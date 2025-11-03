Не платите выкуп!

Совсем недавно три очень серьезные организации - Федеральная прокуратура (MPC), Федеральное полицейское управление (fedpol) и Федеральное управление по кибербезопасности (OFCS) – опубликовали совместное коммюнике, в котором сообщили о том, что в последние месяцы хакерская группа AKIRA активизировала свою деятельность в Швейцарии. Около 200 предприятий стали жертвами атак с использованием программ-вымогателей. Ущерб в настоящее время составляет несколько миллионов швейцарских франков, а в мировом масштабе – несколько сотен миллионов долларов.