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среда, 24 января 2024 года   

Кто ворует русские книги? |Qui volent des livres russes ?

Автор: , Женева, .

Редкое издание "Евгения Онегина" из коллекции © Государственный музей им. Пушкина

Женевская библиотеке стала одной из жертв криминальной банды, орудующей в Европе.

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La Bibliothèque de Genève se trouve parmi les victimes d’une bande criminelle qui opère en Europe.

Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что, с точки зрения редакции, книга была и остается лучшим подарком не зря же мы регулярно знакомим вас с самыми интересными книжными новинками.  А много лет назад, на заре существования нашего издания, мы рассказывали о невероятных приключениях «грузинской мафии» в Швейцарии, завершившихся в суде. Кто бы мог подумать, что два эти сюжета неожиданно пересекутся в одном, достойном детектива?

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редкие русские книги
Женевская библиотека
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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