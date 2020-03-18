Швейцарская ассоциация Exit Suisse romande, о деятельности которой Наша Газета не раз рассказывала, ужесточила правила ассистированного суицида для пар: теперь при желании спутников жизни одновременно покинуть этот мир их запрос должны подтвердить два врача, а не один, информирует телерадиокомпания RTS. Такое решение принято после судебного процесса над вице-президентом Exit Пьером Беком.



Напомним, что 18 апреля 2017 года Пьер Бек помог совершить самоубийство чете пенсионеров из Женевы. Муж был тяжело болен, а жена, которая не жаловалась на здоровье, несколько раз заявляла, в том числе в присутствии нотариуса, что не хочет продолжать жить без своего супруга, и предупреждала, что, если в Exit ей не помогут, то она сама покончит с собой.



В октябре 2019 года суд приговорил Пьера Бека к штрафу выполнение просьбы вышеупомянутой пары. Врача признали виновным в том, что он прописал пентобарбитал жене больного, тогда как ее жизни в тот момент ничто не угрожало, и она не испытывала невыносимых страданий. Суд обратил внимание и на то, что перед тем, как удовлетворить просьбу пары, обвиняемый обсудил этот случай только с президентом Exit, который понял ситуацию и заявил, что поступил бы так же, но, тем не менее, не дал разрешения. Добавим, что решение Бека пойти навстречу пенсионерам подвергли критике другие сотрудники ассоциации. Со своей стороны, нынешний президент Exit Габриела Жонен подчеркнула, что лучше получить заключение двух врачей, чем одного, поскольку это позволит избежать судебных процессов.





Эксперты приветствовали нововведение в ассоциации. Глава отделения паллиативного ухода Университетского госпиталя Женевы Софи Поте отметила, что помогать супругам совершить самоубийство означает иметь дело с двумя разными людьми, а такое решение нельзя принимать в одиночку. Профессор медицинского факультета Женевского университета Самиа Херст подчеркнула, что заключение двух специалистов – хорошее, но не универсальное решение. Главное – установить, что клиент находится в здравом уме, правильно оценить состояние его здоровья и серьезность желания уйти из этого мира. В прошлом году Exit помогла совершить самоубийство шести парам, что стало рекордом в истории ассоциации.Тем временем в кантоне Вале большинство членов парламента проголосовали против включения статьи 18а об ассистированном суициде в домах престарелых в новую редакцию кантонального закона о здравоохранении - этому вопросу были посвящены семь заседаний Комиссия по вопросам здравоохранения. В ходе дебатов стали очевидны идеологические расхождения между Христианско-демократической партией (PDC), Народной партией Швейцарии (UDC) и их коллегами. Первые опасались того, что ассистированное самоубийство станет привычным явлением, а их оппоненты подчеркивали, что необходимо гарантировать равенство и личную свободу. Добавим, что в настоящее время не во всех домах престарелых (EMS) кантона Вале можно совершить ассистированное самоубийство, а окончательное решение принимает руководство каждого заведения. В последние несколько дней в прессу просочилась и другая тревожная информация: пожилые люди находятся в главной группе риска заражения коронавирусом, а потому визиты в дома престарелых временно запрещены. Специалисты считают, что это может привести к росту смертности их обитателей - если не от вируса, то от тоски.