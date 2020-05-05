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вторник, 5 мая 2020 года   

Новая шкура леопарда из Локарно|La nouvelle peau du léopard de Locarno

Автор: Надежда Сикорская, Локарно, 5. 05. 2020. Просмотров: 189

Уже ясно, что швейцарское лето пройдет без фестивалей – музыкальных, театральных, кинематографических. Организаторы каждого мероприятия реагируют на ситуацию по-разному: одни переносят программу на следующий год, другие – в онлайн, а третьи, подталкиваемые ситуацией, решают вообще поменять концепцию.

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Cet été la Suisse sera privée de festivals de tous horizons. Certains organisateurs rapportent leurs manifestations à 2021, d’autres passent online, et les troisièmes utilisent les circonstances exceptionnelles pour redéfinir radicalement leurs projets.

Один из старейших кинофестивалей Европе, фестиваль в Локарно должен был проходить с 5 по 14 августа уже в 73-й раз. Знакомый всем своей запоминающейся эмблемой, Золотым Леопардом, этот фестиваль внес серьезную лепту в историю мирового кинематографа – именно здесь были «открыты» Стэнли Кубрик, Клод Шаброль, Марко Беллочио, Кен Лоуч и Спайк Ли. А «нашей» аудитории фестиваль дорог тем, что в разные годы его главного приза удостаивались Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Герман, Марлен Хуциев и другие российские кинематографисты.

Отмена фестиваля в этом году – лишь третья за всю его долгую историю. В отличие от ряда других культурных мероприятий, решение было принято руководством «Леопарда» уже на следующий день после памятной пресс-конференции Федерального совета 29 апреля, в ходе которой был, в частности, объявлен запрет на массовые мероприятия с участием более тысячи человек до конца августа. «Да, мы приняли четкое решение, так как не хотим, чтобы Локарно оставался под вопросом в профессиональных календарях, и вообще у нас было ощущение, что, предложив в августе фестиваль в режиме онлайн, мы не поддержали бы отобранные ленты в той мере, в какой хотели бы», - пояснила позицию администрации арт-директор Фестиваля в Локарно Лили Ханстен. И ее можно понять: эмоции от просмотра даже самого лучше фильма на экране собственного телевизора не сравняться с ощущениями, испытываемыми на знаменитой Piazza Grande!

Принятое решение вовсе не означает, что сотрудники фестивальной команды намерены сидеть сложа руки, совсем наоборот! На месте отмененного в силу форс-мажорных обстоятельств фестиваля родились инициатива «Ради будущего фильмов», направленная на поддержку, прежде всего, авторских лент, а также участие в проекте «Мы едины», объединяющем наиболее значимые кинофестивали.

Концепция обновленного Locarno 2020, получившая поддержку всех его финансовых и институционных партнеров, такова: в период вынужденного простоя киноиндустрии поддержать кинематографистов, которые должны были прервать съемки, специальными призами и грантами, внеся таким образом свой вклад в дальнейшее развитии национального и международного кинопроизводства.

При этом Лили Ханстен не исключает возможности использования онлайн пространства для трансляции отдельных фильмов или мастер-классов. Но это гораздо сложнее организовать, чем может показаться на первый взгляд – совсем недавно в этом убедились наши читатели в США и России, которым не удалось посмотреть документальный фильм Сергея Лозницы «Государственные похороны» на канале фестиваля Visions du Réеl. Обеспокоенные получаемыми жалобами, мы обратились за разъяснением к организаторам фестиваля в Нионе и выяснили, что полученные ими права позволяют демонстрировать ленту лишь на территориях Швейцарии и Франции. Вопрос авторских прав, а также массу других вопросов, неведомых непрофессионалам, приходится решать индивидуально, с каждым фильмом особо. При этом по сравнению с коллегами из Ниона, локарнцы располагают большим временем для подготовки, да и ситуация находится в постоянном развитии, так что можно надеяться, что новые решения будут найдены в интересах как создателей фильмов, так и нас, зрителей. Мы будем следить за развитием событий и своевременно информировать вас.

От редакции: Тем временем, хорошая новость из мира культуры – уже представленные нами выставки Эдварда Хоппера и «Увидеть тишину» в Фонде Бейлера в Базеле продлены до 26 июля, так что есть шанс их увидеть!

 

 

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