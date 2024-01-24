Кто ворует русские книги? |Qui volent des livres russes ?

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что, с точки зрения редакции, книга была и остается лучшим подарком – не зря же мы регулярно знакомим вас с самыми интересными книжными новинками. А много лет назад, на заре существования нашего издания, мы рассказывали о невероятных приключениях «грузинской мафии» в Швейцарии, завершившихся в суде. Кто бы мог подумать, что два эти сюжета неожиданно пересекутся в одном, достойном детектива?