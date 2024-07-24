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четверг, 25 июля 2024 года   

Язык жестов братьев наших меньших |Le langage corporel des animaux

Автор: , Лозанна, .

(DR)

Une équipe de recherche de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a développé une technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour mieux le décrypter.

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Группа исследователей Федеральной политехнической школы Лозанны разработала технологию на основе ИА, которая позволяет его расшифровать.

Последние исследования свидетельствуют в пользу чувствительности у насекомых и рыб: около 300 ученых подписали Нью-Йоркскую декларацию от 19 апреля этого года о сознании животных. Изучив самые разные виды – от насекомых, таких как тараканы и мухи, до рыб и головоногих моллюсков, таких как осьминоги – они пришли к выводу, что эти животные обладают поведением, указывающим на чувствительность к боли, способность к обучению и синтезу. Нью-Йоркская декларация подчеркивает наличие у животных чувств, то есть способности воспринимать и испытывать такие эмоции, как радость, удовольствие, боль, страх и даже эмпатию.

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вузы Швейцарии
исследовательская деятельность Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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