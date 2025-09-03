По сложившейся традиции во вторые выходные сентября вся Швейцария обратит коллективный взор на свое культурное прошлое и его связь с прошлым и настоящим остальной Европы – Дни культурного наследия, проходящие под патронатом федеральной советницы Элизабет Бом-Шнайдер, являются крупнейшим событием в области культурного наследия в Швейцарии.

По случаю 50-летия «Года европейского архитектурного наследия», каким был объявлен 1975-й, увенчавшийся подписанием Европейской хартии архитектурного наследия, Европейские дни наследия-2025 приглашают вас в путешествие во времени: 13 и 14 сентября более 400 культурных объектов откроют свои двери, чтобы рассказать «Истории архитектуры» и предложить публике эксклюзивный взгляд на происхождение, сохранение и развитие нашего архитектурного наследия.

Эти «Истории» касаются людей и зданий, в которых они живут, работают и которые они создают. Особое внимание уделяется личным рассказам и неожиданным взглядам на уникальные сооружения, исторические места, археологические находки или старинные промышленные здания. «Мероприятия, посвященные 50-летию Года, побуждают к размышлениям в бывших детских домах, рабочих кварталах или сезонных бараках, затрагивая тему часто игнорируемого культурного наследия», - говорится в анонсе.

Европейские дни наследия-2025 года также обращены в будущее и задаются вопросами о том, как меняется наше отношение к архитектурному наследию в условиях изменения климата, цифровизации, нехватки жилья и социальных перемен? «Истории архитектуры» показывают, как за последние 50 лет изменилось представление о защите памятников – актуальная тема во всей Европе, включая Швейцарию. Они связывают архитектурное наследие с настоящим и будущим, уделяя внимание также культурному наследию меньшинств, маргинализированных групп и людей, не имеющих лобби, то есть активистов, представляющих их интересы.

По всей Швейцарии посетителей ждет разнообразная бесплатная программа, включающая более 400 экскурсий, выставок и мастер-классов. Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, от знатоков архитектуры до просто семей, желающих приятно и с пользой провести выходные. На веб-сайте www.découvrir-le-patrimoine.ch посетители могут составить свою индивидуальную программу и забронировать места. Предупреждаем: мероприятия пользуются большой популярностью, поэтому рекомендуем зарегистрироваться. Мы, со своей стороны, обратили внимание на пять предложений в разных частях страны, которыми хотели бы воспользоваться.

© Damian Poffet

Начнем со столицы, которая, как знают наши читатели, настоящей столицей не является, а конкретно с отеля Métropole, преобразованноно в Stay Kooook Bern City. Это примечательное здание на углу улицы Zeughausgasse (№ 28) было построено в 1877-1878 годах после сноса Большого арсенала и, таким образом, является одним из самых молодых зданий в верхней части Старого города. Первоначально здание планировалось как жилой дом, но уже во время строительства было преобразовано в отель. В последней трети XX века в структуру и конструкцию здания были внесены значительные изменения, и оно утратило большую часть своего первоначального характера. В 1971 году отель был расширен за счет нового здания по соседству, на улице Zeughausgasse 26. В ходе полной реконструкции в 2019–2022 годах удалось очистить структуру здания и, по крайней мере частично, устранить бесчисленные повреждения, нанесенные в предыдущие годы. Центральным элементом реставрации является тщательный ремонт главной лестницы, сохранившейся с момента постройки. Благодаря переделке стен и демонтажу лифта, который был установлен в лестничной клетке в 1960-х годах, важная вертикальная связь вновь обрела свой величественный облик. Архитектурно удачное продолжение исторической лестницы позволило улучшить доступ к мансардным этажам и начать использовать террасу на крыше. Серьезный вызов при полной реконструкции заключался в том, чтобы восстановить исторический интерьер в соответствии с современными функциональными и техническими требованиями к отелю. В итоге этот сложный проект был успешно реализован: в 2024 году бюро Burckhardt Architektur AG Bern было удостоено премии Dr. Jost Hartmann за образцовую полную реконструкцию.

© Primula Bosshard

В кантоне Фрибург интересно ознакомиться с савойским наследием XIII века в Шатель-Сен-Дени. Нынешние стены замка Шатель-Сен-Дени были возведены в 1296–1305 годах при Амедее V Савойском в связи с основанием нового города. В 1758 году большая башня была уничтожена пожаром, и последующая реконструкция придала замку его нынешний облик. Здание долгое время олицетворяло гражданскую власть: с 1574 года оно служило резиденцией бейлифа, а в 1848 году в нем разместилась префектура Веве. Между 1848 годом и концом XX века последовательные изменения в назначении значительно изменили замок, в результате интрузивных преобразований или фрагментации его пространств, что привело к ухудшению его архитектурной сущности. Реконструкция, проведенная между 2003 и 2024 годами, позволила восстановить первоначальные объемы. Сегодня в здании размещаются префектура и три государственные службы в помещениях, более соответствующих духу этого места.

© Archiv, Kurhaus Bergün/GR

Почему бы не насладиться дикой романтикой долины Альбула вдоль маршрута, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время пешей прогулки с гидом от Преда до Бергуна в кантоне Граубюнден и не узнать интересные подробности о строительстве железной дороги до 1900 года, любуясь видом на знаменитую железнодорожную линию? Затем, по прибытии в Бергун, можно посетить исторический курортный дом Bergün, где вас ждет легкий обед и экскурсия по отелю. Курортный дом Bergün был открыт в 1906 году и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся отелей в стиле модерн в Швейцарии. В заключение организаторы пригласят вас в железнодорожный музей Albula, где вы услышите еще больше увлекательных историй о новаторской работе швейцарцев в области строительства железных дорог.

© Pierre Faval

Если под видом культурного мероприятия вы хотите доставить себе и более «приземленное» удовольствие, то заезжайте в городок Фюйи (Fully) в Вале. В начале 1930-х годов архитектор Франсуа-Казимир Бессон спроектировал здесь первые в кантоне кооперативные погреба, а в 1940-м году он был приглашен Анри Карроном для расширения его погреба в Фуйи. Художник Пьер Фаваль создал там монументальную фреску длиной более 36 метров, изображающую виноградники, пейзажи и деревни коммуны. В 2021 году, перед сносом здания, фреска была снята, а затем в течение трех лет сохранялась и реставрировалась. Сегодня она возродилась в Доме Maison de la Petite Arvine (кто не знает это местное вино?) в Фюйи, где теперь выставлена и представлена в полной красе. «Это уникальное свидетельство винодельческой истории Фюлли — между искусством, памятью и коллективной страстью», - так описывают погреб местные знатоки.

Локарно в кантоне Тичино, где недавно завершился Международный кинофестиваль, теперь приглашает посетить местный замок, Сastello di Locarno, известный также как Castello Visconteo – по имени (очень кинематографичному!) построившего его в 1341 году Лукино Висконти, итальянского кондотьера и государственного деятеля, представителя дома Висконти, правителя Милана с 1339 по 1349 годы. Реставрация замка Локарно, проведенная в 1922-1926 годах, представляет собой изысканную работу, результат глубокого изучения и большого уважения к зданию. С современной точки зрения, одним из ее главных достоинств является то, что замок по-прежнему может рассказывать свою историю, говоря, так сказать, на своем языке. Заслуги архитектора Эдоардо Берты в области реставрации заключаются, по мнению профессионалов, в его исключительной чувствительности, в эмпатическом отношении к памятнику, который он изучает и реставрирует, в преданности, с которой он подходит к своим задачам.

© Roger Kraushaar

Швейцария, как известно, - страна мультикультурная и мультиязычная. Согласно недавнему исследованию, 86% населения считают владение несколькими языками важнейшим фактором национального единства. Но вот что интересно: в то время как национальные языки регулярно используются в повседневной жизни, английский является самым распространенным не национальным языком среди 44% жителей. Им регулярно пользуются больше людей в немецкоязычном регионе, чем французским (45% против 15%) или немецким в франкоязычном регионе (41% против 16%). Но швейцарцы не только не обижаются за это на англичан и тем более не обвиняют их в попытках «языкового захвата территории», а, наоборот, чтят их наследие. Пример тому – история Английского кладбища в Меггене, кантон Люцерн, которая уходит корнями в XIX век, когда в регионе процветал туризм и англиканская община в Люцерне становилась все более многочисленной. В 1870-х годах уважаемая лондонская семья Брандт построила кладбище с усыпальницей, которое у вас есть возможность посетить и открыть для себя неоготическую часовню и исторические захоронения, а также узнать больше об особенностях и бурном прошлом этого уникального лесного кладбища.

