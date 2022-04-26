Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

Автор: Ivan Grezine, Берн - Женева, 26. 04. 2022.
С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.|
Dès la première semaine de la guerre en Ukraine, des dizaines de volontaires venus de Suisse ont fait part de leur volonté de rejoindre les forces ukrainiennes. Ces résidents suisses combattent dans la Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine ou dans les autres unités. Une émission de la RTS a pu rencontrer certains d'entre eux.
Первый из героев репортажа, выведенный под фиктивным именем Люк, решил отправиться в Украину вместе с двумя французскими добровольцами. Мы видим всех троих в автомобиле, мчащемся к украинской границе. Лица скрыты, голоса изменены...
Люк сделал свой выбор в тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о наборе в Интернациональный легион территориальной обороны − подразделение, состоящее из иностранных добровольцев, желающих воевать против российских войск. «Я услышал этот призыв и сказал себе: Я могу что-то сделать, у меня есть военные навыки, я могу помочь», − объясняет он.
В Люке нет ничего ни от экстремиста, ни от боевика в стиле Рэмбо. Он гражданин Швейцарии, принадлежит к среднему классу и по политическим взглядам − центрист. Люк поехал защищать свои принципы и идеалы, не будучи при этом никак этнически или семейно связан с Украиной. «Я сражаюсь не за Украину, а за Европу. Мы сталкиваемся с конфликтом, который выходит далеко за пределы этой страны. Мы должны бороться за наши принципы, наши ценности» − вот его позиция.
По информации RTS, с первой недели войны в посольство Украины в Швейцарии обратилось 35 человек. Не все из них швейцарцы, многие − бывшие американские и британские военные, есть несколько уроженцев Косово.
В начале войны в Украину прибывало много добровольцев, не имевших никакого военного опыта, зачастую психически неуравновешенных и непригодных к боевым действиям. Их приходилось отправлять обратно, а иногда даже принудительно сопровождать до границы.
Один из украинских военных на условиях анонимности пояснял швейцарским журналистам: «На фронте находятся несколько тысяч иностранных добровольцев. Мы хотим набирать только людей с военными навыками. Мы стали намного избирательнее и теперь проверяем военное прошлое людей».
После двух дней пути, в начале апреля Люк с товарищами пересекли украинскую границу... Журналисты немного проследили путь трех главных героев репортажа и по украинской территории: те направлялись в лагерь для подготовки иностранных добровольцев. Дальше съемка была невозможна. По сведениям на настоящий момент, все трое живы, но на передовой находится только один из них.
Некоторые добровольцы уже вернулись в Швейцарию. Среди них - еще один герой репортажа, «Себастьян», проживающий в Швейцарии француз, который в недавнем прошлом принадлежал к одной из ультраправых политических групп. Он провел в Украине всего несколько дней и вернулся по семейным обстоятельствам, но уже собирается обратно. По его словам, он просто собрал рюкзак и поехал в сторону Киева. Правда, нет никаких доказательств того, что Себастьян во время своего пребывания в Украине действительно принимал участие в боевых действиях или даже просто держал в руках оружие. На месте он, по его словам, был связан не с Интернациональным легионом, а с другой частью.
Такой частью мог быть полк «Азов», ставший теперь знаменитым благодаря обороне Мариуполя. Принято считать, что взгляды руководителей полка «Азов» близки к европейским ультраправым движениям. С подачи российской пропаганды любое упоминание об «Азове» используется сейчас как доказательство того, что Украина якобы находится в руках «нацистов». Оценка политико-идеологической роли этого полка и взглядов его руководителей не является задачей данной статьи; отметим только, что, начиная с 2014 года, в этой части уже воевало несколько швейцарцев. При этом, помимо «Азова», в Украине есть и другие подразделения с репутацией «правых», куда принимают приезжих из Швейцарии, такие как Грузинский легион или «Карпатская Сечь».
При всем этом, независимо от типа части, всем швейцарским гражданам, отправляющимся воевать в Украину, в принципе грозит тюремный срок, ведь участие в иностранной армии запрещено им законом. Теоретически нарушение этого запрета должно наказываться тремя годами лишения свободы. Именно теоретически, потому что, например, каждый год швейцарцы зачисляются во Французский иностранный легион и чаще всего не имеют при этом никаких проблем с законом.
Во время войн в Ираке и Сирии швейцарские участники боевых действий, причем с обеих сторон, по возвращении в страну, как правило, отделывались легкими приговорами, без единого дня тюремного заключения. Но, например, Люк, даже рискуя более строгим приговором, все равно ушел бы воевать: «Мне не важны угрозы уголовного поеследования или критика в соцсетях, я должен был пойти на это. Я не могу сидеть дома на диване и ничего не делать для помощи Украине». В ответ на вопрос, почему он едет в Украину, ведь это «не ваша война», Люк вполне резонно отвечает, что для Швейцарии и Вторая мировая война была «не нашей», а сколько швейцарцев участвовало в Сопротивлении, сколько спасало евреев... «Это не наша война», но это «наши Земля, человечество и наша человечность» − вот что идет защищать швейцарский доброволец.
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Добровольцы из Швейцарии воюют в УкраинеС первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.
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