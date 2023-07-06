У Швейцарской Конфедерации украли данные

Автор: Заррина Салимова, Берн, 06.07.2023.
Спустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.|
Des semaines après l’attaque des pirates informatiques, les dommages sont encore difficiles à évaluer dans toute leur ampleur.
Хакерская атака, жертвами которой стали, среди прочих, армия, таможня и Федеральное управление полиции (Fedpol), оказалась не такой безобидной, как предполагалось ранее. Напомним, что в начале июня стало известно, что киберпреступники из группы Play атаковали бернскую компанию Xplain, которая поставляет ИТ-услуги ряду федеральных учреждений. В результате взлома в руки хакеров попали более 900 гигабайтов данных, за которые был потребован выкуп. Поскольку фирма Xplain отказалась его выплачивать, данные попали в даркнет.
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