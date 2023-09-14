Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 14.09.2023.
Им стал бывший сотрудник табачной компании British American Tobacco Себастьян Гризмар, 1 сентября приступивший к своим обязанностям.|
Ce poste est confié à Sébastien Griesmar, l’ancien cadre de British American Tobacco.
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