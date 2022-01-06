Радость о рожденном Спасителе мира согревает сердца верующих зимней порой в наши дни также, как это было на заре Христовой эры. В православной церкви атмосфера Рождественских служб и вовсе особенная. Таинственно поблескивают иконы в старинных окладах, тепло горят восковые свечи, паникадила освещают центр храма. Звучит стройное хоровое пение, рождественские молитвы: «Христос раждается, славите. Христос с Небес, срящите. Христос на земли, возноситеся. Пойте Господеви, вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися». (рус.: «Христос рождается – славьте! Христос с небес – встречайте! Христос на земле – воспряньте! Пой Господу вся земля и с радостью воспойте люди, ибо Он прославился!»)

К сожалению, второй год подряд рождественские службы омрачены пандемией. Не исключение и Швейцария, где действуют ограничения на посещение служб, поведение в церкви, в некоторых случаях необходима предварительная запись и пр. Однако, как и более двух тысяч лет, раздастся победоносный глас в каждом храме: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума…» (рус.: «Рождество Твое, Христе Боже наш, озарило мир светом знания»), «Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит…» (рус.: «Дева в сей день Сверхсущественного рождает, и земля пещеру Неприступному приносит»).

Православные сербы, румыны, греки, россияне, украинцы, белорусы, копты украшают к празднику свои храмы: праздничные богослужения пройдут в румынском православном приходе святых Георгия и Маврикия (кантон Вале), в румынской православной церкви святого Антония Великого (Санкт-Галлен), в православных приходах Тичино, православной церкви Святой Торицы и святого Нектария Эгинского (кантон Невшатель), в Крестовоздвиженском соборе Женевы, в храме Воскресения Христова (Цюрих), в люцернском и лозаннском приходах сербской православной церкви, храме Святой Троицы (Берн, Русская Православная Церковь Заграницей) и многих других.