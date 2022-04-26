Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

Первый из героев репортажа, выведенный под фиктивным именем Люк, решил отправиться в Украину вместе с двумя французскими добровольцами. Мы видим всех троих в автомобиле, мчащемся к украинской границе. Лица скрыты, голоса изменены...

Люк сделал свой выбор в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе в Интернациональный легион территориальной обороны − подразделение, состоящее из иностранных добровольцев, желающих воевать против российских войск. «Я услышал этот призыв и сказал себе: Я могу что-то сделать, у меня есть военные навыки, я могу помочь», − объясняет он.

В Люке нет ничего ни от экстремиста, ни от боевика в стиле Рэмбо. Он гражданин Швейцарии, принадлежит к среднему классу и по политическим взглядам − центрист. Люк поехал защищать свои принципы и идеалы, не будучи при этом никак этнически или семейно связан с Украиной. «Я сражаюсь не за Украину, а за Европу. Мы сталкиваемся с конфликтом, который выходит далеко за пределы этой страны. Мы должны бороться за наши принципы, наши ценности» − вот его позиция.

По информации RTS, с первой недели войны в посольство Украины в Швейцарии обратилось 35 человек. Не все из них швейцарцы, многие − бывшие американские и британские военные, есть несколько уроженцев Косово.

В начале войны в Украину прибывало много добровольцев, не имевших никакого военного опыта, зачастую психически неуравновешенных и непригодных к боевым действиям. Их приходилось отправлять обратно, а иногда даже принудительно сопровождать до границы.

Один из украинских военных на условиях анонимности пояснял швейцарским журналистам: «На фронте находятся несколько тысяч иностранных добровольцев. Мы хотим набирать только людей с военными навыками. Мы стали намного избирательнее и теперь проверяем военное прошлое людей».

После двух дней пути, в начале апреля Люк с товарищами пересекли украинскую границу... Журналисты немного проследили путь трех главных героев репортажа и по украинской территории: те направлялись в лагерь для подготовки иностранных добровольцев. Дальше съемка была невозможна. По сведениям на настоящий момент, все трое живы, но на передовой находится только один из них.

Некоторые добровольцы уже вернулись в Швейцарию. Среди них - еще один герой репортажа, «Себастьян», проживающий в Швейцарии француз, который в недавнем прошлом принадлежал к одной из ультраправых политических групп. Он провел в Украине всего несколько дней и вернулся по семейным обстоятельствам, но уже собирается обратно. По его словам, он просто собрал рюкзак и поехал в сторону Киева. Правда, нет никаких доказательств того, что Себастьян во время своего пребывания в Украине действительно принимал участие в боевых действиях или даже просто держал в руках оружие. На месте он, по его словам, был связан не с Интернациональным легионом, а с другой частью.

Такой частью мог быть полк «Азов», ставший теперь знаменитым благодаря обороне Мариуполя. Принято считать, что взгляды руководителей полка «Азов» близки к европейским ультраправым движениям. С подачи российской пропаганды любое упоминание об «Азове» используется сейчас как доказательство того, что Украина якобы находится в руках «нацистов». Оценка политико-идеологической роли этого полка и взглядов его руководителей не является задачей данной статьи; отметим только, что, начиная с 2014 года, в этой части уже воевало несколько швейцарцев. При этом, помимо «Азова», в Украине есть и другие подразделения с репутацией «правых», куда принимают приезжих из Швейцарии, такие как Грузинский легион или «Карпатская Сечь».

При всем этом, независимо от типа части, всем швейцарским гражданам, отправляющимся воевать в Украину, в принципе грозит тюремный срок, ведь участие в иностранной армии запрещено им законом. Теоретически нарушение этого запрета должно наказываться тремя годами лишения свободы. Именно теоретически, потому что, например, каждый год швейцарцы зачисляются во Французский иностранный легион и чаще всего не имеют при этом никаких проблем с законом.

Во время войн в Ираке и Сирии швейцарские участники боевых действий, причем с обеих сторон, по возвращении в страну, как правило, отделывались легкими приговорами, без единого дня тюремного заключения. Но, например, Люк, даже рискуя более строгим приговором, все равно ушел бы воевать: «Мне не важны угрозы уголовного поеследования или критика в соцсетях, я должен был пойти на это. Я не могу сидеть дома на диване и ничего не делать для помощи Украине». В ответ на вопрос, почему он едет в Украину, ведь это «не ваша война», Люк вполне резонно отвечает, что для Швейцарии и Вторая мировая война была «не нашей», а сколько швейцарцев участвовало в Сопротивлении, сколько спасало евреев... «Это не наша война», но это «наши Земля, человечество и наша человечность» − вот что идет защищать швейцарский доброволец.