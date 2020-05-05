Один из старейших кинофестивалей Европе, фестиваль в Локарно должен был проходить с 5 по 14 августа уже в 73-й раз. Знакомый всем своей запоминающейся эмблемой, Золотым Леопардом, этот фестиваль внес серьезную лепту в историю мирового кинематографа – именно здесь были «открыты» Стэнли Кубрик, Клод Шаброль, Марко Беллочио, Кен Лоуч и Спайк Ли. А «нашей» аудитории фестиваль дорог тем, что в разные годы его главного приза удостаивались Кира Муратова, Александр Сокуров, Алексей Герман, Марлен Хуциев и другие российские кинематографисты.





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