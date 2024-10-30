Автор: Надежда Сикорская, Делемон, 30.10.2024.
Вслед за двумя «политехами» решили поднять цены и Высшие специализированные школы страны.|
Suite aux deux polytheques, les Hautes écoles spécialisées montent les prix, elles aussi.
Читатели Нашей Газеты уже знают о решении повысить плату за обучение в двух ведущих вузах Швейцарии, Лозаннском (EPFL) и Цюрихском (ETH) политехнических университетах, для иностранных студентов. Лиха беда начало! Их примеру решили последовать и другие высшие учебные заведения, да еще постановив наказать франком не только иностранцев, но и «своих».
UBS знает, где в Швейцарии лучше всего житьКрупнейший банк страны составил список самых привлекательных для жизни городов.
Искусство как последнее прибежищеВ Кунстхаусе Цюриха в этом сезоне ожидается сразу несколько интереснейших выставок. Первую из них – «Мэтью Вонг – Винсент Ван Гог. Живопись как последнее прибежище» – можно посмотреть уже сейчас. Рассказываем, чем интересна параллельная экспозиция двух очень разных, но одновременно во многом похожих художников.
Мария Манько: «Настоящий боец играет до самого конца»Наша сегодняшняя гостья – украинская шахматистка Мария Манько, завоевавшая в 2023 году титул федеральной чемпионки Швейцарии.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Добавить комментарий