Новое лицо Grand Hotel Fairmont |Le new look du Grand Hotel Fairmont

Пять лет назад Наша Газета рассказывала о переходе бывшего отеля Kempinski из рук группы Hilton в руки группы Fairmont, о смене вывески и о перестройке, которая была поручена знаменитому швейцарскому архитектору Жану Нувелю. Работы должны были начаться еще в конце 2020 – начале 2021 года, после получения всех необходимых разрешений, но пандемия коронавируса спутала все планы. Но лучше поздно, чем никогда…