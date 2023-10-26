У этого знаменитого архитектурного бюро, основанного в 1990 году Адамом Карузо и Питером Сент Джоном, две штаб-квартиры – в Лондоне и в Цюрихе, а международное признание они получили благодаря многочисленным проектам общественных зданий: музеев, банков, церквей, школ, концертных залов, университетов и библиотек. Карузо и Сент Джон – мастера работы с наследием, в их портфолио, в частности, реконструкции Галереи Tate и музея сэра Джона Соуна в Лондоне, старинной часовни в Санкт-Галлене, Филармонии в Ливерпуле…. Глубокое знание и понимание исторической архитектуры и любовь к ней прослеживается во всех их проектах, даже в новых, построенных с нуля зданий.

Цюрихский офис управляется Адамом Карузо, который параллельно является профессором Политехнической школой Цюриха (ETH).

Архитектура Карузо Сент Джона совмещает в себе классику и современность, традиции и модернизм, тщательно выверенные пропорции и оригинальные дорогие материалы. Здания благородно-роскошны и в то же время скромны. Архитекторы часто заигрывают с орнаментами и декоративными элементами, что делает их творения доступными для восприятия как заказчиков, так и горожан. Исторические аллюзии бюро – очевидные черты постмодернизма, но высокое чувство стиля и швейцарско-британский дух не позволяют Карузо и Сент Джону переборщить и скатиться в кич и грубое декораторство.

Отказавшись от модернистских клише, они последовательно стремились создавать фасады, характеризующиеся мощными материалами и сложной обработкой поверхностей. Коммерческая архитектура великих мегаполисов конца 19-го и начала 20-го веков – Милана, Нью-Йорка, Парижа, Вены – служит им источником вдохновения в этих поисках.

В Цюрихе можно увидеть реализованными четыре больших и очень разных проекта бюро. Первый находится недалеко от вокзала, где на знаменитом променаде Europaallee расположена построенная им многофункциональная жилая башня. Здание имеет сложную форму: пять первых этажей отданы под торговые и офисные площади, а верхняя часть представляет собой две жилые башни высотой тринадцать и одиннадцать этажей. Необычная черта для такой высотности: башни имеют скатные крыши и дымоходы для каминов в квартирах на верхних этажах. Сложная фигура башен, выходящих из широкого основания, напоминает классические Манхэттенские небоскрёбы «ревущих двадцатых».

Отдельного упоминания заслуживают материалы, использованные для фасадов здания, полностью сделанных из разных типов бетонных панелей, которые обработаны таким образом, что напоминают дорогую отделку из натурального камня: тут и гладко обработанные панели цвета известняка, и зелёный пигментированный бетон, напоминающий малахит, и грубо обработанные панели, напоминающие грубый гранит, и панели с перфорацией, и поверхности, отформованные в виде канелюр – желобков на классических колоннах, и бетонные панели, напоминающие складки ткани.

Следующий не менее интересный объект – фонд св. Якоба, находящийся неподалёку от железнодорожного виадука в районе Випкинген. Фонд предоставляет людям с ограниченными возможностями возможность трудоустройства: от пекарни St Jakob до ремонта вещей и деревообработки, и здание Карузо Сент Джона объединяет все эти виды деятельности в шестиэтажном здании, напоминающем одновременно индустриальный лофт и палаццо.

Лофтом его делает простая промышленная программа: двухэтажная пекарня, упаковочный цех, административные помещения, а вот палаццо его можно смело назвать благодаря разным пропорциям этажей, красивой западающей двухэтажной лоджии и, опять же, уникальных материалов. На панелях балконов – канелюры, фирменный приём архитекторов, а все западающие объемы отделаны керамической плиткой. Но больше всего впечатляет главный фасад, обращённый на улицу и отделанный бетонными панелями с огромными белыми ракушками (гребешками) – знаменитыми символами святого Якова.

Другой проект Карузо Сент Джона – офисное здание, находящееся неподалёку, на площади Escher Wyss. С архитектурной точки зрения этот проект попроще, но его тоже отличает оригинальное сочетание материалов: зелёный пигментированный бетон горизонтальных полос фасада, как бы «процарапанные» вертикальные чёрные бетонные стойки и нержавеющая сталь окон. На консольных балконах, расположенных по обеим сторонам этажей, установлены глубокие вазоны, заполненные разнообразными кустарниками, что позволяет искусственно привнести зелень в этот плотно застроенный городской контекст.

Здание выглядит достаточно брутально, что отвечает его контексту и непосредственной близости с эстакадой Хардбрюке, но даже в этом проекте Карузо Сент Джон находят место для небольшого архитектурного каприччо и делают огромные круглые вырезы в надстройке на крыше. Забавным образом, практически ни с одной точки эти круги увидеть нельзя.

Самым большим и заметным из проектов Caruso St John в Цюрихе стала Swiss Life Arena –хоккейный стадион на 12 000 мест. Покрытый орнаментальным бетонным фасадом ледовый дворец расположен на западной окраине города, где между Лимматом, автострадой и железнодорожными путями находятся так называемые «семейные сады». Глухой бетон здания выглядит особенно впечатляюще на контрасте с частными огородами, садиками, маленькими сарайчиками и теплицами с овощами.

Тема канелюр здесь доведена до абсолюта: главный фасад здания покрыт гигантскими полукруглыми нишами, напоминающими гигантские канелюры, поверхность которых тоже покрыта канелюрами. Поддерживают фасад чёрные колонны с сильным энтазисом, то есть тонкие по краям и толстые в центре. Как и канелюры, это приём из классической архитектуры. На восточном и западном фасадах облицовочные элементы украшены складками волнистой формы, напоминая большую свисающую драпировку, обрамляющую десятки круглых окон-иллюминаторов. Арену архитекторы метафорически называют «театром мечты», поэтому они и выбрали для оформления мотив театрального занавеса и как бы обернули в него все здание.

Здания Карузо Сент Джона интересны и уникальны тем, что объединяют модернистскую архитектуру с глубоким знанием традиций классической архитектуры и применением классических элементов и пропорций. На мой взгляд, в зданиях бюро много манерности, буржуазности и чрезмерности. С другой стороны, именно благодаря этим чрезмерным деталям – текстурам, барельефам, орнаментам, – они вступают в контакт с горожанами и добавляют человечности огромным массивам бетона.