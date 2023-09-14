Назначен новый директор фонда «Лозанна – олимпийская столица» |Le nouveau directeur de la fondation « Lausanne Capitale olympique » est nommé

Эта новость прошла практически незамеченной, а ведь она означает смену руководства в организации, созданной всего полтора года назад и, учитывая растущую политизацию олимпийского движения, имеющей определенный вес.