Архитектура жилых зданий по всему миру чрезвычайна разнообразна и любопытна для изучения. Объясняется это тем, что жильё – это слепок с экономики, правил и социального устройства того или иного общества, то есть социум в миниатюре. Особенно богатым на эксперименты с типологиями жилья и многоквартирными зданиями стал 20 век. Вызвано это было повсеместным распространением лифта, резкой урбанизацией и ростом населения, а также послевоенной необходимостью быстрого восстановления городов. Всем известны радикальные эксперименты c жильём из недавней истории: «Жилые единицы» авторства Ле Корбюзье, Дом Наркомфина архитектора Гинзбурга, метаболистические башни в Японии (Накагава Тауэр, в первую очередь), советские хрущёвки. Но как обстоит дело с экспериментальным жильём сегодня, конкретно в Швейцарии?

Как это работает?

В Швейцарии широко распространены кооперативные жилые дома, по-немецки называемые «Геноссеншафты» или «Вонбаугеноссеншафты».

Первые кооперативные дома появились в Цюрихе в 1920-х годах, и на сегодняшний день к такому типу построек относятся 20% жилого фонда города. Первое, что необходимо понять в цюрихской модели, это то, что цена проживания в кооперативе устанавливается «по себестоимости», то есть рассчитывается для покрытия инвестиционных затрат (земля, залог и строительство) и эксплуатационных расходов (управление, обслуживание и ремонт), не принося прибыли и не требуя субсидий. В начале 20 века муниципальные власти Цюриха разработали точную формулу для расчета максимально допустимой арендной платы в кооперативах и других формах некоммерческого жилья, подпадающего под немецкий термин gemeinnützig, что означает «представляющий общественный интерес». По сей день городские власти регулярно контролируют арендную плату, взимаемую некоммерческими жилищными компаниями на основе этой формулы.

Поскольку кооперативы в Цюрихе не субсидируются, на них не распространяется условие, которое обычно прилагается к субсидиям: ограничения по доходу. Это означает, что кооперативы в Цюрихе могут быть открыты для всех, независимо от дохода, а арендная плата рассчитывается не в зависимости от него, а только по формуле издержек. Кооперативы, таким образом, являются предложением, в основном, для среднего класса, а для семей с более низкими доходами аренда в кооперативах возможна только при дополнительных субсидиях на аренду жилья.

Kalkbreite: кооператив, парящий над трамвайным депо

Один из самых интересных с архитектурной и типологической точек зрения жилых кооперативов в Цюрихе – это «Калькбрайте». С 1970-х годов у города существовали планы надстроить треугольную территорию, занятую трамвайным депо в округе 4. Реализовать эту смелую градостроительную идею вызвался кооператив единомышленников и энтузиастов новаторского экологического жилья, созданный в 2007 году. В результате открытого архитектурного конкурса выиграл проект цюрихского бюро «Müller & Sigrist», после чего новый жилой комплекс «поселился» прямо над существующим (и функционирующим) по сей день трамвайным депо.

В связи с таким необычным градостроительным решением, внутренний двор комплекса и входы в жилые здания в буквальном смысле «парят» над городом, находясь на отметке высотой 9 метров от уровня улицы. Это решение не только отделяет жителей от проезжей части, но и делает здание более экологичным, ведь вместо застройки нового участка земли оно экономит место и предотвращает разрастание города. Два наложенных друг на друга режима использования – депо и жилой дом – делают участок в 2 раза плотнее, сохраняя его компактность.

Вообще, экологичность этого комплекса – один из важнейших принципов для членов кооператива. Здание находится на пересечении большого количества путей общественного транспорта, и это позволило с легкостью объявить Kalkbreite «car-free» и принять решение о запрете членам кооператива обладать частным автотранспортом.



Отличительной особенностью здания стало также его социальное разнообразие. Задачей кооператива было привлечь сюда людей из семей различных типов и размеров, разных национальностей и различного достатка. Замысел отражен в планировках здания: архитекторы создали матрицу-мозаику различных типологий квартир: от элементарных частных жилых единиц до огромных сложносочинённых «коммуналок».

В здании проживают около 300 человек, оно состоит из 88 жилых единиц, включая семейные квартиры, однокомнатные квартиры, квартиры для совместного проживания (до 14 комнат) и так называемые «большие домохозяйства» – на 50 человек с общей кухней. Это промежуточная форма между жильём-коммуной и отдельными квартирами, своего рода «домашняя община». Жильцы имеют небольшую квартиру для уединения, но делят кухню, гостиную и, возможно, также комнату для гостей.

Средняя жилая площадь на человека в Kalkbreite составляет всего 31,2 м², что ниже среднего показателя по городу (39 м²) и среднего показателя по стране (45 м²). Это достигается за счет сокращения индивидуальной жилой площади до самого необходимого минимума и передачи значительной части под общие помещения. В распоряжении жителей есть кафетерий, мастерская, музыкальная комната, сауна… Это так называемые комнаты-джокеры, которые можно арендовать на короткий или длительный срок и использовать по своему усмотрению: от комнаты для йоги или уроков живописи до временного жилья для навещающих родственников. Один из жильцов описывает устройство жизни здесь так: «На самом деле, вместо того чтобы жить в маленьких квартирах, мы могли бы все жить в Гранд-отелях, которые мы сами бы и обслуживали. Лобби, спа-центр, гастрономия и так далее могут быть доступны для всех жителей. Когда мы управляем всем этим сами, это уже не так дорого». Таким образом, участие в общественной жизни кооператива – будь то смена в читальной комнате, прачечной или уборка огорода – становится не просто проявлением доброй волей, но и посильным вкладом в снижение издержек коммуны, а соответственно – и в собственной ренте.

Помимо индивидуальных балконов и других частных открытых пространств в кооперативе создан большой внутренний двор с детской площадкой и огородом с овощами и ароматическими травами, часть которого доступна для посещения посторонними. Помимо этого, важную общественную роль играет так называемая Rue Intérieure – буквально «внутренняя улица», а на деле – широкий коридор, который проходит через весь дом и служит местом встреч.

Несмотря на то, что, Калькбрайте – это, очевидно, пример жилья будущего, критики иногда называют его «экологическим гетто» и сравнивают со средневековой крепостью. Такому восприятию способствует его изолированное, «взлетевшее» положение над городом, типология крепостной стены с внутренним двором, плюс радикальное отличие функционала и социального устройства.

Тем не менее, если бы принципы этого кооператива были распространены на города более широко, мы, возможно, имели бы более компактные, более зелёные, экологичные, меньше потребляющие и более дешёвые города.

Zollhaus

Собственно, этим члены кооператива и озаботились. В результате их усилий в 2021 году в Цюрихе открылся новый кооператив, продолжающий все принципы Калькбрайте: проект получил название «Zollhaus» от Kalkbreite, по аналогии с Easy Hotel от Easy Jet.

Расположение дома снова, как и в примере с трамвайным депо, – не идеальное, вынужденное. В этот раз кооператив расположился прямо на границе с железнодорожными путями, около главного вокзала, на территории, принадлежавшей SBB. Типологически на своего предшественника Zollhaus совершенно не похож: вместо композиции «бубликом», это – три очень тонких вертикальных пластины. Эстетически тоже: вместо весёлых рыже-жёлтых фасадов ломаной формы, новый комплекс прямо-таки излучает архитектурную скромность – отделка в неброских серо-металлических тонах, суровая сетка фасадов, использование открытого бетона, шифера, сетки рабицы и оцинкованной стали в отделке. В остальном, и самом главном, то есть в принципах социального устройства, разнообразии квартир, отсутствии частного автотранспорта, различных уровнях приватности и коммунальности, экологичном отношении к ресурсам – Zollhaus полностью продолжает концепцию первого кооператива.

Помимо крыш, занятых огородами с помидорами, рукколой и марихуаной, сосуществующими с общественным ночным кинотеатром, жильцы Zollhaus берут на себя обязательства по отношению к пустырю по соседству, где в будущем будет создана «Дикая площадь» – городская дикая местность.

Особенно интересно в Zollhaus устроены так называемые «большие домохозяйства». Вместо стандартной нарезки на квартиры в плане, здесь на этаже высотой в пять метров устроена общая зона площадью в целый этаж. Эта территория принадлежит всем жильцам, а вместо квартир каждому предложено построить себе самостоятельно двухэтажную башню по своему проекту. сё пространство между может использоваться как огромная аморфная гостиная с детскими, обеденными и рабочими зонами, высоченными потолками и панорамными окнами.

Новаторство через рациональность

Пример домов Калькбрайте, подверждает правило, о котором мы говорили в прежних рассказах о швейцарской архитектуре – их оригинальность, радикальность и инновативность являются производными от абсолютно рациональных решений, обусловленных экологическими и экономическими потребностями. Их авторы – относительно не известные архитекторы, их бюджеты достаточно скромны, а эстетика не претендует на звание самой «элегантной» или «изящной» в мировой архитектуре. Тем не менее, это абсолютно новаторские и исключительные дома-эксперименты, дома, за принципами которых – будущее жилой архитектуры.