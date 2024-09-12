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10.09.2024 - 13:04Наказание нашло преступника. Почти.

Без лифчика нельзя и озеро одно для всех |Topless interdit !

Автор: , Женева, .

Один из бассейнов Le Bain Bleu

Посетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами?

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Une cliente Le Bain-Bleu Genève-Plage s’est vu demander de se rhabiller et de se couvrir la poitrine dans le hammam. Est-ce de la hypocrisie, de la pudeur ou une discrimination?

Популярный сайт Trip Advisor так описывает этот центр, расположенный на женевском пляже на территории района Колоньи: «Le Bain-Bleu Genève-Plage – это уникальная и захватывающая дух среда, предлагающая два вида развлечений: Ванны и Хаммам. Зона Ванн с двумя бассейнами – волшебный мир водных установок с гидромассажными ваннами, массажными форсунками, массажными кроватями, а также парной, приятной гостиной Bistro Lounge и ее панорамной террасой – является обязательным пунктом в Bain-Bleu. Хаммам с его парными, скрабами, центральным бассейном, горячими камнями и восточным кафе предлагает уникальный опыт релаксации и хорошего самочувствия. Процедуры и массаж "по договоренности" - идеальное дополнение к моменту релаксации». Одним словом – рай на земле, с видом на Женевское озеро, которым можно любоваться прямо из бассейна, с коктейлем в руке.

Но и в раю, как выяснилось, есть правила, причем как писаные, так и нет. Не согласившись с одним из них, посетительница, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась в редакцию Tribune de Genève. Чем же она осталась недовольна?

Дама, назовем ее А., отправилась отдохнуть в Le Bain Bleu с другом. В парилке им выдали полотенца, и она заметила, что ее полотенце длиннее, чем полотенце друга, Когда она спокойно села, сотрудник попросил ее прикрыть верхнюю часть тела, указав, что нагота в этом заведении запрещена – для этого женщинам и выдают более длинные полотенца.

А. возмутилась, ведь в ее понимании смысл посещения хаммама именно в том, чтобы обнажить свою кожу, чтобы она могла дышать. Еще больше возмутили ее «гендерные полотенца», и она не поленилась написать соответствующее письмо в Le Bain Bleu. Ей ответили, что «из соображений скромности» нагота в приватной зоне купания запрещена и что грудь должна быть прикрыта. «Купальные костюмы в хаммаме запрещены, но длинное полотенце обязательно, - негодует женщина, - это женоненавистничество и дискриминация!

Связалась с Le Bain Bleu и редакция Tribune de Genève, и узнала, что реакция А. – случай исключительный, первый за десять лет существования заведения.  Более того, клиенты чаще всего считают, что простыня для хаммама, известная как фута, недостаточно покрывает тело. «В Женеве многие люди очень целомудренны. В Le Bain Bleu сталкиваются представители разных культур и религий», объяснила одна из сотрудниц.

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Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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