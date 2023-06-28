Федеральный Берн ждет гостей |La Berne fédérale ouvre ses portes

Федеральная конституция Швейцарии празднует в этом году свой 175-й день рождения, о чем Наша Газета уже подробно рассказывала. В честь этого события в течение всего года проводятся различные юбилейные мероприятия, и одним из самых ярких станет день открытых дверей в федеральных учреждениях Берна.