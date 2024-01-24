Автор: Надежда Сикорская, Женева, 24.01.2024.
Женевская библиотеке стала одной из жертв криминальной банды, орудующей в Европе.|
La Bibliothèque de Genève se trouve parmi les victimes d’une bande criminelle qui opère en Europe.
Постоянные читатели Нашей Газеты знают, что, с точки зрения редакции, книга была и остается лучшим подарком – не зря же мы регулярно знакомим вас с самыми интересными книжными новинками. А много лет назад, на заре существования нашего издания, мы рассказывали о невероятных приключениях «грузинской мафии» в Швейцарии, завершившихся в суде. Кто бы мог подумать, что два эти сюжета неожиданно пересекутся в одном, достойном детектива?
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Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
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