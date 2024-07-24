Язык жестов братьев наших меньших |Le langage corporel des animaux

Последние исследования свидетельствуют в пользу чувствительности у насекомых и рыб: около 300 ученых подписали Нью-Йоркскую декларацию от 19 апреля этого года о сознании животных. Изучив самые разные виды – от насекомых, таких как тараканы и мухи, до рыб и головоногих моллюсков, таких как осьминоги – они пришли к выводу, что эти животные обладают поведением, указывающим на чувствительность к боли, способность к обучению и синтезу. Нью-Йоркская декларация подчеркивает наличие у животных чувств, то есть способности воспринимать и испытывать такие эмоции, как радость, удовольствие, боль, страх и даже эмпатию.