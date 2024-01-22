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понедельник, 22 января 2024 года   

Зачем сегодня учить русский? |Pourquoi le russe maintenant?

Автор: , Женева, .

Скриншот трансляции круглого стола по Zoom

Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.

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Une table ronde consacrée à ce sujet a été organisée à l'Université de Genève - le simple annonce de l'événement a excité certains lecteurs de Nasha Gazeta.

Анонс дискуссии, организованной французским отделением переводческого факультета (FTI) Женевского университета, всколыхнул социальные сети Нашей Газеты: шесть десятков реакций («лайков» на порядок больше, чем хохочущих смайликов), больше десятка репостов и полсотни комментариев (от поддерживающих до оскорбительных). В конце концов, пост в Facebook привлек внимание прокремлевских ботов с российскими триколорами и золотыми куполами церквей на аватарках – и тут уже модератору ничего не оставалось, как просто блокировать аккаунты разжигающих ненависть пропагандистов. Не отставали и остальные: один читатель украинского происхожения не поленился позвонить в редакцию,  обозвать редактора «пропутинской вонючкой» и повесить трубку. Ну что на это скажешь? Накал страстей среди наших читалей (интересно, что бурно реагируют всегда те, кто не оформил подписку на газету, но следит за всеми доступными публикациями) в очередной раз продемонстрировал, насколько поляризовано русскоязычное сообщество: простое упоминание русского языка может разжечь пожар. Справедливости ради скажем, что заставку в университете могли бы найти и пооригинальнее, не матрешку, уж очень заезженный символ, имеющий мало отношения к русскому языку. Но суть, конечно, не в этом.

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