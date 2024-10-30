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четверг, 31 октября 2024 года   

Стоимость образования в Швейцарии продолжает расти |Le prix d’éducation en Suisse continue à grimper

Автор: , Делемон, .

Один из кампусов (DR)

Вслед за двумя «политехами» решили поднять цены и Высшие специализированные школы страны.

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Suite aux deux polytheques, les Hautes écoles spécialisées montent les prix, elles aussi.

 

Читатели Нашей Газеты уже знают о решении повысить плату за обучение в двух ведущих вузах Швейцарии, Лозаннском (EPFL) и Цюрихском (ETH) политехнических университетах, для иностранных студентов. Лиха беда начало! Их примеру решили последовать и другие высшие учебные заведения, да еще постановив наказать франком не только иностранцев, но и «своих».

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высшее образование в швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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