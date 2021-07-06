Швейцарию нередко называют страной миллионеров, и это не преувеличение. Так, согласно недавно опубликованному докладу «Global Wealth 2021», ни в одной другой стране мира плотность миллионеров не является такой же высокой, как в Конфедерации – даже в США, где проживает около двух третей всех миллионеров мира. Это, впрочем, не означает, что власти решили проблему неравенства. По последним данным федеральной службы статистики, уровень бедности в Швейцарии продолжает расти, а в 2019 году в условиях бедности проживали 8,7% населения страны, то есть 735 000 человек, среди которых, естественно, немало юных девушек и женщин, не имеющих возможности купить ежемесячно необходимые средства гигиены.

Проблема может быть особенно острой в школах: из-за отсутствия доступа к предметам первой необходимости ученицы предпочитают просто пропускать занятия. Кроме того, это может иметь негативные последствия для здоровья – от риска возникновения инфекции до дерматологических проблем. По словам главы Департамента образования, молодежи и культуры кантона Во Сеслы Амарелль, невозможность купить средства гигиены – это реальность для многих молодых девушек. Масштаб проблемы трудно оценить количественно из-за отсутствия статистических данных, однако, по приблизительным подсчетам, с этими сложностями сталкиваются от 6% до 10% швейцарских школьниц.

Власти многих швейцарских кантонов решили провести пилотные проекты по раздаче бесплатных средств гигиены. Бесплатные менструальные принадлежности уже доступны в Романдии, а Таванн был одним из первых муниципалитетов, который решился на эксперимент: здесь с августа прошлого года в начальных и средних школах были размещены пятнадцать автоматов для прокладок и тампонов. На кантональном уровне пионером стал Юра, где 31 марта власти приняли предложение об установке в школах бесплатных ящиков с прокладками. С начала июня автоматы расставлены также в семи школах кантона Во, а в 2022 году к ним присоединятся еще 45 школ: стоимость тестового этапа оценивается в 160 000 франков. Наконец, в кантоне Цюрих испытания начнутся в школах после летних каникул и продлятся до конца года, город планирует подвести промежуточные итоги уже в октябре. Люцерн, Берн и Вале от этой инициативы отказались.

Сторонники идеи о том, что средства женской гигиены должны быть бесплатными, подчеркивают, что речь идет не только о женщинах, которые не могут их себе позволить. Свободный доступ к прокладкам и тампонам снизил бы стресс и тревогу по поводу неловких ситуаций и способствовал бы снятию табу с темы менструации.

Добавим, что бесплатные средства гигиены доступны не только в некоторых швейцарских школах. Так, с марта этого года автоматы с тампонами и прокладками установлены в женевских купальнях Bains des Pâquis . Эта инициатива направлена на женщин, которые не могут позволить себе купить предметы первой необходимости. Как отмечается на сайте кантона Женева, средства женской гигиены пользовались очень большой популярностью во время раздачи бесплатных наборов с продуктами и косметикой людям, оказавшимся в сложной ситуации. Кроме того, женевский департамент социальной интеграции и солидарности уже раздает бесплатные средства женской гигиены в специальных «социальных клубах», где можно получить бесплатную горячую еду, а также в приюте Франк-Тома.

Подобные усилия предпринимаются и в других странах. Шотландия стала первой страной в мире, сделавшей в ноябре 2020 года бесплатными средства женской гигиены. В последние годы тампоны и прокладки широко обсуждаются в рамках дискуссии о гендерном равенстве. Германия, например, снизила НДС на эти товары с 19% до 7%. В Швейцарии взимается налог в размере 7,7%. Национальный совет хотел бы снизить ставку до 2,5%, но решение Совета кантонов еще не принято. А такие страны, как Канада, Ирландия, Австралия и Кения, уже полностью освободили эту продукцию от НДС.