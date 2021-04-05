Автор: Лейла Бабаева, Монтре, 5. 04. 2021.
В последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.|
С приходом весны швейцарские пейзажи преображаются – зеленеют альпийские луга, покрываются цветочным ковром горные плато и долины. Пасхальные дни – пожалуй, лучшее весеннее время для путешествий и открытия неизвестных уголков очаровательной страны. И пусть в прошлом и в этом году весна омрачена различного рода санитарными ограничениями, все равно можно найти массу возможностей для отдыха и познавательных экскурсий в одиночку или всей семьей.
Только в XIX веке стали открываться старые католические храмы и строиться новые. Конечно, было бы ошибкой утверждать, что католическая церковь была на несколько столетий изгнана из этих краев. Даже с приходом Реформации водуазцы сохранили определенную долю толерантности: не все католические храмы были закрыты. Но именно в XIX веке – с принятием Конституции в кантоне Во – была гарантирована свобода вероисповедания католической и иудейской общинам. Поначалу, правда, католиков предупредили, что им не следует звонить в колокола или как-то иначе привлекать к себе внимание.
С активизацией миграционных потоков религиозная политика стала более либеральной. В Во прибыло много рабочих-итальянцев – настало время возводить новые католические храмы. С 1883-го по 1885-й в Монтре длилось строительство церкви Сакре-Кер, посвященной Священному Сердцу Христа. Сегодня это импозантное строение в неороманском стиле является украшением центра города. В 1905 году в церкви установили большой орган цюрихского производства (мануфактура Kuhn), а также красивые витражи. Сегодня в ведении церкви Сакре-Кер находятся приходы, расположенные не только в Монтре, но и в окрестных поселках: Шерне, Перти, Сонзье, Шамби, Виллар сюр Шамби, Аван, Глион, Ко и Террите.
А теперь перенесемся на много столетий назад – в суровое Средневековье. Савойские герцоги, воздвигшие на берегу Лемана небольшой, но величественный Шильонский замок, увековеченный впоследствии лордом Байроном и Жан-Жаком Руссо, не забыли и о домовой церкви: дворцовая часовня святого Георгия является настоящим архитектурным чудом, изящным украшением мрачной крепости. Историки полагают, что часовня была сооружена в XIII веке.
Крохотной часовенке повезло намного больше многих водуазских католических храмов: ей удалось избежать протестантского иконоборчества, здесь сохранились настенные росписи XIV века. Фрески, выполненные по заказу графа Савойи Амадея V, посвящены главной теме – жизнеописанию Иисуса Христа. На сводах можно и сегодня различить персонажей Ветхого Завета, на стенах – росписи на евангельские сюжеты.
В период Реформации часовню превратили в амбар, а затем – в пороховой склад. Видимо, бернские власти не церемонились с религиозными пережитками прежнего режима. И лишь когда в XIX веке средневековый замок стал кантональной тюрьмой, часовня восстала из пепла, словно птица Феникс: здесь снова стали служить католические мессы, сюда приходили за утешением заключенные.
Шильонский замок недавно вновь открыл свои двери для посещений, а это прекрасная возможность осмотреть не только крепостные стены, подземелья, башни и старинные залы, под сенью которых оживают страницы истории, но и полюбоваться настенными росписями в графской часовне.
Напоминаем, что и церкви кантона Во открыты для посещения, однако на службах могут присутствовать не более 50 человек, обязательно ношение маски. С расписанием богослужений можно ознакомиться здесь.
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Как самому сделать тест на Covid-19?Самостоятельно взяв мазок, вы получите результат теста в течение 15-20 минут. Самодиагностика может показать, заразны ли вы на момент проведения теста, но отрицательный результат не исключает полностью наличие инфекции, и вы все равно можете передать вирус, поэтому самопроверки не заменяют правил поведения и гигиены.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
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