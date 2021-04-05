С приходом весны швейцарские пейзажи преображаются – зеленеют альпийские луга, покрываются цветочным ковром горные плато и долины. Пасхальные дни – пожалуй, лучшее весеннее время для путешествий и открытия неизвестных уголков очаровательной страны. И пусть в прошлом и в этом году весна омрачена различного рода санитарными ограничениями, все равно можно найти массу возможностей для отдыха и познавательных экскурсий в одиночку или всей семьей.

История кантона Во, или Страны Во, как называли этот цветущий край на протяжении столетий, складывалась непросто. После столетий безраздельного владычества католических епископов водуазские земли оказались под властью бернских бальи (1528-й год). А уже в 1536 году сюда пожаловала Реформация: многие католические монастыри и церкви были упразднены, в других стали проходить протестантские службы, а некоторые из них и вовсе постигла печальная участь – здесь разместились склады, амбары, мастерские. Практически история русских храмов после революции 1917 года…

Только в XIX веке стали открываться старые католические храмы и строиться новые. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что католическая церковь была на несколько столетий изгнана из этих краев. Даже с приходом Реформации водуазцы сохранили определенную долю толерантности: не все католические храмы были закрыты. Но именно в XIX веке – с принятием Конституции в кантоне Во – была гарантирована свобода вероисповедания католической и иудейской общинам. Поначалу, правда, католиков предупредили, что им не следует звонить в колокола или как-то иначе привлекать к себе внимание.

С активизацией миграционных потоков религиозная политика стала более либеральной. В Во прибыло много рабочих-итальянцев – настало время возводить новые католические храмы. С 1883-го по 1885-й в Монтре длилось строительство церкви Сакре-Кер, посвященной Священному Сердцу Христа. Сегодня это импозантное строение в неороманском стиле является украшением центра города. В 1905 году в церкви установили большой орган цюрихского производства (мануфактура Kuhn), а также красивые витражи. Сегодня в ведении церкви Сакре-Кер находятся приходы, расположенные не только в Монтре, но и в окрестных поселках: Шерне, Перти, Сонзье, Шамби, Виллар сюр Шамби, Аван, Глион, Ко и Террите.

А теперь перенесемся на много столетий назад – в суровое Средневековье. Савойские герцоги, воздвигшие на берегу Лемана небольшой, но величественный Шильонский замок, увековеченный впоследствии лордом Байроном и Жан-Жаком Руссо, не забыли и о домовой церкви: дворцовая часовня святого Георгия является настоящим архитектурным чудом, изящным украшением мрачной крепости. Историки полагают, что часовня была сооружена в XIII веке.

Крохотной часовенке повезло намного больше многих водуазских католических храмов: ей удалось избежать протестантского иконоборчества, здесь сохранились настенные росписи XIV века. Фрески, выполненные по заказу графа Савойи Амадея V, посвящены главной теме – жизнеописанию Иисуса Христа. На сводах можно и сегодня различить персонажей Ветхого Завета, на стенах – росписи на евангельские сюжеты.

В период Реформации часовню превратили в амбар, а затем – в пороховой склад. Видимо, бернские власти не церемонились с религиозными пережитками прежнего режима. И лишь когда в XIX веке средневековый замок стал кантональной тюрьмой, часовня восстала из пепла, словно птица Феникс: здесь снова стали служить католические мессы, сюда приходили за утешением заключенные.

Шильонский замок недавно вновь открыл свои двери для посещений, а это прекрасная возможность осмотреть не только крепостные стены, подземелья, башни и старинные залы, под сенью которых оживают страницы истории, но и полюбоваться настенными росписями в графской часовне.

Напоминаем, что и церкви кантона Во открыты для посещения, однако на службах могут присутствовать не более 50 человек, обязательно ношение маски. С расписанием богослужений можно ознакомиться здесь.