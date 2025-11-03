Не платите выкуп! | Ne payez pas des rançons !

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 03.11.2025.
Photo © Bermix Studio/Unsplash

Такой совет дали гражданам Швейцарии Федеральная прокуратура (MPC), Федеральное полицейское управление (fedpol) и Федеральное управление по кибербезопасности (OFCS) в совместном коммюнике.

|

Voici le conseil donné aux habitants de la Suisse par le Ministère public de la Confédération (MPC), l'Office fédéral de la police (fedpol) etl'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans un communiqué commun.

Совсем недавно три очень серьезные организации - Федеральная прокуратура (MPC), Федеральное полицейское управление (fedpol) и Федеральное управление по кибербезопасности (OFCS) – опубликовали совместное коммюнике, в котором сообщили о том, что в последние месяцы хакерская группа AKIRA активизировала свою деятельность в Швейцарии. Около 200 предприятий стали жертвами атак с использованием программ-вымогателей. Ущерб в настоящее время составляет несколько миллионов швейцарских франков, а в мировом масштабе – несколько сотен миллионов долларов.

кибербезопасность Швейцарии
киберпреступность в швейцарии
« Félix dans tous ses états »

Ainsi, pour contourner le « Vallotton Forever », anglicisme que les commissaires de l’actuelle exposition qui se tient au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ont accolé à l’un des artistes suisses les plus célèbres, pourrait-on – paraphrasant « Harry dans tous ses états », vieux film de Woody Allen –, qualifier cette rétrospective consacrée à Félix Vallotton.

«Разбирая Валлоттона»

Так, перефразируя название старого фильма Вуди Аллена «Deconstructing Harry», можно было бы назвать выставку «Валлоттон навсегда», идущую в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне и посвященную одному из самых известных швейцарских художников.

Иньяцио Кассис не меняет позицию

Вернувшись из своего турне по Ближнему Востоку, федеральный советник, возглавляющий швейцарский МИД, выразил удовлетворение «общей позицией» по мирному плану в отношении Газы.

Не платите выкуп!

Такой совет дали гражданам Швейцарии Федеральная прокуратура (MPC), Федеральное полицейское управление (fedpol) и Федеральное управление по кибербезопасности (OFCS) в совместном коммюнике.

Грипп, ковид, бронхиолит

Респираторные заболевания снова активно распространяются, волна гриппа на подходе – каким группам населения рекомендовано сделать прививку?