Зачем сегодня учить русский? |Pourquoi le russe maintenant?

Анонс дискуссии, организованной французским отделением переводческого факультета (FTI) Женевского университета, всколыхнул социальные сети Нашей Газеты: шесть десятков реакций («лайков» на порядок больше, чем хохочущих смайликов), больше десятка репостов и полсотни комментариев (от поддерживающих до оскорбительных). В конце концов, пост в Facebook привлек внимание прокремлевских ботов с российскими триколорами и золотыми куполами церквей на аватарках – и тут уже модератору ничего не оставалось, как просто блокировать аккаунты разжигающих ненависть пропагандистов. Не отставали и остальные: один читатель украинского происхожения не поленился позвонить в редакцию, обозвать редактора «пропутинской вонючкой» и повесить трубку. Ну что на это скажешь? Накал страстей среди наших читалей (интересно, что бурно реагируют всегда те, кто не оформил подписку на газету, но следит за всеми доступными публикациями) в очередной раз продемонстрировал, насколько поляризовано русскоязычное сообщество: простое упоминание русского языка может разжечь пожар. Справедливости ради скажем, что заставку в университете могли бы найти и пооригинальнее, не матрешку, уж очень заезженный символ, имеющий мало отношения к русскому языку. Но суть, конечно, не в этом.