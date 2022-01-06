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четверг, 6 января 2022 года   

Православное Рождество – сияние надежды среди холодной зимы|Noël orthodoxe – un éclat d'espoir dans un hiver froid

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Цюрих-Женева, 6. 01. 2022.

© Храм Святой Троицы, Берн / russischekirchebern.ch

Православные христиане готовятся отметить праздник – Рождество Христово. Это - сказка среди зимы, отголосок чудесного события, произошедшего более двух тысяч лет назад в Палестине.|
Les chrétiens orthodoxes se préparent à célébrer la Nativité du Christ. C'est un conte de fées au milieu de l'hiver, un/ écho d'un événement miraculeux qui a eu lieu il y a plus de deux mille ans en Palestine.
Радость о рожденном Спасителе мира согревает сердца верующих зимней порой в наши дни также, как это было на заре Христовой эры. В православной церкви атмосфера Рождественских служб и вовсе особенная. Таинственно поблескивают иконы в старинных окладах, тепло горят восковые свечи, паникадила освещают центр храма. Звучит стройное хоровое пение, рождественские молитвы: «Христос раждается, славите. Христос с Небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися». (рус.: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – воспряньте! Пой Господу вся земля и с радостью воспойте люди, ибо Он прославился!») 
К сожалению, второй год подряд рождественские службы омрачены пандемией. Не исключение и Швейцария, где действуют ограничения на посещение служб, поведение в церкви, в некоторых случаях необходима предварительная запись и пр. Однако, как и более двух тысяч лет, раздастся победоносный глас в каждом храме: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» (рус.: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания»), «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит…» (рус.: «Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит»).
Православные сербы, румыны, греки, россияне, украинцы, белорусы, копты украшают к празднику свои храмы: праздничные богослужения пройдут в румынском православном приходе святых Георгия и Маврикия (кантон Вале), в румынской православной церкви святого Антония Великого (Санкт-Галлен), в православных приходах Тичино, православной церкви Святой Торицы и святого Нектария Эгинского (кантон Невшатель), в Крестовоздвиженском соборе Женевы, в храме Воскресения Христова (Цюрих), в люцернском и лозаннском приходах сербской православной церкви, храме Святой Троицы (Берн, Русская Православная Церковь Заграницей) и многих других.
 
Возвращаясь к действующим ограничениям, напоминаем, что Наша Газета писала об ужесточении мер, которые будут действовать, по крайней мере, до 24 января. Также информацию конкретно для прихожан можно найти на сайтах многих церквей, например, здесь. В разных уголках Швейцарии пройдут службы в эти праздничные дни – не только в вышеперечисленных православных церквях, но и во многих других, список которых опубликован на этом сайте
 
Рождество – это еще одна возможность для каждого из нас вспомнить о «малых мира сего»: протянуть руку помощи страждущим, поддержать болящих, одарить нуждающихся, подать совет сомневающимся. Среди холодной зимы подарить лучик радости, рассеять невзгоды, печаль, мрачные прогнозы, сеять вечное и доброе вопреки всему. Как сказал в своей проповеди настоятель бернского храма Святой Троицы Иоанн Чурин, о котором Наша Газета уже писала: «В вечность может войти только то, что принесло плод любви. Если человек богат умом, сердцем, материальным достоянием, если все, что у него есть, он употребит на то, чтобы одних просветить, других утешить, третьих накормить – каждому всеять в душу хоть зернышко радости, надежды, благодарности, любви, тепла, то, когда он умрет, за ним пойдет в вечность богатая жатва, которая приносит плод в вечности».

 

 

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