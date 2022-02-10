Автор: Лейла Бабаева, Базель-Люцерн-Берн-Цюрих, 10. 02. 2022.
Если вы никогда не видели, как развлекаются швейцарцы, то сходите на один из описанных в этой статье карнавалов. Некоторые из них начали проводить столетия назад, поэтому заодно вы получите представление об одной из интересных традиций и сможете лучше понять характер местных жителей.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Швейцарские достопримечательности - Понтий Пилат и драконыВеря в справедливость утверждения Владимира Высоцкого о том, что «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал», мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Cамый красивый восход солнца в ШвейцарииМы продолжаем рассказывать об истории туризма в Швейцарии благодаря интересным находкам нашего постоянного автора Натальи Бегловой.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Добавить комментарий