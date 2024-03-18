Автор: Заррина Салимова, Берн, 18.03.2024.
Состоятельные люди все чаще преобразуют традиционные альпийские фермерские шале в дома для отдыха, что нравится далеко не всем.|
De plus en plus de personnes fortunées transforment les chalets d’alpages en résidences de vacances, ce qui ne plaît pas à tout le monde.
Долгое время хижины в Бернском Оберланде предназначались исключительно для фермеров и пастухов, которые занимались выпасом коров и производством сыра. Теперь же в этих традиционных постройках с удовольствием отдыхают те, кого принято включать в категорию богатых и знаменитых. Идиллические альпийские пейзажи, ухоженные зеленые луга, «умытые» коровы, бурлящие водопады, белые вершины на горизонте – состоятельные люди со всего света приезжают в Швейцарию, чтобы отдохнуть в горах от суеты и остаться наедине с нетронутой природой. Однако этот прибыльный бизнес нередко подвергается критике.
За кого проголосовала «русская» Швейцария?В воскресенье 17 марта граждане России, проживающие или временно находящиеся в Швейцарской Конфедерации, имели возможность выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах президента России.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Михаил Сучков: «Позитивный швейцарский опыт»Героями рубрики Наши люди становятся самые разные, но всегда интересные персонажи, которых мы стараемся поддержать как в радостные моменты, так и в трудные. Сегодняшний наш рассказ – история успеха.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Добавить комментарий