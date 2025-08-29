Беспорядки в Лозанне и расизм полицейских

Около 03:45 в ночь c cубботы на воскресенье 24 августа патруль муниципальной полиции Лозанны заметил скутер на авеню Фредерика Рекордона. Увидев полицейскую машину, управлявший им молодой человек бросился наутек. На авеню Уильям-де-Шаррьер-де-Севери, двигаясь в запрещенном направлении, несовершеннолетний (как было впоследствии установлено) «потерял контроль над своим двухколесным транспортным средством и врезался в стену гаража», говорилось в полицейском отчете.

Прибывшие вскоре после этого полицейские быстро взяли на себя помощь жертве, начав массаж сердца. Затем на место прибыла бригада скорой помощи, которая безуспешно пыталась реанимировать подростка по имени Марвин.

Согласно первоначальным результатам расследования, 17-летний швейцарец, проживающий в Лозанне, потерял контроль над своим скутером, когда он двигался с превышением скорости при проезде по лежачему полицейскому на улице с ограничением скорости 30 км/ч. Полицейская машина следовала за ним с включенными синими огнями на расстоянии более ста метров. Скутер был, как выяснилось, украденным.

Прокуратура кантона Во была уведомлена, и дежурный прокурор возбудил уголовное дело с целью установления точных обстоятельств и причин этого ДТП. Все свидетели были допрошены в течение дня.

Но уже в воскресенье вечером, в 21 ч. 30 минут, на авеню Морж, в нескольких сотнях метров от места происшествия, произошли беспорядки. Около сотни молодых людей в капюшонах и с закрытыми лицами повредили автобус из парка городского транспорта Лозанны, на котором они нанесли надпись «Полиция убивает». Они подожгли мусорные баки и бросали пиротехнические устройства в полицейских, прибывших на место происшествия, сообщил представитель кантональной полиции Во Жан-Кристоф Сотрель. Пожарные прибыли на место, чтобы потушить очаги возгорания. После нескольких часов беспорядков ситуация успокоилась, сообщила полиция в социальной сети X около 00:30. «Правоохранительные органы частично покинули место событий, но продолжают наблюдать за районом», говорилось в сообщении.

И не напрасно. В понедельник вечером, около 22 ч., в районе Прела в Лозанне, где в воскресенье погиб подросток, вновь произошли столкновения, вновь были подожжены мусорные баки и автобус, вновь молодые люди, некоторые из которых были в капюшонах и в масках, вступили в конфронтацию с силами правопорядка – демонстранты атаковали полицию, которая ответила слезоточивым газом и водометом. На этот раз семь человек из 150-200, принимавших участие в конфронтации, были задержаны. После этого, согласно сообщению кантональной полиции Во, опубликованному рано утром во вторник, ситуация в этом районе быстро нормализовалась. Полиция не сообщала о пострадавших среди своих сотрудников и демонстрантов.

«Вновь столкнувшись с агрессией бунтующих, которые были лучше подготовлены и столь же решительны, как и накануне, полицейские были вынуждены применить средства принуждения, а именно четыре выстрела резиновыми пулями и 54 выстрела гранатами со слезоточивым газом. Был также задействован пожарный автомобиль кантональной полиции с целью разгона демонстрантов с помощью воды. Спокойствие вернулось вскоре после полуночи», — говорится в сообщении правоохранительных органов, патрули которых подверглись «бросанию камней, строительных заграждений, минометных снарядов, коктейлей Молотова и пиротехнических устройств».

В интервью RTS на месте событий молодые люди, участвовавшие в столкновениях, заявили, что протестуют против недавней гибели в Лозанне двух подростков на мотоцикле, преследовавшихся полицией. Не все участники нынешних беспорядков были жителями столицы кантона Во. Некоторые приехали из Женевы, чтобы поддержать протестующих. Многие молодые люди также присутствовали в качестве зрителей.

Пожарные были задействованы под полицейской защитой на различных объектах, чтобы локализовать около десяти очагов возгорания. Со своей стороны, компания Общественный транспорт Лозанны (TL) подаст уголовное заявление за повреждение имущества.

Муниципальный советник Лозанны, ответственный за безопасность, Пьер-Антуан Хильдбранд решительно осудил эти беспорядки и объявил об усилении превентивных мер, чтобы не допустить возобновления насилия. «Мы адаптируем наши меры по мере того, как понимаем динамику происходящего и состав групп людей, с которыми мы имеем дело», — пояснил он, добавив: «Мы понимаем часть этого гнева, но он не оправдывает насилия, призывов к насилию и беспорядкам, атак на полицию и порчи частной или государственной собственности. Насилие не решит проблемы. Мы призываем к диалогу и постараемся сделать все, чтобы вернуть доверие населения, в том числе групп, которые чувствуют себя отверженными или неравноправными».

Версия демонстрантов иная. В интервью RTS в прошлый понедельник один из участников событий на условиях анонимности объяснил, что они хотели «показать всему миру, что произошло. Люди должны знать правду». Молодой человек обвиняет полицию в том, что она сначала солгала и утаила факты, касающиеся смерти подростка-скутериста. «Полиция постоянно меняет свою версию. Была серия лжи [...] Но с того момента, как мы прибегли к насилию, она наконец заговорила, и мы наконец получили ответы на [наши вопросы]», — отмечает он. Молодой человек говорил о явном недоверии к полиции, которой он «совсем не верит», приводя в пример дискриминационные сообщения и фотографии — в частности, расистские, антисемитские и сексистские — раскрытые муниципалитетом Лозанны, которые передавали друг другу полицейские и бывшие полицейские в группах WhatsApp. «Это этим властям мы должны доверять нашу защиту? Людям, которые создают группы в WhatsApp и обсуждают нас и тех, кого они задерживают?», — задается вопросом он.

Действительно, так совпало – если, конечно, верить в совпадения, – что в тот же понедельник 25 августа четыре офицера лозаннской полиции были отстранены от занимаемых должностей. Произошло это после того, как муниципалитет Лозанны объявил, что 15 августа ему стало известно «о существовании сообщений и фотографий расистского, антисемитского, сексистского и дискриминационного характера», которые передавали друг другу действующие и бывшие полицейские.

Эти сообщения поступили из двух групп WhatsApp, от 6 и 48 членов которых в какой-то момент входили в состав полицейского корпуса Лозанны. Газета Le Temps вышла с заголовком «Потерянная честь лозаннской полиции».

«Муниципалитет глубоко возмущен и потрясен этими сообщениями, которые подрывают доверие к полиции в целом, а также необходимые доверительные отношения между населением и правоохранительными органами, которые должны основываться на уверенности в том, что власти относятся к каждому беспристрастно и уважают права человека», — говорилось в пресс-релизе. В понедельник же исполнительная власть Лозанны продемонстрировала некоторые из этих сообщений. Расистские и сексистские «шутки», гомофобные высказывания, оправдание нацизма или Ку-клукс-клана и другие насмешки над людьми с ограниченными возможностями вызвали «ужас и шок», признал Пьер-Антуан Хильдбранд.

Был принят план действий. Он предусматривает «наказание выявленных виновников, дополнительные меры по расследованию и коренную реформу культуры работы в муниципальной полиции».

Конечно, не все члены обеих групп в равной степени участвовали в обмене сообщениями в WhatsApp. Тем не менее, около 10 % сотрудников полиции Лозанны (всего их 501 человек) видели эти сообщения, но не сообщили об этом руководству.

Помимо отстранений, которые впоследствии могут привести к увольнениям, судебные органы могут также вынести наказания. Муниципалитет со своей стороны хочет не просто наказывать, а проводить «глубокую реформу». По словам мэра Грегуара Жуно, «существует проблема системной дискриминации, которую необходимо решать». Он признает, что другие «элементы», помимо этих двух групп в WhatsApp, могут однажды «всплыть», хотя пока еще «слишком рано» говорить об этом подробнее.

Для проведения реформы полиции власти Лозанны обратились к Андре Дювиллару, бывшему представителю национальной сети безопасности и бывшему командующему полицией Невшателя. Также будут привлечены эксперты, не связанные с полицией.

Задача состоит в том, чтобы восстановить репутацию полиции. Каждый, независимо от своего происхождения или пола, «должен иметь возможность обращаться в полицию, не опасаясь дискриминации». Пьер-Антуан Хильдбранд напомнил, что многим сотрудникам не в чем себя упрекнуть. Если необходимо восстановить доверие путем введения мер, то это нужно сделать и для того, чтобы «полицейские, которые правильно выполняют свою работу и не имеют таких предубеждений, могли гордиться своей униформой».

Интересно, что многочисленные комментаторы в соцсетях более сдержанны в осуждении полицейских. Они напоминают, что погибший подросток – которого без всяких оговорок очень жаль! – удирал от полицейских на украденном скутере, а «мирные демонстранты» не должны прятать свои лица. Многие возмущаются самим фактом подобных беспорядков и напоминают, что в совсем недалеком прошлом такого в Швейцарии и представить было нельзя.

В среду вечером генеральный прокурор кантона Во Эрик Калтенридер выступил с заявлением программе «19h30» на канале RTS. Он оправдал это необычное заявление необходимостью быстро положить конец слухам, распространяющимся в социальных сетях. «В этом деле мы поступили несколько необычно для прокуратуры. Обычно мы делаем заявления позднее, в ходе расследования. В данном случае речь шла о том, чтобы положить конец некоторым сценариям, которые были представлены в социальных сетях и переданы прессой, относительно обстоятельств аварии», — пояснил прокурор.

По его словам, первые собранные показания позволяют «скорее принять версию о потере управления» скутером, чем версию о погоне со столкновением между полицейским автомобилем и скутером. Цель, по его словам, заключалась не в том, чтобы «вынести приговор по делу», а в том, чтобы «исправить некоторые факты», которые, по его мнению, повлияли на столкновения, произошедшие в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник.

Дядя погибшего подростка, также приглашенный в студию, ответил, что не знает, как реагировать, и подчеркнул, что никто не готов «переживать траур и одновременно справляться с актами вандализма и материальным ущербом». Не оправдывая беспорядки, он считает, что «молодые люди реагируют под влиянием эмоций».

Тем временем 26 августа 2025 года в Берне в присутствии федерального советника Элизабет Баум-Шнайдер состоялась конференция, посвященная разрабатываемой национальной стратегии по борьбе с расизмом и антисемитизмом. Около 200 представителей государственной администрации, политики, академических кругов и гражданского общества обсудили ее основные элементы. «Эта встреча стала решающим этапом на пути к принятию стратегии, запланированному на конец года», говорится в официальном сообщении. Доживем – увидим.