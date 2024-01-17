Большой брат в Швейцарии |Big Brother en Suisse

Жители Швейцарии не избежали слежки со стороны государства. Если верить результатам расследования независимого немецкоязычного издания Republik, швейцарские власти контролируют цифровую активность граждан с помощью мобильных телефонов и компьютеров, подвергая интернет-трафик массовому анализу. Более того, данные записываются с целью возможного поиска задним числом. Нарушается также защита журналистских источников и профессиональной тайны адвокатов.