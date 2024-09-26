Капсула «Sarco»: достойная смерть или нарушение закона? |Capsule «Sarco»: mort digne ou infraction à la loi?

Первое использование капсулы «Sarco» вызвало эмоциональные реакции как со стороны общественности, так и со стороны политиков. В Швейцарии разрешено ассистированное самоубийство, но правовые рамки для применения подобного аппарата до сих пор четко не определены.