Автор: Надежда Сикорская, Женева, 21.05.2024.
Компания Victory Group представила проект, над которым она работала в течение последних четырех лет: полная реконструкция комплекса зданий, которые в настоящее время занимает в Женеве.|
Le groupe Victory a présenté le projet sur lequel il travaille depuis quatre ans: le restauration du complexe immobilier actuellement occupé par le Grand Hôtel Fairmont de Genève.
Пять лет назад Наша Газета рассказывала о переходе бывшего отеля Kempinski из рук группы Hilton в руки группы Fairmont, о смене вывески и о перестройке, которая была поручена знаменитому швейцарскому архитектору Жану Нувелю. Работы должны были начаться еще в конце 2020 – начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений, но пандемия коронавируса спутала все планы. Но лучше поздно, чем никогда…
Русскоязычный театр едет на гастролиИнтернациональная труппа Synthese под руководством Анжелики Оберхольцер-Смирновой готовится к выступлениям в Устере, Лозанне и Женеве.
Куда пойти учиться?Увы, среди критериев при выборе учебного заведения теперь приходится учитывать защищенность наших детей от охваченных ненавистью "активистов". Даже в Швейцарии.
Крендели бытаЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc пополнило свою коллекцию «Библиотека Димитрия» обновленным французским переводом повести Бориса Пильняка «Красное дерево».
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Добавить комментарий