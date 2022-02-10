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четверг, 10 февраля 2022 года   

Швейцарские карнавалы в 2022 году|Carnavals suisses en 2022

Автор: Лейла Бабаева, Базель-Люцерн-Берн-Цюрих, 10. 02. 2022.

Гулянье в Базеле © mediagallery.basel.com

Музыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов. |
Musique, danse, masques et costumes incroyables, animations pour adultes et enfants - c'est l'heure des carnavals en Suisse.

Если вы никогда не видели, как развлекаются швейцарцы, то сходите на один из описанных в этой статье карнавалов. Некоторые из них начали проводить столетия назад, поэтому заодно вы получите представление об одной из интересных традиций и сможете лучше понять характер местных жителей.

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