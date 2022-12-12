Внесение корректив в начале зимнего сезона – обычная практика в Швейцарии. Выпавший на прошлой неделе снег подтвердил ее своевременность, ведь многие местные жители и гости страны будут проводить все выходные - а может, и не только выходные! – либо в горах, наслаждаясь похрустыванием снега, либо на многочисленных термальных курортах, спасаясь от холода в горячих ваннах. Эти сезонные предпочтения хорошо известны руководству Швейцарских железных дорог (CFF/SBB).

Отныне по выходным будет действовать прямое железнодорожное сообщение между Романдской Швейцарией и Куром (кантон Граубюнден), старейшим постоянно населенным городом страны. Пассажиры смогут также добираться из Монтрё до Интерлакена без пересадок, на борту знаменитого GoldenPass Express, которому еще десять лет назад мы посвятили отдельный материал.

Улучшится по выходным и обслуживание женевского аэропорта. Каждый час RegioExpress позволит путешественникам, стартующим из пунктов Бекс, Вильнёв, Ренан, Алламан, Ролль, Глан и Коппе, достигать Cointrin, не меняя поезд.

Один дополнительный ночной поезд из Цюриха домчит вас до Праги через Лейпциг и Дрезден, другой – до Штутгарта. Постепенно будет увеличиваться число мест в ночных поездах в направлении Гамбурга, Берлина, Вены и Граца.

Любители зимних видов спорта рады будут узнать о наличии Verbier Express, соединяющего женевский аэропорт и станцию Шабль в кантоне Вале, и VosAlpes Express, на котором можно добраться до этой ближайшей к Вербье станции из Фрибурга. Оба эти скоростных поезда будут циркулировать по выходным и праздничным дням в течение всей зимы.

Еще одна хорошая новость: фуникулер, соединяющий Сьерр и Кран-Монтану в кантоне Вале, возобновил свою работу после 279 дней ремонтных работ! Линия протяженностью 4,2 км теперь как новенькая, заменили и две отжившие свое кабины. Частота их передвижений сокращена с 30 до 20 минут и максимально приурочена к поездам в направлении к и из Симплона.

Железнодорожники проявили заботу и о студентах: в начале 2023 года специальный посвященный им поезд появится в кантоне Тичино. На тестовой стадии он будет циркулировать между Беллинцоной и Лозанной проездом через Люцерн и Берн: отправление из столицы Тичино в 19.20, прибытие в столицу Во в 23.16.

Не забыты и международные путешественники. Новое расписание упростит для жителей кантона Юра доступ к раннему, в 8.10, скоростному поезду из Бельфора-Монтбельяра в Париж. На французской стороне, в пункте Делль, время стоянки продлено с двух до пяти минут, так что можно спокойно успеть поменять поезд даже в случае небольшой задержки. Немного продлено и время стоянки на вокзале TGV Бельфор-Монтбельяр.

Улучшаться условия и для пользователей линии RER между Кюйи и Коссоне-Пенталаз: теперь с понедельника по пятницу к их услугам будут четыре поезда в час. На вокзале Прийи-Малле будут останавливаться по пять поездов в час в каждом направлении, вместо сегодняшних трех.

Вырастет предложение также в кантоне Фрибур, особенно в Грюйере – многим захочется отведать фондю из знаменитого местного сыра и погулять в окрестностях замка. Им больше не придется менять поезд, чтобы добраться из Брок-деревни в Гуин или Берн, а поезда между Палезье, Бюллем и Грюйером будут отныне гонять по рельсам каждые полчаса.

Увы, не обойдется без ложки дегтя в этой бочке меда: руководство Швейцарских железных дорог предупреждает, что ремонтные работы по поддержке инфраструктуры в 2023 году значительно расширятся. В частности, предстоит модернизация вокзала Фрибурга и обновление путей между Палезье и Пиду, что скажется на работе линий Женева-Лозанна и Лозанна-Берн. Поэтому рекомендуем вам наводить справки о положении дел перед каждой поездкой.

RTS проанализировала 30 млн прибытий поездов, зарегистрированных с 1 января по 15 ноября текущего года по всем вокзалам, располагающим такой информацией. Выяснилось, что в Романдской Швейцарии 9,6% прибыли с опозданием не меньше, чем на 180 секунд - это на 50% больше, чем в других частях страны. Худший результат продемонстрировал вокзал Лозанны, за ним следуют Олтен и Женева.

Приятных вам путешествий, без отклонений от графика!