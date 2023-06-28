Автор: Заррина Салимова, Берн, 28.06.2023.
1 и 2 июля исторические административные здания швейцарской де-факто столицы будут открыты для широкой публики.|
Les 1er et 2 juillet, les bâtiments administratifs historiques de la capitale de facto de la Suisse seront ouverts au public.
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