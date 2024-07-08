Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 08.07.2024.
Метеослужба Швейцарии использует новую модель прогнозирования для составления более точных прогнозов.|
MétéoSuisse s'est équipé d'un nouveau modèle prédictif, pour établir des prévisions toujours plus précises.
У природы нет плохой погоды –
Каждая погода благодать.
Дождь ли снег – любое время года
Надо благодарно принимать.
Илва Эйгус: «Выход на сцену – это всегда радость»9 июля в женевском Виктория-холле выступят участники Международной Академии Сейджи Озавы, которая проходит в эти дни в Замке Ролля. За несколько дней до этого события мы встретились с самой юной из приехавших в этом году в Ролль музыкантов.
ООН затягивает ременьСтолкнувшись с беспрецедентным финансовым кризисом, ООН вынуждена нажимать на педаль газа в Женеве. Сама миссия Организации Объединенных Наций находится под угрозой из-за радикальных мер, затрагивающих услуги, которые считаются жизненно важными.
Кунстхаус Цюриха расстается с шедеврамиХудожественный музей города продолжает работу по изучению происхождения своей коллекции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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