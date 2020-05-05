Автор: Надежда Сикорская, Локарно, 5. 05. 2020. Просмотров: 189
Уже ясно, что швейцарское лето пройдет без фестивалей – музыкальных, театральных, кинематографических. Организаторы каждого мероприятия реагируют на ситуацию по-разному: одни переносят программу на следующий год, другие – в онлайн, а третьи, подталкиваемые ситуацией, решают вообще поменять концепцию.|
Cet été la Suisse sera privée de festivals de tous horizons. Certains organisateurs rapportent leurs manifestations à 2021, d’autres passent online, et les troisièmes utilisent les circonstances exceptionnelles pour redéfinir radicalement leurs projets.
Один из старейших кинофестивалей Европе, фестиваль в Локарно должен был проходить с 5 по 14 августа уже в 73-й раз. Знакомый всем своей запоминающейся эмблемой, Золотым Леопардом, этот фестиваль внес серьезную лепту в историю мирового кинематографа – именно здесь были «открыты» Стэнли Кубрик, Клод Шаброль, Марко Беллочио, Кен Лоуч и Спайк Ли. А «нашей» аудитории фестиваль дорог тем, что в разные годы его главного приза удостаивались Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Герман, Марлен Хуциев и другие российские кинематографисты.
Covid-19: когда откроют границы?В настоящее время Швейцария изучает варианты постепенной отмены ограничений на поездки и обсуждает этот вопрос с соседними странами в рамках тесных двусторонних контактов.
Covid-19: возвращение к (почти) нормальной жизни через 10 днейФедеральный совет принял решение о дальнейшем ослаблении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, с 11 мая откроются магазины, рестораны, рынки, музеи и библиотеки, а также общеобразовательные школы.
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
На полпути от самоизоляции к свободеПервый этап выхода из чрезвычайного положения начался в Швейцарии 27 апреля, практически полная отмена ограничений ожидается 11 мая. А между тем…
Covid-19: на каких условиях откроются школы?Школы должны разработать специальные планы возобновления работы, которые включают меры по защите детей и учителей.
Covid-19: передают ли дети коронавирус?Через неделю в Швейцарии откроются школы, однако научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно того, какую роль играют дети в распространении Covid-19.
Добавить комментарий