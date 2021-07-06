Автор: Заррина Салимова, Женева-Лозанна-Цюрих, 6. 07. 2021.
В рамках пилотных проектов многие швейцарские кантоны устанавливают в школах автоматы с бесплатными тампонами и прокладками. Цель этой инициативы – помочь оказавшимся в сложной финансовой ситуации школьницам и снять табу с темы менструации.|
Dans le cadre de projets pilotes, de nombreux cantons suisses installent des distributeurs de tampons et de serviettes gratuits dans les écoles. Cette initiative vise à aider les écolières en difficulté financière et à briser le tabou de la menstruation.
Швейцарию нередко называют страной миллионеров, и это не преувеличение. Так, согласно недавно опубликованному докладу «Global Wealth 2021», ни в одной другой стране мира плотность миллионеров не является такой же высокой, как в Конфедерации – даже в США, где проживает около двух третей всех миллионеров мира. Это, впрочем, не означает, что власти решили проблему неравенства. По последним данным федеральной службы статистики, уровень бедности в Швейцарии продолжает расти, а в 2019 году в условиях бедности проживали 8,7% населения страны, то есть 735 000 человек, среди которых, естественно, немало юных девушек и женщин, не имеющих возможности купить ежемесячно необходимые средства гигиены.
Проблема может быть особенно острой в школах: из-за отсутствия доступа к предметам первой необходимости ученицы предпочитают просто пропускать занятия. Кроме того, это может иметь негативные последствия для здоровья – от риска возникновения инфекции до дерматологических проблем. По словам главы Департамента образования, молодежи и культуры кантона Во Сеслы Амарелль, невозможность купить средства гигиены – это реальность для многих молодых девушек. Масштаб проблемы трудно оценить количественно из-за отсутствия статистических данных, однако, по приблизительным подсчетам, с этими сложностями сталкиваются от 6% до 10% швейцарских школьниц.
Власти многих швейцарских кантонов решили провести пилотные проекты по раздаче бесплатных средств гигиены. Бесплатные менструальные принадлежности уже доступны в Романдии, а Таванн был одним из первых муниципалитетов, который решился на эксперимент: здесь с августа прошлого года в начальных и средних школах были размещены пятнадцать автоматов для прокладок и тампонов. На кантональном уровне пионером стал Юра, где 31 марта власти приняли предложение об установке в школах бесплатных ящиков с прокладками. С начала июня автоматы расставлены также в семи школах кантона Во, а в 2022 году к ним присоединятся еще 45 школ: стоимость тестового этапа оценивается в 160 000 франков. Наконец, в кантоне Цюрих испытания начнутся в школах после летних каникул и продлятся до конца года, город планирует подвести промежуточные итоги уже в октябре. Люцерн, Берн и Вале от этой инициативы отказались.
Сторонники идеи о том, что средства женской гигиены должны быть бесплатными, подчеркивают, что речь идет не только о женщинах, которые не могут их себе позволить. Свободный доступ к прокладкам и тампонам снизил бы стресс и тревогу по поводу неловких ситуаций и способствовал бы снятию табу с темы менструации.
Подобные усилия предпринимаются и в других странах. Шотландия стала первой страной в мире, сделавшей в ноябре 2020 года бесплатными средства женской гигиены. В последние годы тампоны и прокладки широко обсуждаются в рамках дискуссии о гендерном равенстве. Германия, например, снизила НДС на эти товары с 19% до 7%. В Швейцарии взимается налог в размере 7,7%. Национальный совет хотел бы снизить ставку до 2,5%, но решение Совета кантонов еще не принято. А такие страны, как Канада, Ирландия, Австралия и Кения, уже полностью освободили эту продукцию от НДС.
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