Наша Газета уже рассказывала, что 13 и 14 сентября в Швейцарии пройдут Европейские дни наследия, посвященные в этом году архитектурной тематике. В акции принимает участие и аббатство Отрив, расположенное в нескольких километрах от Фрибурга, в излучине реки Сарин (в немецкой части страны ее называют «Зане»).

За почти девять веков своего существования аббатство, основанное в 1138 году Гийомом де Глан, пережило немало перипетий, грабежей, пожаров. После Зондербундской войны (1847) аббатство было упразднено находившимися у власти радикалами, которые экспроприировали монастырь и распустили общину. В зданиях разместилась сельскохозяйственная школа, а затем – педагогическая. В 1939 году цистерцианцы вернулись в Отрив. Несмотря на то, что в определенные периоды аббатство было частично секуляризировано, в XX веке оно вновь стало местом монашеской жизни.

Аббатство получило свое название из-за расположения у скалы. Фото: Nasha Gazeta

Нам посчастливилось побывать на одной из проводимых в аббатстве экскурсий, где мы узнали о том, что Отрив – это единственный в Швейцарии мужской цистерцианский монастырь, где, с некоторыми перерывами, существует один и тот же орден. Во время экскурсии упор делается на культурные и исторические моменты, поэтому информация будет интересна даже далеким от религии посетителям.

Средневековый монастырь нередко сравнивают с книгой, которую современные люди больше не могут прочитать, так как они забыли «алфавит», т.е. символику архитектурных элементов. Отрив, например, славится своим типичным цистерцианским клуатром XIV века. Войти в него можно через два свода: в центре одного находится барельеф с изображением первородного греха, а на другом можно разглядеть ангела, закрывающего двери рая. Клуатр соединяет, с одной стороны, церковь, а, с другой, – жилые помещения и рефекторий (трапезную). Таким образом, внутренний монастырский дворик находится посредине между местами принятия пищи настоящей и духовной.

По периметру расположены трехчастные арки, отсылающие к троице. Каждая арка опирается на пару колонн, что говорит о двойной природе Христа – божественной и человеческой. Внутри клуатра разбит чудный садик, символизирующий рай, Эдем и изгнание из него. В саду есть два фонтана – круглый (бесконечность) и квадратный (сотворенный мир). Эти символы были абсолютно понятны средневековым монахам, которые, проходя ежедневно много раз через клуатр, должны были задумываться о духовном и вечном.

Сад клуатра. Фото: Nasha Gazeta

По прямой оси от входа расположен свод с другим барельфом. Здесь можно разглядеть распятие с Марией и Иоанном: то, что было испорчено вначале (барельф с грехопадением у входа в клуатр), было исправлено жертвой Христа.

В клуатр выходит дверь капитула – зала, в котором монахи проводят собрания, принимают какие-либо решения, просят и дают прощение (что случается не так и редко, потому что монашеская община, как и любое другое общество, состоит из очень разных людей – конфликты неизбежны). Тут же находится специальная коробочка с камешками для голосования.

Гуляя по клуатру, обязательно смотрите вверх! Фото: Nasha Gazeta

Прямо из клуатра можно войти в аббатскую церковь Святой Марии. Здание, построенное в 1150-1160 годах и сегодня считающиеся культурным достоянием национального значения, было полностью отреставрировано с 2021 по 2025 годы. В масштабном проекте, бюджет которого составил 9,6 млн франков, приняли участие около ста рабочих, ремесленников и художников. Реставрация коснулась фасада, фресок, витражей и технических деталей.

Самое же масштабное нововведение касается литургического пространства, которое было полностью переосмыслено. В частности, теперь барьер между монахами и прихожанами убран – верующие могут видеть монахов, проходящих от нефа к хору, решетка которого всегда открыта, и молиться вместе с ними. Некоторые даже называют это революцией.

Скамьи церковного хора считаются шедевром XV века. Фото: Nasha Gazeta

Хор представляет собой произведение искусства: богато украшенные резьбой и расположенные рядами вдоль его стен сиденья датируются 1482 годом. Они относятся к традиции так называемых «савойских» скамей, стиль которых сформировался в бывшем герцогстве Савойя и прилегающих регионах в XV веке. Скамьи были разобраны и отреставрированы по частям, а затем снова собраны воедино. Разглядывая скульптурные композиции на деревянных сиденьях, вы с удивлением обнаружите не только пророков и апостолов, но и гротескные карнавальные фигуры: не всегда нужно быть серьезным, даже в сакральном есть место для юмора и иронии. В ходе реконструкции за барочными алтарями были открыты также мавританские росписи XVI века, украшающие входы в хор.

Церковь аббатства Отрив. Фото: Nasha Gazeta

Примечательно, что скамейки для верующих отныне расположены не поперек, как обычно в церквях, а параллельно оси нефа, как это было задумано изначально при возведении аббатской церкви. Длинные параллельные линии скамеек создают другую динамику и направляют взгляд к свету – огромному витражу. Церковь ориентирована на восток: восходящее солнце освещает витраж и озаряет алтарь, символизируя победу над тьмой. Витраж был серьезно поврежден во время реконструкции в 1755–1775 годах, нижняя часть оказалась утерянной. Сейчас на этом месте появилось произведение «Laudes», созданное фрибургской художницей Катрин Лихти совместно с мастером-стекольщиком Паскалем Море и состоящее из геометрических фигур, открытых математиками в 2023 году. Готическая боковая часовня св. Николая, построенная в 1320 году, предназначена для индивидуальной молитвы или молитвы в небольших группах.

Фото: Nasha Gazeta

К сожалению, подобная божественная архитектура, направленная на возвышение души, не уберегла католическую церковь от обвинений в многочисленных сексуальных злоупотреблениях. Видимо, неприглядное и низменное – неотъемлемая часть человеческой природы, на которую не нужно закрывать глаза и с которой можно бороться, непрестанно работая над собой. И хорошая архитектура этому тоже учит.