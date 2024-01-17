Автор: Заррина Салимова, Берн, 17.01.2024.
Согласно изданию Republik, разведывательная служба Швейцарии (SRC) cледит за населением в интернете.|
Selon le media Republik, le Service de renseignement suisse (SRC) surveille la population sur Internet.
Жители Швейцарии не избежали слежки со стороны государства. Если верить результатам расследования независимого немецкоязычного издания Republik, швейцарские власти контролируют цифровую активность граждан с помощью мобильных телефонов и компьютеров, подвергая интернет-трафик массовому анализу. Более того, данные записываются с целью возможного поиска задним числом. Нарушается также защита журналистских источников и профессиональной тайны адвокатов.
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