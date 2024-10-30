Стоимость образования в Швейцарии продолжает расти |Le prix d’éducation en Suisse continue à grimper

Читатели Нашей Газеты уже знают о решении повысить плату за обучение в двух ведущих вузах Швейцарии, Лозаннском (EPFL) и Цюрихском (ETH) политехнических университетах, для иностранных студентов. Лиха беда начало! Их примеру решили последовать и другие высшие учебные заведения, да еще постановив наказать франком не только иностранцев, но и «своих».