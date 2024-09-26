Автор: Заррина Салимова, Шаффхаузен, 26.09.2024.
В Шаффхаузене впервые была использована противоречивая капсула для совершения самоубийства. Прокуратура возбудила уголовное дело и задержала несколько человек.|
À Schaffhouse, la capsule controversée de suicide a été utilisée pour la première fois. Le ministère public a engagé une procédure pénale et arrêté plusieurs personnes.
Первое использование капсулы «Sarco» вызвало эмоциональные реакции как со стороны общественности, так и со стороны политиков. В Швейцарии разрешено ассистированное самоубийство, но правовые рамки для применения подобного аппарата до сих пор четко не определены.
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