Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 17 февраля 2023 года   

Карнавальная пора в Швейцарии |Période de carnaval en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Люцерн-Берн-Цюрих-Базель, 17. 02. 2023.

Фото: Uwe Conrad, Unsplash

Люцерн, Берн, Базель, Цюрих – в эти дни карнавалы проходят во многих швейцарских городах.

|

Lucerne, Berne, Bâle, Zurich - de nombreuses villes suisses accueillent des carnavals ces jours-ci.

Знакомство со швейцарской культурой нельзя считать состоявшимся, если вы ни разу не посетили один из местных карнавалов. С таким подходом согласны и эксперты ЮНЕСКО, включившие Базельский карнавал в список нематериального культурного наследия.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
Статьи по теме: 
Базельский карнавал удостоен признания ЮНЕСКО
Базельский карнавал: костюмы, маски, памфлеты
Все на карнавалы в Швейцарию!
В Швейцарии приближается пора карнавалов
Как готовиться к карнавалу в Швейцарии?
Валезанские карнавалы: пять незабываемых дней
Швейцарские карнавалы в 2022 году

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 81.02

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
пятница, 31 марта 2023 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?

 Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.

Всего просмотров: 1,863

«Евгений Онегин», или Cцены на траве

 На сцену Цюрихского оперного театра вернулась бессмертная опера П. И. Чайковского, и на этот раз мы решили не полагаться на чужое мнение о постановке, а составить собственное.

Всего просмотров: 1,249

Кремлевская пропаганда в Швейцарии?

По сообщениям Tages-Anzeiger, Кремль, предположительно, платил зарубежным политикам и активистам за распространение пропаганды, в том числе в одном из швейцарских изданий.

Всего просмотров: 892
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

 По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

Всего просмотров: 1,870

Почему украинские беженцы судятся с Люцерном?

 Как выяснилось, в Люцерне обладатели статуса S получают гораздо меньшую социальную помощь, чем в других кантонах.

Всего просмотров: 1,863

Фанданго в русском исполнении

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc переиздало прекрасный рассказ Александра Грина, в серии «Библиотека Димитрия».

Всего просмотров: 1,560
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top