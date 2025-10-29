Федеральный совет выступает против общего запрета ношения хиджаба ученицами в школах обязательного образования. В своем отчете от 22 октября 2025 года он приходит к выводу, что действующее законодательство в достаточной степени гарантирует участие всех учениц в занятиях в целом, и в частности в занятиях физкультурой и плаванием.
Le Conseil fédéral s’oppose à une interdiction générale du port du voile par les élèves dans les écoles obligatoires. Dans son rapport du 22 octobre 2025, il conclut que le droit en vigueur garantit de manière suffisante la participation de toutes les élèves aux cours en général, et aux cours de sport et de natation en particulier.