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четверг, 26 сентября 2024 года   

Капсула «Sarco»: достойная смерть или нарушение закона? |Capsule «Sarco»: mort digne ou infraction à la loi?

Автор: , Шаффхаузен, .

Фото: The Last Resort

В Шаффхаузене впервые была использована противоречивая капсула для совершения самоубийства. Прокуратура возбудила уголовное дело и задержала несколько человек.

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À Schaffhouse, la capsule controversée de suicide a été utilisée pour la première fois. Le ministère public a engagé une procédure pénale et arrêté plusieurs personnes.

Первое использование капсулы «Sarco» вызвало эмоциональные реакции как со стороны общественности, так и со стороны политиков. В Швейцарии разрешено ассистированное самоубийство, но правовые рамки для применения подобного аппарата до сих пор четко не определены.

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помощь при самоубийстве в Швейцарии
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