище. Так, Йоханна Спири (1827–1901) переехала в Цюрих в 1852 году, выйдя замуж за Бернхарда Спири. Прославилась она не как жена городского секретаря, а как автор книг о девочке Хайди. Цюрих писательница не любила: за то время, пока она там жила, город превратился в мегаполис, что усилило ее тоску по родному сельскому Хирцелю. Свою любовь к идиллической горной деревушке она перенесла на страницы своих книг. Ее «Хайди» занимает почетное пятое место в списке наиболее переводимых немецкоязычных произведений в Немецком музее книги и письменности.

Если Йоханну Спири знают, наверное, все, то имя Хульды Цумштег (1890–1984) многим покажется незнакомым, а ведь это именно она вместе со своим супругом Готтлибом основала знаменитый цюрихский ресторан Kronenhalle. Стены этого заведения украшают произведения Марка Шагала и Василия Кандинского, а обедать сюда приходили Джеймс Джойс, Рихард Штраус, Альберто Джакометти, Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт.

Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт в Kronenhalle. Фото: Jack Metzger, ETH Library, Wikimedia Commons

Интересна история кинопродюссера Лазаря Векслера (1896–1981), родившегося в Польше и с 1914 года жившего в Цюрихе. В 1924 году он основал компанию Praesens-Film, превратив Цюрих в швейцарскую столицу кино. Снятый этой кинокомпанией в 1943 году фильм «Мари-Луиза» принес Швейцарии первый «Оскар»: награда досталась сценаристу Рихарду Швайцеру. Это был также первый в истории «Оскар» для неанглоязычного фильма.

Лиз и Лазарь Векслеры в 1934 году. Фото: ETH Library, Wikimedia Commons

Включены в инсталляцию и биографии менее известных людей, например, трудового мигранта из Италии Марио Брусадина (1933–2025), который был активным профсоюзным деятелем, или Бригитты Б. (1962–1996), страдавшей от наркозависимости, сумевшей от нее избавиться, но заразившейся ВИЧ через грязный шприц и скончавшейся от СПИДа.

Биографии можно послушать, взяв наушники и устроившись на подушках в форме камней, лежащих на ковре с рисунком из растущих из земли растений. Истории были записаны литературоведом Мишель Ванна и озвучены актером Томасом Сарбахером.

Рассказы о жизнях этих людей помогают понять, как менялся город в течение двух столетий. Цюрих 19 века и сегодня – это два разных города. Прежде всего потому, что изменились люди, которые в нем живут, любят, страдают, делают ошибки, двигаются вперед, достигают новых вершин и творят историю города. Ведь именно люди делают любой город живым.

Versace, осень/зима 1991/92, Mailand© Shutterstock, Foto: Paul Massey

« Félix dans tous ses états »



