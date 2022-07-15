Первые швейцарские гостиницы |Les premiers hôtels suisses

В предыдущих очерках мы рассказали о том, как в 19 веке, с развитием транспортной инфраструктуры и появлением первых туристических агентств, в Швейцарии стабильно росло число путешественников. Все чаще они приезжали не на несколько дней, а на несколько недель, чтобы вдоволь насладиться альпийскими пейзажами. Где же они жили во время своего пребывания?

