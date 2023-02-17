Карнавальная пора в Швейцарии |Période de carnaval en Suisse

Знакомство со швейцарской культурой нельзя считать состоявшимся, если вы ни разу не посетили один из местных карнавалов. С таким подходом согласны и эксперты ЮНЕСКО, включившие Базельский карнавал в список нематериального культурного наследия.