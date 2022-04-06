Когда работа не совместима с декретным отпуском

Наши постоянные читатели знают, что в вопросе политических и социальных прав своих гражданок Швейцария далеко не впереди планеты всей – в прошлом году мы много писали об этом в связи с 50-летием получения швейцарками права голоса на федеральном уровне. Казалось бы, все устаканилось, но вопросы продолжают возникать.

А все так хорошо начиналось! 23 декабря 2018 года Катрин Берши, представляющая в парламенте партию зеленых либералов Берна, родила первого ребенка – трудно представить себе лучший подарок к рождеству. Разумеется, ей и в голову не могло тогда прийти, что это радостное событие приведет к особому решению высшего органа правосудия страны, за которым теперь может последовать внесение поправок в закон о пособии по потере заработка (LAPG). Какова причинно-следственная связь?

Дело в том, что с 4 по 30 марта 2019 года г-жа Берши, видимо, серьезно и ответственно относящаяся к своим обязанностям, принимала участие в различных заседаниях Национального совета и парламентских комиссий. Узнав об этом, касса по социальному страхованию кантона Берн быстро среагировала и лишила политика всех выплат «по материнству» - правильность такого решения была подтверждена Административным судом кантона, рассказывает газета Le Temps.

Но не для того швейцарки так долго боролись за свои права, чтобы теперь с легкостью от них отказываться! Особенно те из них, которые точно знают, где и как эти права качать – это мы говорим без всякой иронии или осуждения, а, наоборот, с полным пониманием и одобрением. Уверенная в своей правоте (и посоветовавшись с директором Федеральной службы социального страхования), советница подала апелляцию в Федеральный трибунал, но, к ее удивлению, понимания у высших судий не встретила. Согласно закону о пособии по потере заработка, женщины Швейцарии имеют право на получение пособия по материнству в течение 14 недель. При этом выплата его прерывается досрочно, если мать возвращается к оплачиваемой деятельности до истечения этого срока. Судьи Федерального трибунала постановили, что мандат национальной советницы относится к такой деятельности, поскольку оплата ее подпадает под выплаты в пенсионный фонд, даже есть учесть, что «получение дохода не является в большинстве случаев основной целью политической деятельности». По мнению судей, тот факт, что истица получала пособие по материнству именно в связи с парламентской деятельностью, делает логичным лишение ее этого пособия при ее возобновлении.

Несложно представить себе возмущение соратниц Катрин Берши из всех без исключения партий. По их мнению, такая позиция Федерального трибуна возвращает Швейцарию в 1990-е годы, когда оплачиваемого декретного отпуска вообще не было. Стоит напомнить, что он появился, 16-недельный, лишь в 2005 году – благодаря Руфи Дрейфус, ставшей в 1999-м первой женщиной-президентом Швейцарской Конфедерации. Ассоциация феминистских организаций Alliance F собирается дать дальнейший ход делу, передав его в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Кроме того, они настаивают на немедленном внесении соответствующих поправок в национальное законодательство. Четыре кантона (Цуг, Базель-городской, Базель-сельский и Лугано) уже подали тексты инициатив, направленных на отмену несовместимости между парламентским мандатом и декретным отпуском. Первой их предстоит рассматривать Комиссии политических институтов Госсовета, среди 13 членов которой только две женщины.

Посмотрим, чем это кончится, а пока советуем вам, дорогие читательницы, переживающие такие радостные события, как появление на свет детей, наслаждаться ими на законных основаниях, а не рваться на работу – она ведь, правда, не волк.