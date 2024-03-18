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вторник, 19 марта 2024 года   

Богатых тянет в горы |Les riches sont attirés par les montagnes

Автор: , Берн, .

В окрестностях Гштада. Фото: Joaquim on Unsplash

Состоятельные люди все чаще преобразуют традиционные альпийские фермерские шале в дома для отдыха, что нравится далеко не всем.

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De plus en plus de personnes fortunées transforment les chalets d’alpages en résidences de vacances, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

Долгое время хижины в Бернском Оберланде предназначались исключительно для фермеров и пастухов, которые занимались выпасом коров и производством сыра. Теперь же в этих традиционных постройках с удовольствием отдыхают те, кого принято включать в категорию богатых и знаменитых. Идиллические альпийские пейзажи, ухоженные зеленые луга, «умытые» коровы, бурлящие водопады, белые вершины на горизонте – состоятельные люди со всего света приезжают в Швейцарию, чтобы отдохнуть в горах от суеты и остаться наедине с нетронутой природой. Однако этот прибыльный бизнес нередко подвергается критике.

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