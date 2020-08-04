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вторник, 4 августа 2020 года   

«Важнейшее из искусств» будут преподавать в Тичино |« Le plus important de tous les arts » sera enseigné à Tessin

Автор: Надежда Сикорская, Лугано, 4. 08. 2020. Просмотров: 139

Университет Итальянской Швейцарии (DR)

Международный кинофестиваль в Локарно и Университет Итальянской Швейцарии решили создать кафедру кино и аудиовизуальных искусств. Учебная программа будет посвящена теоретическим размышлениям о будущем кинематографа и фестивалей.

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Le Festival international du film de Locarno et l'Université de Suisse italienne vont créer conjointement une chaire de cinéma et arts visuels. Elle sera consacrée à la réflexion théorique sur l’avenir du cinéma et des festivals.

Интересная статистика: швейцарские университеты гораздо легче привлекают студентов, приезжающих из-за национальных границ, чем соотечественников, живущих по другую сторону границ лингвистических. Среди тех, кто пишут в Швейцарии докторские диссертации, иностранцы составляют 57%, а в Лозаннской политехнической школе – даже 85%! Среди будущих магистров их 34% в высших специализированных школах (HES) и 28% в университетах.

Швейцарцев же, осмеливающихся пересечь лингвистический барьер, крайне мало: в начале 2000-х годов таких смельчаков было лишь 5%, и с тех пор ситуация изменилась мало. Исключение составляют италоязычные граждане: среди них 84% студентов университетов и треть студентов HES учатся не на родном языке. Кардинально положение не изменило даже создание, в 1996 году, Университета Итальянской Швейцарии (USI), самого молодого в стране.

Но теперь у Университета есть все шансы привлечь к себе внимание, ведь кино любят все, и еще В. И. Ленин, как вы помните, называл его важнейшим из искусств. Создание новой кафедры в Лугано, на факультете коммуникации, станет новым этапом в сотрудничестве Университета с Фестивалем в Локарно, о котором мы имели повод вновь рассказывать совсем недавно.

«В течение ближайших четырех лет ключевыми словами для нас будут «консолидация», «согласованность» и «сервис», – объяснил в эфире RTS ректор Университета Итальянской Швейцарии Боас Эрец. Проект новой кафедры отлично вписывается, по его мнению, в стратегию консолидации, поскольку у университета «уже есть хороший контакт с фестивалем, мы активно участвуем в нем много лет, в частности, организовывая съемки некоторых документальных фильмов c помощью Отдела международных связей, развития и сотрудничества».

USI начал также работать над архивами фестиваля, который ректор Эрец называет «одной из главных культурных реалий региона Локарно».

Сейчас руководство университета и фестиваля совместными усилиями ищут кандидатов на пост заведующего новой кафедрой. Будущий профессор теории киноискусства, на основе Фестиваля в Локарно, должен/должна, помимо высшего образования, обладать солидным опытом в области кино и/или аудиовизуальной продукции и параллельно с университетской нагрузкой быть готовым/готовой выступать в роли постоянного консультанта фестиваля.

Инициаторы проекта надеются открыть новую кафедру в период проведения фестиваля в 2021 году. А если среди наших читателей есть достойные кандидаты на должность, не стесняйтесь, – дорогу осилит идущий!

 

 

 

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