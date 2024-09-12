Автор: Надежда Сикорская, Женева, 12.09.2024.
Посетительницу популярного женевского места отдыха Le Bain-Bleu Genève-Plage попросили прикрыть бюст. Что это: ханжество, целомудрие или дискриминация? И готовы ли вы платить за пользование общественными пляжами?|
Une cliente Le Bain-Bleu Genève-Plage s’est vu demander de se rhabiller et de se couvrir la poitrine dans le hammam. Est-ce de la hypocrisie, de la pudeur ou une discrimination?
Популярный сайт Trip Advisor так описывает этот центр, расположенный на женевском пляже на территории района Колоньи: «Le Bain-Bleu Genève-Plage – это уникальная и захватывающая дух среда, предлагающая два вида развлечений: Ванны и Хаммам. Зона Ванн с двумя бассейнами – волшебный мир водных установок с гидромассажными ваннами, массажными форсунками, массажными кроватями, а также парной, приятной гостиной Bistro Lounge и ее панорамной террасой – является обязательным пунктом в Bain-Bleu. Хаммам с его парными, скрабами, центральным бассейном, горячими камнями и восточным кафе предлагает уникальный опыт релаксации и хорошего самочувствия. Процедуры и массаж "по договоренности" - идеальное дополнение к моменту релаксации». Одним словом – рай на земле, с видом на Женевское озеро, которым можно любоваться прямо из бассейна, с коктейлем в руке.
Но и в раю, как выяснилось, есть правила, причем как писаные, так и нет. Не согласившись с одним из них, посетительница, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась в редакцию Tribune de Genève. Чем же она осталась недовольна?
Дама, назовем ее А., отправилась отдохнуть в Le Bain Bleu с другом. В парилке им выдали полотенца, и она заметила, что ее полотенце длиннее, чем полотенце друга, Когда она спокойно села, сотрудник попросил ее прикрыть верхнюю часть тела, указав, что нагота в этом заведении запрещена – для этого женщинам и выдают более длинные полотенца.
А. возмутилась, ведь в ее понимании смысл посещения хаммама именно в том, чтобы обнажить свою кожу, чтобы она могла дышать. Еще больше возмутили ее «гендерные полотенца», и она не поленилась написать соответствующее письмо в Le Bain Bleu. Ей ответили, что «из соображений скромности» нагота в приватной зоне купания запрещена и что грудь должна быть прикрыта. «Купальные костюмы в хаммаме запрещены, но длинное полотенце обязательно, - негодует женщина, - это женоненавистничество и дискриминация!
Связалась с Le Bain Bleu и редакция Tribune de Genève, и узнала, что реакция А. – случай исключительный, первый за десять лет существования заведения. Более того, клиенты чаще всего считают, что простыня для хаммама, известная как фута, недостаточно покрывает тело. «В Женеве многие люди очень целомудренны. В Le Bain Bleu сталкиваются представители разных культур и религий», объяснила одна из сотрудниц.
Что войдет в обязанности делегата по Украине?На эту должность Федеральный совет назначил Жак Гербера.
«Ночь музеев» снова в ШвейцарииВ ближайшие дни сразу несколько швейцарских городов проведут полюбившуюся многим культурную акцию.
Протеиновая диета: за и противВысокобелковая диета часто применяется для ограничения потребления сахара, при этом избыток белка значительно увеличивает производство аммония, и печень, которая отвечает за его выведение, может оказаться перегруженной. Исследование Женевского университета.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий