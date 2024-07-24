Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 24.07.2024.
Une équipe de recherche de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a développé une technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour mieux le décrypter.|
Группа исследователей Федеральной политехнической школы Лозанны разработала технологию на основе ИА, которая позволяет его расшифровать.
Последние исследования свидетельствуют в пользу чувствительности у насекомых и рыб: около 300 ученых подписали Нью-Йоркскую декларацию от 19 апреля этого года о сознании животных. Изучив самые разные виды – от насекомых, таких как тараканы и мухи, до рыб и головоногих моллюсков, таких как осьминоги – они пришли к выводу, что эти животные обладают поведением, указывающим на чувствительность к боли, способность к обучению и синтезу. Нью-Йоркская декларация подчеркивает наличие у животных чувств, то есть способности воспринимать и испытывать такие эмоции, как радость, удовольствие, боль, страх и даже эмпатию.
Экспаты разочарованы ШвейцариейСтрана опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?
Швейцария сближается со своими партнерамиЕсли участие в финансировании Шенгенских границ большинство наверняка сочтет оправданным, то открытие в Женеве офиса НАТО точно вызовет вопросы.
«Непревзойденная точность» OmegaШвейцарский часовой бренд станет официальным хронометристом Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа этого года.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Добавить комментарий