Какое наследие мы защищаем? | Quel héritage protégeons-nous ?

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 03.09.2025.
© VD

Под таким девизом 13 и 14 сентября 2025 пройдут в Швейцарии 32-е Европейские дни наследия. На этот раз в центре внимания организаторов оказалась архитектура.

Voici le slogan de la 32e édition des Journées européennes du patrimoine en Suisse qui auront lieu le 13 et 14 septembre avec l’architecture comme point focal.

По сложившейся традиции во вторые выходные сентября вся Швейцария обратит коллективный взор на свое культурное прошлое и его связь с прошлым и настоящим остальной Европы – Дни культурного наследия, проходящие под патронатом федеральной советницы Элизабет Бом-Шнайдер, являются крупнейшим событием в области культурного наследия в Швейцарии.

По случаю 50-летия «Года европейского архитектурного наследия», каким был объявлен 1975-й, увенчавшийся подписанием Европейской хартии архитектурного наследия, Европейские дни наследия-2025 приглашают вас в путешествие во времени: 13 и 14 сентября более 400 культурных объектов откроют свои двери, чтобы рассказать «Истории архитектуры» и предложить публике эксклюзивный взгляд на происхождение, сохранение и развитие нашего архитектурного наследия.

Эти «Истории» касаются людей и зданий, в которых они живут, работают и которые они создают. Особое внимание уделяется личным рассказам и неожиданным взглядам на уникальные сооружения, исторические места, археологические находки или старинные промышленные здания. «Мероприятия, посвященные 50-летию Года, побуждают к размышлениям в бывших детских домах, рабочих кварталах или сезонных бараках, затрагивая тему часто игнорируемого культурного наследия», - говорится в анонсе.

Европейские дни наследия-2025 года также обращены в будущее и задаются вопросами о том, как меняется наше отношение к архитектурному наследию в условиях изменения климата, цифровизации, нехватки жилья и социальных перемен? «Истории архитектуры» показывают, как за последние 50 лет изменилось представление о защите памятников – актуальная тема во всей Европе, включая Швейцарию. Они связывают архитектурное наследие с настоящим и будущим, уделяя внимание также культурному наследию меньшинств, маргинализированных групп и людей, не имеющих лобби, то есть активистов, представляющих их интересы.

По всей Швейцарии посетителей ждет разнообразная бесплатная программа, включающая более 400 экскурсий, выставок и мастер-классов. Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию, от знатоков архитектуры до просто семей, желающих приятно и с пользой провести выходные. На веб-сайте www.découvrir-le-patrimoine.ch посетители могут составить свою индивидуальную программу и забронировать места. Предупреждаем: мероприятия пользуются большой популярностью, поэтому рекомендуем зарегистрироваться. Мы, со своей стороны, обратили внимание на пять предложений в разных частях страны, которыми хотели бы воспользоваться.

© Damian Poffet

Начнем со столицы, которая, как знают наши читатели, настоящей столицей не является, а конкретно с отеля Métropole, преобразованноно в Stay Kooook Bern City. Это примечательное здание на углу улицы Zeughausgasse (№ 28) было построено в 1877-1878 годах после сноса Большого арсенала и, таким образом, является одним из самых молодых зданий в верхней части Старого города. Первоначально здание планировалось как жилой дом, но уже во время строительства было преобразовано в отель. В последней трети XX века в структуру и конструкцию здания были внесены значительные изменения, и оно утратило большую часть своего первоначального характера. В 1971 году отель был расширен за счет нового здания по соседству, на улице Zeughausgasse 26. В ходе полной реконструкции в 2019–2022 годах удалось очистить структуру здания и, по крайней мере частично, устранить бесчисленные повреждения, нанесенные в предыдущие годы. Центральным элементом реставрации является тщательный ремонт главной лестницы, сохранившейся с момента постройки. Благодаря переделке стен и демонтажу лифта, который был установлен в лестничной клетке в 1960-х годах, важная вертикальная связь вновь обрела свой величественный облик. Архитектурно удачное продолжение исторической лестницы позволило улучшить доступ к мансардным этажам и начать использовать террасу на крыше. Серьезный вызов при полной реконструкции заключался в том, чтобы восстановить исторический интерьер в соответствии с современными функциональными и техническими требованиями к отелю. В итоге этот сложный проект был успешно реализован: в 2024 году бюро Burckhardt Architektur AG Bern было удостоено премии Dr. Jost Hartmann за образцовую полную реконструкцию.

© Primula Bosshard

В кантоне Фрибург интересно ознакомиться с савойским наследием XIII века в Шатель-Сен-Дени. Нынешние стены замка Шатель-Сен-Дени были возведены в 1296–1305 годах при Амедее V Савойском в связи с основанием нового города. В 1758 году большая башня была уничтожена пожаром, и последующая реконструкция придала замку его нынешний облик. Здание долгое время олицетворяло гражданскую власть: с 1574 года оно служило резиденцией бейлифа, а в 1848 году в нем разместилась префектура Веве. Между 1848 годом и концом XX века последовательные изменения в назначении значительно изменили замок, в результате интрузивных преобразований или фрагментации его пространств, что привело к ухудшению его архитектурной сущности. Реконструкция, проведенная между 2003 и 2024 годами, позволила восстановить первоначальные объемы. Сегодня в здании размещаются префектура и три государственные службы в помещениях, более соответствующих духу этого места.

© Archiv, Kurhaus Bergün/GR

Почему бы не насладиться дикой романтикой долины Альбула вдоль маршрута, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, во время пешей прогулки с гидом от Преда до Бергуна в кантоне Граубюнден и не узнать интересные подробности о строительстве железной дороги до 1900 года, любуясь видом на знаменитую железнодорожную линию? Затем, по прибытии в Бергун, можно посетить исторический курортный дом Bergün, где вас ждет легкий обед и экскурсия по отелю. Курортный дом Bergün был открыт в 1906 году и считается одним из наиболее хорошо сохранившихся отелей в стиле модерн в Швейцарии. В заключение организаторы пригласят вас в железнодорожный музей Albula, где вы услышите еще больше увлекательных историй о новаторской работе швейцарцев в области строительства железных дорог.

© Pierre Faval

Если под видом культурного мероприятия вы хотите доставить себе и более «приземленное» удовольствие, то заезжайте в городок Фюйи (Fully) в Вале. В начале 1930-х годов архитектор Франсуа-Казимир Бессон спроектировал здесь первые в кантоне кооперативные погреба, а в 1940-м году он был приглашен Анри Карроном для расширения его погреба в Фуйи. Художник Пьер Фаваль создал там монументальную фреску длиной более 36 метров, изображающую виноградники, пейзажи и деревни коммуны. В 2021 году, перед сносом здания, фреска была снята, а затем в течение трех лет сохранялась и реставрировалась. Сегодня она возродилась в Доме Maison de la Petite Arvine (кто не знает это местное вино?) в Фюйи, где теперь выставлена и представлена в полной красе. «Это уникальное свидетельство винодельческой истории Фюлли — между искусством, памятью и коллективной страстью», - так описывают погреб местные знатоки.

Локарно в кантоне Тичино, где недавно завершился Международный кинофестиваль, теперь приглашает посетить местный замок, Сastello di Locarno, известный также как Castello Visconteo – по имени (очень кинематографичному!) построившего его в 1341 году Лукино Висконти, итальянского кондотьера и государственного деятеля, представителя дома Висконтиправителя Милана с 1339 по 1349 годы. Реставрация замка Локарно, проведенная в 1922-1926 годах, представляет собой изысканную работу, результат глубокого изучения и большого уважения к зданию. С современной точки зрения, одним из ее главных достоинств является то, что замок по-прежнему может рассказывать свою историю, говоря, так сказать, на своем языке. Заслуги архитектора Эдоардо Берты в области реставрации заключаются, по мнению профессионалов, в его исключительной чувствительности, в эмпатическом отношении к памятнику, который он изучает и реставрирует, в преданности, с которой он подходит к своим задачам.

© Roger Kraushaar

Швейцария, как известно, - страна мультикультурная и мультиязычная. Согласно недавнему исследованию, 86% населения считают владение несколькими языками важнейшим фактором национального единства. Но вот что интересно: в то время как национальные языки регулярно используются в повседневной жизни, английский является самым распространенным не национальным языком среди 44% жителей. Им регулярно пользуются больше людей в немецкоязычном регионе, чем французским (45% против 15%) или немецким в франкоязычном регионе (41% против 16%). Но швейцарцы не только не обижаются за это на англичан и тем более не обвиняют их в попытках «языкового захвата территории», а, наоборот, чтят их наследие. Пример тому – история Английского кладбища в Меггене, кантон Люцерн, которая уходит корнями в XIX век, когда в регионе процветал туризм и англиканская община в Люцерне становилась все более многочисленной. В 1870-х годах уважаемая лондонская семья Брандт построила кладбище с усыпальницей, которое у вас есть возможность посетить и открыть для себя неоготическую часовню и исторические захоронения, а также узнать больше об особенностях и бурном прошлом этого уникального лесного кладбища.

Дни Европейского наследия в Швейцарии
архитектура и строительство в швейцарии
культурное наследие Швейцарии
