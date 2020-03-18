Автор: Лейла Бабаева, Женева-Сион, 18. 03. 2020. Просмотров: 83
Швейцарская ассоциация Exit Suisse romande, о деятельности которой Наша Газета не раз рассказывала, ужесточила правила ассистированного суицида для пар: теперь при желании спутников жизни одновременно покинуть этот мир их запрос должны подтвердить два врача, а не один, информирует телерадиокомпания RTS. Такое решение принято после судебного процесса над вице-президентом Exit Пьером Беком.
Напомним, что 18 апреля 2017 года Пьер Бек помог совершить самоубийство чете пенсионеров из Женевы. Муж был тяжело болен, а жена, которая не жаловалась на здоровье, несколько раз заявляла, в том числе в присутствии нотариуса, что не хочет продолжать жить без своего супруга, и предупреждала, что, если в Exit ей не помогут, то она сама покончит с собой.
В октябре 2019 года суд приговорил Пьера Бека к штрафу выполнение просьбы вышеупомянутой пары. Врача признали виновным в том, что он прописал пентобарбитал жене больного, тогда как ее жизни в тот момент ничто не угрожало, и она не испытывала невыносимых страданий. Суд обратил внимание и на то, что перед тем, как удовлетворить просьбу пары, обвиняемый обсудил этот случай только с президентом Exit, который понял ситуацию и заявил, что поступил бы так же, но, тем не менее, не дал разрешения. Добавим, что решение Бека пойти навстречу пенсионерам подвергли критике другие сотрудники ассоциации. Со своей стороны, нынешний президент Exit Габриела Жонен подчеркнула, что лучше получить заключение двух врачей, чем одного, поскольку это позволит избежать судебных процессов.
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