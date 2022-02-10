Швейцарские карнавалы в 2022 году |Carnavals suisses en 2022

Если вы никогда не видели, как развлекаются швейцарцы, то сходите на один из описанных в этой статье карнавалов. Некоторые из них начали проводить столетия назад, поэтому заодно вы получите представление об одной из интересных традиций и сможете лучше понять характер местных жителей.