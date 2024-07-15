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вторник, 16 июля 2024 года   

Утраченный гербарий Жан-Жака Руссо прибудет в Женеву |Un herbier de Jean-Jacques Rousseau s’installera à Genève

Автор: , Женева, .

Гербарий Жан-Жака Руссо, составленный им в 1771-1773 годах и считавшийся исчезнувшим в 1976 году. © Ader

Ботанический сад города приобрели на аукционе в Париже исключительное творение выдающегося философа эпохи Просвещения.

 

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Les Conservatoire et Jardin botaniques viennent d’acquérir aux enchères parisiennes un ouvrage botanique du grand philosophe des Lumières.

В течение более 50 лет и до самой смерти один из величайших философов мира, чье имя неразрывно связано с Женевой, увлекался изучением природы. И он не был одинок. В XVIII веке ботаника стала искусством: люди начали изучать «полезность» растений, прежде всего их лечебные свойства.  Первые шаги в этом направлении были сделано Руссо в Мотье, городке в княжестве Невшатель – нынешнем одноименном швейцарском кантоне.

Одним из материальных проявлений этого увлечения стали составлявшиеся Руссо гербарии. Многие из них представлены на специальном сайте, созданном Университетом Невшателя.  Здесь мы узнаем, что Руссо составлял свои гербарии «с особой тщательностью» и сам сушил растения, когда возвращался с прогулок. На сайте также перечислены многочисленные собранные Руссо гербарии, хранящиеся сейчас в Париже, Берлине, Лионе, Цюрихе и, конечно же, в Невшателе – в Университетской библиотеке. В Женевской библиотеке тоже есть гербарный лист, сделанный Руссо. А вот в коллекции городского Ботанического сада, известной далеко за пределами Швейцарии, ничего из ботанического наследия Руссо не было, при этом один из гербариев до сих пор не являлся, так сказать, достоянием общественности.

Было известно, что этот таинственный гербарий, содержащий около сотни растений из окрестностей Парижа, терпеливо составлялся Руссо с 1771 по 1773 годы, после чего был подарен им парижскому книготорговцу и издателю Шарлю-Жозефу Панкуку, который и стал его первым владельцем. Однако в 1976 году след гербария был утерян. И вот он неожиданно возник совсем недавно – в каталоге парижского аукционного дома Ader, готовившегося выставить на торги ряд предметов из коллекции Брока. Среди них были рукописи Дарвина, Пруста, Золя, Селина... и знаменитый гербарий. Узнали об этом в Женеве случайно – с одним из кураторов Ботанического сада связался французский ботаник.

Нельзя было упустить такую возможность и допустить, чтобы этот музейный предмет оказался в частных руках – таково было единогласное мнение франкоязычного ботанического сообщества. «В год 200-летия нашего Ботанического сада и его хранилища, отмечаемого в этом году, казалось очевидным, что этот редкий предмет из наследия Жан-Жака Руссо должен был занять достойное место в этом учреждении», - заметил глава департамента культуры Женевы Сами Канаан.

Началась гонка за сокровищем. «Мы буквально за неделю составили досье, нашли финансирование и оформили различные доверенности, чтобы один из наших кураторов мог принять участие в продаже от имени вспомогательного фонда», рассказал Никола Шоненбергера, директор женевского Ботанического сада.  

Что за «вспомогательный фонд»? Этот женевский фонд был создан при участии семьи Рокфеллеров в 1928 году, в период мирового экономического кризиса. Сегодня может показаться удивительным, что в такой драматический момент создатели фонда задались такой «не актуальной», казалось бы, целью –поддержание гербариев и библиотеки Ботанического сада за счет приобретений. Именно благодаря этому фонду и еще одному частному спонсору – пожелавшему, как часто бывает в Женеве, сохранить анонимность – 17 июня гербарий был приобретен за солидную сумму: 208 000 евро. Но кто любит, тот не считает. Да и стоит овчинка выделки.

Ален Баратон, главный садовник национального поместья Трианон и парка Версальского замка, превозносит достоинства этого гербария в видеоролике, транслировавшимся аукционным домом Ader. «Состояние его сохранности необыкновенно, - восторгается он.  - А надписи! Видно, с какой тщательностью они сделаны. Видно, что их автор – человек, страстно увлекавшийся ботаникой: указаны латинское название, ссылка, обиходное название... Какая тонкость! Это гораздо прекраснее, чем просто гербарий, это музейный экспонат, совершенно невероятный».

На сегодняшний день гербарий еще находится в Париже и вряд ли будет доставлен в Женеву до конца лет – надо пройти различные административные этапы. Но как только он прибудет, «мы обязательно организуем различные мероприятия, чтобы женевская публика смогла его увидеть», обещает Никола Шоненбергер. Так что следите за сайтом Женевского ботанического сада, где обязательно появится соответствующая информация.

 

 

Ботанический сад Женевы
знаменитые швейцарцы
жан-жак руссо
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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