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четверг, 6 июля 2023 года   

У Швейцарской Конфедерации украли данные |Données volées à la Confédération

Автор: , Берн, .

Фото: Adi Goldstein, Unsplash

Спустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.

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Des semaines après l’attaque des pirates informatiques, les dommages sont encore difficiles à évaluer dans toute leur ampleur.

Хакерская атака, жертвами которой стали, среди прочих, армия, таможня и Федеральное управление полиции (Fedpol), оказалась не такой безобидной, как предполагалось ранее. Напомним, что в начале июня стало известно, что киберпреступники из группы Play атаковали бернскую компанию Xplain, которая поставляет ИТ-услуги ряду федеральных учреждений. В результате взлома в руки хакеров попали более 900 гигабайтов данных, за которые был потребован выкуп. Поскольку фирма Xplain отказалась его выплачивать, данные попали в даркнет.

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