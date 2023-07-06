У Швейцарской Конфедерации украли данные |Données volées à la Confédération

Хакерская атака, жертвами которой стали, среди прочих, армия, таможня и Федеральное управление полиции (Fedpol), оказалась не такой безобидной, как предполагалось ранее. Напомним, что в начале июня стало известно, что киберпреступники из группы Play атаковали бернскую компанию Xplain, которая поставляет ИТ-услуги ряду федеральных учреждений. В результате взлома в руки хакеров попали более 900 гигабайтов данных, за которые был потребован выкуп. Поскольку фирма Xplain отказалась его выплачивать, данные попали в даркнет.